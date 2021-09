«Я стану лучшим в мире!» Роналду сдержал обещание, которое впервые дал 20 лет назад

111 голов за сборную Португалии.

Что ж, есть немало причин считать Роналду лучшим в мире, и миллионы людей так и делают уже не первый год, но после вчерашнего матча между Португалией и Ирландией Криштиану объективно стал лучшим в мире — по количеству голов на международном уровне. Забив 110-й и 111-й мячи в футболке своей национальной команды, КриРо стал единоличным лучшим бомбардиром всех времен на уровне сборных.

- Перед матчем отбора ЧМ -2022 против Ирландии Криштиану Роналду получил награду лучшего бомбардира Евро-2020, где он забил 5 голов в 4 матчах.

- 10-я минута. Неуклюжий короткий розыгрыш мяча ирландцами у своих ворот привел к потере и фолу в штрафной площади на Бруну Фернандеше. Пенальти.

- 11-я минута. Роналду готовился исполнять одиннадцатиметровый и уже установил мяч на «точку», когда проходивший мимо ирландский защитник Дара О`Ши ногой отбросил мяч в сторону. Криштиану это сильно не понравилось, и он взмахнул рукой в направлении наглеца. Настоящий ирландец выпил бы залпом пинту «Гиннеса» и полез в драку, а О`Ши обернулся, подумал пару секунд и присел на газон, держась за лицо. Очевидно, надеялся выпросить для Роналду красную карточку.

- 14-я минута. VAR просматривал этот эпизод, но не нашел в действиях португальца состава преступления, требующего жестокого наказания. Арбитры поступили верно, ведь растиражированная СМИ история о пощечине — глупый фейк ради громкого заголовка. С помощью повторов можно убедиться, что Роналду шлепнул О`Ши ладонью по плечу. Если бы судивший матч Матей Юг не зевал, то показал бы предупреждения обоим участникам эпизода — за откидку мяча и неспортивное поведение, однако VAR не мог санкционировать такое наказание, а для удаления такой отмашки определенно недостаточно.

- 15-я минута. Подставить под красную карточку Криштиану не удалось, но О`Ши все-таки вышел победителем из эпизода. Вероятно, спровоцированный им инцидент повлиял на настрой Роналду, который не сумел забить свой 110-й гол за сборную Португалии излюбленным способом — с пенальти. Гэвин Базуну прыгнул в угол и отложил установление мирового рекорда.

- 45-я минута. Португалия играла с преимуществом, помимо пенальти, были и другие моменты, но перед самым перерывом сборная Ирландии вышла вперед, реализовав угловой: Джон Иган открылся на ближней штанге и выпрыгнул выше замешкавшихся португальцев, в том числе Роналду, который оказался за спиной у ирландца.

- 89-я минута. У Португалии мяч не шел в ворота, а ирландцы сбивали темп и тянули время всеми честными и относительно честными способами. Но кто теперь скажет, что эти драматические эффекты были лишними? На предпоследней минуте основного времени Роналду сравнял счет ударом головой. 110-й гол за сборную Португалии сделал КриРо единоличным рекордсменом по количеству голов на международном уровне.

- 90+6 минута. Для полного счастья не хватало только волевой победы сборной Португалии в такой вечер. И Криштиану обеспечил ее еще одним ударом головой за считанные секунды до финального свистка. Спутником рекорда Роналду стал один из самых любимых футбольных сюжетов. Еще один привет сэру Алексу Фергюсону после возвращения в «Манчестер Юнайтед», ведь мэтр наверняка вспомнил триумф в Лиге чемпионов 1998/99 и похожим образом добытую победу над «Баварией» в финале.

Бывший форвард сборной Ирана долгое время был ориентиром для всех международных бомбардиров, хотя футбольной иконой в широком смысле Али Даеи не является. Иранец играл за сильную сборную по меркам Азии, часто у него в соперниках были команды, на фоне которых даже Мальта с Люксембургом — крепкие мастера. По 8 голов Али отгрузил Мальдивам и Лаосу, 6 раз огорчал команду Ливан, по 5 — Шри-Ланку и Непал, по 4 мяча забил Гуаму, Сирии, Китайскому Тайпею, Бахрейну, Кувейту, Оману.

Только 13 из 109 своих голов Али Даеи забил в ворота команд, входивших в топ-50 рейтинга ФИФА на момент встречи с ними. Это всего лишь 12%. У Криштиану Роналду — 50.5%, у него 56 из 111 голов пришлись на матчи с пятьюдесятью лучшими сборными планеты. Конечно, забивал и футбольным «карликам» — куда без них, но у него вполне здоровое соотношение голов в матчах с соперниками разных возможностей. К этому рекордсмену и его рекорду невозможно придраться, человек на протяжении 18 лет забивает за сборную Португалии, и теперь остается один вопрос: на какой отметке остановится Криштиану? Забьет ли 120 голов или, быть может, 130?

Not just another record broken, but another record earned.



I think it is really important, whatever it is that you want to achieve in life, that you set goals, so you have something to work towards.



I hope this goal will help you reach your greatness.#nike #nikefootball pic.twitter.com/i2MQ7dsfiE