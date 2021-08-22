Крыховяк и Смолов против бывших клубов. Сравним самых опытных конкурентов «Зенита» в РПЛ

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вчера, 10:37

В команду Гарчаренко не верят, но победа позволит обойти Николича.

О «Локомотиве»

- Четырежды пропускали первыми, четырежды отыгрывались. «Арсенал» и ЦСКА обыграли, а с крепкой «Уфой» и фаворитом «Зенитом» не справились. При этом наличие волевых качество выделяет и выручает «железнодорожников», как и качество тренерских идей Николича по ходу матчей. Березуцкого он обыграл чистенько.

- Схема «4-4-2», когда есть два крепких, но разноплановых форварда – Зе Луиш и Смолов, а также Жемалетдинов, который успешно меняет роли – переходит с фланга в центр, раздавая передачи, которых не хватает без Крыховяка, делает изначально оборонительную схему Николича гибкой и опасной для соперников. «Локомотив» в этом сезоне неплохо прессингует.

- Пока есть дефицит классных исполнителей. Цорн на «Спартаке» обкатал тему сокращения расходов, поэтому продажа Крыховяка в «Краснодар» соответствует задаче руководства. Но когда на борту Рангник, то можно ждать интересных ставок на молодых людей (разумеется, для перепродажи). На днях взяли мастера футбольных подкатов, но сегодня французский новичок, конечно же, не сыграет.

- «Локомотив» изменился стилистически. И использование «ромба» в фазе атаки, когда это выгодно, отличает. И ложный форвард Камано, и эксперименты в центре обороны с полузащитником Магкеевым. И Сильянов на правом фланге – новичок основы, как и Едвай. Даже новая привычка – лидеры РПЛ по проценту времени с мячом, позволяет с нетерпением ждать матч именно против «Краснодара» — главного адепта игры первым номером в чемпионате.

- Говорили о проблемах Рыбуса, Мурило и Зе Луиша со здоровьем, хотя слухи о травме второго противоречивые – или отделался испугом, или пропустит 6-8 недель. Впрочем, и в обороне, где Пабло нарывается на замену на Магкеева в центре защиты – хотя дуэт Станислава и Едвая может оказаться слишком легковесным для борьбы с Кордобой, и в атаке, где тот же Лисакович способен помочь Смолову чаще нырять в глубину, в отличие от Камано, у Николича сохраняются классные варианты. И Баринов вернулся, отбыв дисквалификацию.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-4-2): Гильерме – Сильянов, Пабло (Магкеев), Едвай, Рыбус (Тикнизян) – Жемалетдинов, Магкеев (Баринов), Куликов, Рыбчинский (Камано) – Камано (Лисакович), Смолов.

О «Краснодаре»

- В команду никто особо не верит. Ни любители ставок – грузят на победу «Локомотива», ни собственные сильные игроки. От Классона давно не видели мощного футбола, Олссон выбрал Бельгию, ведь жене там комфортнее. Вильена просит отпустить в теплые края, на почве спора о пунктах контракта возник конфликт, Тони оказался вне заявки. Похоже, дело в спортивном менеджменте – классному клубу не хватает профессионалов.

- Не решена проблема центра обороны, поскольку Спаич и Сорокин – взрывоопасная парочка центральных защитников. Тем более, у Спаича, Кайо и Мартыновича были повреждения, так что можем увидеть в центре защиты хавбека Черникова. Справа вместо Петрова может сыграть Корнюшин, а слева повезло, что вернулся Рамирес. Но проблемы в обороне масштабные, ведь и Сафонова на поле не было – его заменил юный Агкацев.

- Сегодня результат зависит от Газинского и Крыховяка. Тема игры против бывших – у «Локомотива» есть Смолов, успешно выступавший за «горожан», является центральной. Центральные же хавбеки Ганчаренко могут защитить Кабелла от нападок опорников Николича, развязав тому ноги и фантазию. Качество предпоследних передач выходит на первый план, поэтому гостям важно не попасть в ловушки «Локомотива» — успеть за смещениями Жемалетдинова, справиться с агрессивностью Баринова и Куликова.

- Ругая боссов «Краснодара» за типичные ошибки – например, поколение Игнатьева-Сулейманова уже списано, то есть первый блин комом, нельзя не отметить, насколько классных новичков завозят на юг. Кордоба – шикарный нападающий, которому просто пора перестать бить пенальти, у Кабелла умнейшие передачи, а Ионов в ударной форме и прилично врывается в пустые зоны. Если нагрузит Рыбуса работой – Гильерме будет весело. Осталось только соединить атакующую природу команды с рациональностью Ганчаренко.

- «Краснодар» играет «4-2-3-1», как раньше, но видно, что главный тренер хотел бы считывать схему не так, как Мусаев. Появление Крыховяка здорово усилило команду – Гжегож сразу оказался капитаном в свете потери формальных лидеров. Но когда такое количество потерь в защите, а на поле не просто необстрелянные, а несыгранные исполнители, то результат зависит от тренера. И Ганчаренко не радует на старте сезона так, как Николич. Его лучшая идея – Вильена в роли Спинаццолы, сегодня не поможет, нужны новые успешные сюрпризы.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-2-3-1): Сафонов (Агкацев) – Корнюшин, Черников, Сорокин, Рамирес – Газинский, Крыховяк – Ионов, Кабелла, Классон – Кордоба.

О противостоянии

- В прошлом матче, который случился в декабре, «Краснодар» разнес соперника 5:0. Но это был один из тех типичных выездных поединков «Локомотива», как против «Зенита», когда влетели 6:1. Дома сегодня сыграют иначе – опять же, как и против чемпиона после двух поражения с общим счетом 9:1. С другой стороны, тот матч напоминает, как иногда «горожане» хороши в атаке.

- Куда чаще проходит «тотал меньше 2.5», то есть один-два мяча – потолок для этой парочки. Явного фаворита нет, в восьми последних матчах три победы «Локомотива», три победы «Краснодара» и две ничьих с одинаковым счетом 1:1. Причем каждый из соперников побеждает строго дома, так что логику любителей прогнозов можно понять – грузят на того, кто сегодня выйдет на родном поле.

- Николич пока не отстал сильно от «Зенита» и «Динамо». И даже если «Рубин» сегодня обыграет «Химки» и выйдет на чистое первое место, то «Локомотив» окажется в группе лидеров, набрав три очка. Но и «Краснодар» после неоднозначного старта – 2 победы, 2 поражения, должен думать о максимальном результате, чтобы обойти «железнодорожников» и подобраться ближе к группе лидеров.

- Не случайно назвали нынешних соперников самыми опытными конкурентами «Зенита». У «Динамо», «Спартака», ЦСКА и «Рубина» составы заметно моложе. Пусть не смущает временная ставка на парочку юных игроков, у Николича и Ганчаренко оптимальные обоймы составлены из опытных людей, средний возраст которых подберется к 27-28 годам. «Зенит» — одна из самых возрастных команд лиги, но и ее проверенные в Лиге чемпионов конкуренты приближаются к этапу жизни, когда уже поздно жаловаться, надо выдавать результат.