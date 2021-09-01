Карпин согласен на ничью, но дома нужна победа над фаворитом. Финал отбора ЧМ-22 уже сегодня

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01 сентября 2021, 10:01

Без успеха с хорватами о прямой путевке останется лишь мечтать.

Полезно знать о сборной России

- Перед вами команда-загадка. Такого давно не было, ведь Черчесов тренировал сборную пять лет. И хотя у наставника была привычка резко менять тактику без подготовки, паттерны его поведения изучили – часто пользовался клубными наработками. Стратегию Карпина увидим лишь сегодня в прямом эфире в 21:45. На поле в «Лужниках» надо показать максимум, невзирая на очевидные опасения – любая новая идея означает отсутствие сыгранности и риск неудачи.

- Тема пяти вратарей забавная, но одной фотографии Кафанова с улыбчивыми подопечными достаточно, чтобы понять суть вызова. Список можно расширить до десяти – Акинфеев, Шунин, Сафонов, Беленов и Лантратов заслуживают вызова. И еще вопрос, какая из пятерок любопытные. Когда есть десяток кандидатов, но нет стабильного первого номера, то Кафанов оценивает своих фаворитов на тренировках и по тестам. И этот ход связан со следующим — капитанским.

- Формулировки Карпина вроде как с подтекстом («Я теперь буду клоуном» — в ответ на вопрос о бывшем капитане Дзюбе) можно воспринять за дерзость, если их читать. Но Валерий Георгиевич эти слова произносит без заносчивости. Попал под комбайн из семи матчей за пару месяцев, Карпину не до дерзости. И капитана одного не выбрал – показал всем потенциальным лидерам, что уважение на первом месте.

- Вряд ли увидим три центральных. Для такой схемы у Валерия Георгиевича не хватает защитников в блестящей форме. Сборная попробует сыграть «4-2-3-1». Не будет Соболева и Дзюбы, зато есть Смолов в отличной форме. В обойме Головин, вернулся Черышев – играет в основе «Валенсии». Есть неопределенность слева в защите, но тоже минимум два кандидата.



- Главный козырь России Карпина с хорватами – Далич без понятия, против кого сыграет. Гильерме и Дюпин по-разному руководят защитой. Жемалетдинов и Захарян в шикарной форме, Ерохин в полном порядке. Помним о Миранчуке, Фомине и Ионове. Карпин готов позвать и 60 человек, если найдется возможность со всеми поработать. Угадать состав практически невозможно.

Ориентировочный состав России (4-2-3-1): Дюпин (Максименко) – Фернандес, Дивеев (Осипенко), Джикия, Караваев (Самошников) – Зобнин, Фомин (Баринов) – Жемалетдинов (Захарян), Головин, Черышев – Смолов.

Полезно знать о сборной Хорватии

- Далич прошел в плей-офф Евро-2020, но уступил испанцам в веселом матче. Ошибались, как и на групповом этапе, где вице-чемпионы мира смотрелись хорошо только отрезками. Хорватия на Евро-2020 показала средний футбол. Это не попытка унизить фаворита отборочной группы ЧМ -22, а констатация. Хорватия не так хороша, как летом 2018-го.

- Потеря Модрича из-за небольшой травмы на первом плане. Но есть и другие важные изменения. Бруно Петкович из «Динамо» Загреб не в форме. У одного из дублеров форварда – Будимира из «Осасуны», небольшая травма. Анте Ребич после вылета с Евро-2020 раскритиковал Далича, назвав игру «шашечных» грубым словом. Наставник решил, что без игрока с взрывным характером будет проще.

- Возможно, Далич приберег для Карпина сюрприз – схему с тремя центральными. Идея появилась, когда пытался отыграться против испанцев, перешли на «3-4-3». Появился Пашалич, который может сыграть между линиями высоко, он будет обеспечивать заходы в штрафную площадь. Перишич и Иванушец способны работать в похожем стиле. Хотя и «3-5-2» можно использовать. Отсутствие Модрича и Ребича сбивает полет тренерской мысли от классики для хорватов – «4-3-3».

- Плюс хорватов – прекрасные футболисты, минус – Далич поймал «звезду» после финала ЧМ . Тренер за три года сбавил. Не признает ошибки, стал скучным. На Евро-2020 использовали подход Англии, играли без мяча, считанные разы отобрали его у соперника высоко. Хорватия потеряла резкость, как и Лука Модрич. А когда его нет – все еще запутаннее и сложнее.



- У России нет накатанной схемы и состава, нет пяти побед подряд за спиной, чтобы Хорватия боялась. И форма Ловрена не позволяет легко перейти на три центральных без экспериментов – Чалета-Цар в порядке, но Уремович и Гвардиол не так часто играли в основе Хорватии. Базовое ожидание – «4-2-3-1». Ливакович хочет не пропустить столько, как против «Шерифа». Баришич и Юранович – основные фланговые защитники, хотя слева может выйти Гвардиол. В остальном знакомые все лица, состав классный, нечего сказать. Также сегодня шанс Влашича доказать, что «Вест Хэм» не зря раскошелился.

Ориентировочный состав Хорватии (4-2-3-1): Ливакович – Юранович, Ловрен, Чалета-Цар, Баришич – Брозович, Ковачич – Иванушец, Влашич (Пашалич), Перишич – Крамарич.

Полезно знать о противостоянии

- Хорваты редко пропускают больше одного мяча. Словения выиграла 1:0, армяне и бельгийцы не смогли забить в спаррингах больше. На Евро-2020 только матч с Испанией выделяется, но Карпин тренирует не ту Красную Фурию. Так что низовой поединок в Москве читается, если Даличу важно не добавить дровишек в огонь критики. И Карпин захочет продлить «медовый месяц» в сборной подольше. И так бросил бывших – «Ростов», окунулся в новые отношения с головой.

- Россия и Хорватия провели два скучных официальных матча, две нулевые ничьи в отборе к Евро-2008. Затем было поражение в Ростове-на-Дону 1:3 шесть лет назад в товарищеском матче – бессмысленно его учитывать, там забили четыре мяча. А вот ничью на ЧМ -18 в Москве все помнят. Но счет основного времени – 1:1, «тотал больше 2.5» не прошел. Веселым нельзя назвать ни один из четырех матчей.



- Если Бельгия – первая сборная мира и Европы в рейтинге УЕФА , если Дания седьмая в зоне УЕФА , то хорваты сейчас на двенадцатом месте в рамках своей конфедерации, а на 18-м в мире. Высоко, но рядом со шведами и валлийцами. Уже не уровень французов или испанцев. Россия намного ниже по понятным причинам. Но если сегодня поставить на результат и добиться его – а Хорватия монотонная и без искры больше года, то появится лучик света в темном тоннеле.

Только первое место в группе дает прямую путевку в Катар. Сегодня и дебют Карпина, и сразу решающий матч. Три очка – заявка на успех, ничья – жить можно, а третий результат сами знаете, что означает в группе с Облаком и Шкриньяром. Делитесь ожиданиями от поединка лидеров группы «Н».