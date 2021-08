Славянские мотивы, зверь Антонио и перезапустивший карьеру Мойес. Симпатичный «Вест Хэм» захватил лидерство в АПЛ

«Молотобойцы» фотографируют таблицу.

После двух туров в Английской Премьер-Лиге без потерь идут сразу пять команд. Неожиданно стартовал с двух побед «Брайтон» (хотя соперники были «съедобные»), «Тоттенхэм» под руководством Нуну Эшпириту Санту выигрывает по 1:0, причем в первом туре досталось «Манчестер Сити». У «Челси» и «Ливерпуля» одинаковая разница забитых и пропущенных мячей после двух туров — 5:0, но выше их по дополнительным показателям «Вест Хэм». У «Молотобойцев» аналогичная разница голов «+5», но больше забитых — 8:3.

«Вест Хэм» никогда прежде не лидировал по итогам полностью сыгранного второго тура АПЛ (хотя выходил на промежуточное первое место в 2006-м). В двух стартовых матчах сезона команда Дэвида Мойеса отгрузила по 4 мяча «Ньюкаслу» (4:2) и «Лестеру» (4:1), причем в матче с «Сороками» лондонцы дважды уступали в счете. В субботу «Молотобойцы» сыграют с «Кристал Пэлас», который под руководством Патрика Виейра пока не может найти путь к чужим воротам, и это отличный шанс для «Вест Хэма» одержать третью победу кряду и уйти на сентябрьскую международную паузу в ранге лидера АПЛ .

- «Вест Хэм» никогда не становился чемпионом или вице-чемпионом Англии

- Лучшим результатом в истории является третье место в сезоне 1985/86, когда «Молотобойцы» одержали 26 побед, как и расположившиеся выше ливерпульские клубы. Итоговое положение на вершине таблицы определило соотношение ничьих и поражений, которое у «Вест Хэма» оказалось худшим на пьедестале: 1 — «Ливерпуль» (88 очков), 2 — «Эвертон» (86), 3 — «Вест Хэм» (84).

- Самое высокое место с момента образования Премьер-Лиги в 1992 году — 5-е в сезоне 1998/99. Команда Харри Реднаппа финишировала вслед за «Манчестер Юнайтед», «Арсеналом», «Челси» и «Лидсом».

- В прошлом сезоне «Вест Хэм» занял шестую строчку в АПЛ , что на сегодняшний день является лучшим результатом клуба в XXI веке. Команда Дэвида Мойеса установила рекорд по количеству побед в рамках одного чемпионата — 19, выиграв ровно половину матчей. До этого лучшим результатом ВХ было 16 побед за сезон (1997/98, 1998/99, 2005/06 и 2015/16).

После воодушевляющего прошлого сезона и отменного старта новой кампании фанаты «Вест Хэма» могут помечтать о том, как их любимая команда врывается в топ-4 АПЛ и завоевывает путевку в Лигу чемпионов. Скажите, а куда еще метить после финиша на шестой строчке, выше «Арсенала» и «Тоттенхэма», в 2 очках от «Челси»? Мечты они на то и мечты, чтобы немного превосходить здравый расчет.

Дэвиду Мойесу уже удавалось врываться в четверку лучших команд АПЛ с «Эвертоном», правда тогда в Англии еще была «Большая четверка», а не «Большая шестерка», как сейчас. Впрочем, ее границы уже весьма условны, что упорно доказывал «Лестер» в двух предыдущих сезонах, да и «Вест Хэм» уже внес свою лепту. Но решающая атака на устои впереди.

Успешность «Вест Хэма» в стартовавшем сезоне зависит от работы на трансферном рынке, причем «не потерять» для команды Дэвида Мойеса важнее, чем «приобрести». Удержать Деклана Райса будет проблематично, учитывая интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но это ключевая задача. Важнее, чем возможные трансферы Зума и Лингарда «на вход», хотя глубина состава тоже нужна в свете выступлений в Лиге Европы.

«Вест Хэм» точно не потратит десятки миллионов в последние дни трансферного окна, совершенно не в духе менеджера Мойеса такие кадровые потрясения. Футбол ВХ — не об индивидуальных скиллах, Мойес ценит футболистов, которые давно рядом с ним, четко понимают и исполняют тренерские требования. Система и атмосфера здесь важнее личностей, хотя никто не запрещает блистать, если этот блеск идет на пользу команде.

Один из лучших футболистов АПЛ прошлого сезона Томаш Соучек ни разу не пожалел о том, что два года назад выбрал «Вест Хэм», а не московский «Спартак», который пытался подписать его из «Славии». На правом фланге еще один чех — Владимир Цоуфал, а 36-летний поляк Лукаш Фабьянски не собирается уступать место в воротах прибывшему из ПСЖ Альфонсо Ареоля. Четвертый славянин в лондонской банде — украинец Ярмоленко. У Андрея нет места в стартовом составе, но он регулярно выходит на замены.

Ну, а самый яркий игрок «Вест Хэма» здесь и сейчас — Майкл Антонио. В двух турах АПЛ мощный форвард забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Дубль в матче против «Лестера» позволил Антонио опередить Паоло Ди Канио и стать лучшим бомбардиром «Молотобойцев» в матчах Премьер-Лиги. На счету Майкла 49 голов, у итальянца осталось 47.

A special goal and a special player ❤️



Rice feeds Antonio the ball, he swivels and fires a shot into the net.



His 48th goal in the Premier League, meaning he overtakes Di Canio as our record PL goalscorer. #WHULEI 3-1 (80) pic.twitter.com/M7ZvBFjcsK