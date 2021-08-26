«Зенит» vs ЦСКА, Слуцкий vs Ганчаренко и дерби для лидирующего «Динамо». 6-й тур РПЛ пришёл раньше, чем ждали

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сегодня, 11:59

Спасибо Валерию Карпину за это.

По первоначальному плану матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги должны были состояться в уикенд 28-29 августа, но по просьбе РФС и нового главного тренера сборной России расписание было скорректировано с той целью, чтобы Валерий Карпин мог получить в свое распоряжение футболистов на пару дней раньше. Матчи 6-го тура РПЛ пройдут 26 и 27 августа, в четверг и пятницу.

«Уфа» — «Крылья Советов»

1. «Уфа» начала сезон с досадных поражений от ЦСКА и «Динамо», но после этого не проигрывает на протяжении трех матчей: ничьи с «Локомотивом» и «Зенитом», победа над «Нижним Новгородом». «Крылышки» проиграли три стартовых матчах в РПЛ -2021/22 («Ахмату», «Спартаку» и «Арсеналу»), но после этого сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и взяли верх над «Сочи» (1:0).

2. Алексей Стукалов и Игорь Осинькин обменялись домашними победами в прошлом сезоне ФНЛ . Осинькин руководил «Крыльями», а Стукалов возглавлял «Велес».

3. В составах обеих команд есть ярко выраженные лидеры атак: Гамид Агаларов забил 4 из 6 голов «Уфы» на старте сезона, а Иван Сергеев взял на себя 3 из 4 голов «Крыльев Советов». Возможно, кто-то из них будет довызван в сборную России специальным указом Валерия Карпина, если сегодня выступит результативно.

«Спартак» — «Сочи»

1. «Сочи» — очень неудобный соперник для «Спартака». В первой очной встрече «красно-белые» чудом вырвали победу на 90+3 минуте благодаря голу Жиго, после чего не могут выиграть у «Сочи» на протяжении трех встреч: два поражения по 0:1 и ничья 2:2.

2. Оба матча между «Спартаком» и «Сочи» в прошлом сезоне завершились скандалами: в Москве гости отыгрались с 0:2, Василий Казарцев назначил в ворота «Спартака» два сомнительных пенальти, а Леонид Федун пообещал снять команду с чемпионата. В Сочи команда Владимира Федотова выиграла 1:0, Доменико Тедеско обвинил соперников в расизме и ксенофобии, в подтрибунных помещениях команды выясняли отношения отнюдь не джентльменскими способами.

3. «Спартак» под руководством Руя Витории выиграл у «Сочи» со счетом 4:0 на предсезонном турнире, но официальные матчи — совсем другое дело, как показали 5 стартовых туров РПЛ . Тут уместнее напомнить, что Владимир Федотов в шести матчах против «Спартака» одержал 4 победы и потерпел только 1 поражение. И это с «Оренбургом» и «Сочи».

«Ахмат» — «Арсенал»

1. «Арсенал» попытается прервать в Грозном свою удручающую серию: туляки проиграли 13 последних выездных матчей в РПЛ . В предыдущий раз возвращались домой не на щите в октябре 2020 года (ничья 1:1 с «Тамбовом»), а последняя победа была одержана в концовке позапрошлого сезона над «Уралом». Прошло уже больше года.

2. «Ахмат» не проигрывал «Арсеналу» в пяти последних очных матчах — 3 победы и 2 ничьи.

3. В пяти стартовых турах РПЛ «Ахмат» и «Арсенал» использовали по три вратаря: Андрей Талалаев доверял место в воротах Гиорги Шелии, Виталию Гудиеву и Александру Мелихову, за туляков успели сыграть Егор Шамов, Михаил Левашов и Антон Коченков.

«Зенит» — ЦСКА

1. «Зенит» выиграл 18 из 20 последних домашних матчей в РПЛ .

2. В трех последних очных матчах ЦСКА уступил «Зениту» с общим счетом 3:9.

3. Сергей Семак и Алексей Березуцкий провели больше сотни матчей бок о бок за ЦСКА и сборную России, а сегодня впервые встретятся в качестве главных тренеров. Более опытный и уже добившийся успехов Семак положительно отметил работу начинающего коллеги.

«Урал» — «Ростов»

1. «Урал» замыкает турнирную таблицу РПЛ , имея в своем активе только 1 очко. Это единственная команда без побед в чемпионате России.

2. «Ростов» свою дебютную победу в сезоне 2021/22 одержал в предыдущем туре, добившись волевого успеха в гостевой игре с «Нижним Новгородом» (2:1).

3. «Урал» не смог поразить ворота соперников в 4 из 5 сыгранных турах, единственный гол «шмелей» забил Андрей Панюков. У «Ростова» 6 голов, половину из которых забил Николай Комличенко.

«Химки» — «Нижний Новгород»

1. Бодро дебютировавший в РПЛ «Нижний Новгород» в двух последних турах уступил в домашних матчах «Уфе» и «Ростову» с одинаковым счетом 1:2.

2. Эти команды впервые встретятся в РПЛ , но у них есть история встреч в ФНЛ . «Химки» ни разу не выиграли у «Нижнего Новгорода» в пяти матчах: одна ничьи и четыре поражения с неизменно сухим счетом. Была еще встреча в Кубке России, где «Химки» вырвали путевку в следующий раунд только по итогам затяжной серии пенальти — 10:9.

3. «Химки» проиграли только 1 из 12 последних матчей в РПЛ . После прихода на тренерский мостик Игоря Черевченко «красно-черных» трудно сломить в родных стенах, это удавалось только «Спартаку» и «Зениту».

«Динамо» — «Локомотив»

1. «Динамо» — единоличный лидер РПЛ после пяти сыгранных туров. В последний раз «бело-голубые» в одиночестве располагались на промежуточном первом месте в чемпионате России 24 года назад — в августе 1997-го. Захарян, Тюкавин и Шиманьски еще не родились, Фомину и Скопинцеву было по полгодика.

2. У «Локомотива» 0 поражений в пяти стартовых турах, без поражений этот отрезок турнира смогли пройти только три команды: «Локо», «Зенит» и «Рубин».

3. В пяти стартовых турах РПЛ -2021/22 форвард «Локомотива» Федор Смолов забил 5 голов и возглавил бомбардирскую гонку. За 8 лет (2007-2015 с перерывами на аренды) и 77 матчей в составе «Динамо» Смолов отличился всего лишь 4 раза.

«Краснодар» — «Рубин»

1. Ганчаренко на протяжении нескольких месяцев входил в штаб Слуцкого в ЦСКА , а потом стал преемником Леонида Викторовича на посту главного тренера «армейцев».

2. В прошлом сезоне «Краснодар» выиграл в обоих очных матчах у «Рубина» — 3:1 дома и 1:0 в гостях.