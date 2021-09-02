ГлавнаяБлогиПЕРСОНАльная опекаРекордыОтбор ЧМ-2022. Европа

«Я стану лучшим в мире!» Роналду сдержал обещание, которое впервые дал 20 лет назад

вчера, 12:05
00:00 / 00:00

111 голов за сборную Португалии.

Когда мне было 15 лет, я сказал своим товарищам по команде, что однажды стану лучшим в мире. Тогда я еще был далек даже от первой команды «Спортинга», но эта вера была со мной. Я искренне думал, что могу стать лучшим. Очень хорошо помню этот момент, они смеялись над моими словами. Этот смех до сих пор иногда звучит в моих ушах и мотивирует меня.

Что ж, есть немало причин считать Роналду лучшим в мире, и миллионы людей так и делают уже не первый год, но после вчерашнего матча между Португалией и Ирландией Криштиану объективно стал лучшим в мире — по количеству голов на международном уровне. Забив 110-й и 111-й мячи в футболке своей национальной команды, КриРо стал единоличным лучшим бомбардиром всех времен на уровне сборных.

Бодрый вечер в Фару: не забитый пенальти, пощечина, победный дубль в концовке

- Перед матчем отбора ЧМ-2022 против Ирландии Криштиану Роналду получил награду лучшего бомбардира Евро-2020, где он забил 5 голов в 4 матчах.

- 10-я минута. Неуклюжий короткий розыгрыш мяча ирландцами у своих ворот привел к потере и фолу в штрафной площади на Бруну Фернандеше. Пенальти.

- 11-я минута. Роналду готовился исполнять одиннадцатиметровый и уже установил мяч на «точку», когда проходивший мимо ирландский защитник Дара О`Ши ногой отбросил мяч в сторону. Криштиану это сильно не понравилось, и он взмахнул рукой в направлении наглеца. Настоящий ирландец выпил бы залпом пинту «Гиннеса» и полез в драку, а О`Ши обернулся, подумал пару секунд и присел на газон, держась за лицо. Очевидно, надеялся выпросить для Роналду красную карточку.

- 14-я минута. VAR просматривал этот эпизод, но не нашел в действиях португальца состава преступления, требующего жестокого наказания. Арбитры поступили верно, ведь растиражированная СМИ история о пощечине — глупый фейк ради громкого заголовка. С помощью повторов можно убедиться, что Роналду шлепнул О`Ши ладонью по плечу. Если бы судивший матч Матей Юг не зевал, то показал бы предупреждения обоим участникам эпизода — за откидку мяча и неспортивное поведение, однако VAR не мог санкционировать такое наказание, а для удаления такой отмашки определенно недостаточно.

- 15-я минута. Подставить под красную карточку Криштиану не удалось, но О`Ши все-таки вышел победителем из эпизода. Вероятно, спровоцированный им инцидент повлиял на настрой Роналду, который не сумел забить свой 110-й гол за сборную Португалии излюбленным способом — с пенальти. Гэвин Базуну прыгнул в угол и отложил установление мирового рекорда.

- 45-я минута. Португалия играла с преимуществом, помимо пенальти, были и другие моменты, но перед самым перерывом сборная Ирландии вышла вперед, реализовав угловой: Джон Иган открылся на ближней штанге и выпрыгнул выше замешкавшихся португальцев, в том числе Роналду, который оказался за спиной у ирландца.

- 89-я минута. У Португалии мяч не шел в ворота, а ирландцы сбивали темп и тянули время всеми честными и относительно честными способами. Но кто теперь скажет, что эти драматические эффекты были лишними? На предпоследней минуте основного времени Роналду сравнял счет ударом головой. 110-й гол за сборную Португалии сделал КриРо единоличным рекордсменом по количеству голов на международном уровне.

- 90+6 минута. Для полного счастья не хватало только волевой победы сборной Португалии в такой вечер. И Криштиану обеспечил ее еще одним ударом головой за считанные секунды до финального свистка. Спутником рекорда Роналду стал один из самых любимых футбольных сюжетов. Еще один привет сэру Алексу Фергюсону после возвращения в «Манчестер Юнайтед», ведь мэтр наверняка вспомнил триумф в Лиге чемпионов 1998/99 и похожим образом добытую победу над «Баварией» в финале.

Криштиану Роналду — 111, Али Даеи — 109

Бывший форвард сборной Ирана долгое время был ориентиром для всех международных бомбардиров, хотя футбольной иконой в широком смысле Али Даеи не является. Иранец играл за сильную сборную по меркам Азии, часто у него в соперниках были команды, на фоне которых даже Мальта с Люксембургом — крепкие мастера. По 8 голов Али отгрузил Мальдивам и Лаосу, 6 раз огорчал команду Ливан, по 5 — Шри-Ланку и Непал, по 4 мяча забил Гуаму, Сирии, Китайскому Тайпею, Бахрейну, Кувейту, Оману.

Только 13 из 109 своих голов Али Даеи забил в ворота команд, входивших в топ-50 рейтинга ФИФА на момент встречи с ними. Это всего лишь 12%. У Криштиану Роналду — 50.5%, у него 56 из 111 голов пришлись на матчи с пятьюдесятью лучшими сборными планеты. Конечно, забивал и футбольным «карликам» — куда без них, но у него вполне здоровое соотношение голов в матчах с соперниками разных возможностей. К этому рекордсмену и его рекорду невозможно придраться, человек на протяжении 18 лет забивает за сборную Португалии, и теперь остается один вопрос: на какой отметке остановится Криштиану? Забьет ли 120 голов или, быть может, 130?

Счастлив помочь команде победить, счастлив и новому достижению, но команда важнее всего. Поддержка болельщиков был очень важна, они помогли нам выиграть в концовке. Конечно, это не просто «еще один рекорд», он уникален, но я покорил и эту вершину, чему безумно рад. Моя мотивация — и дальше играть в футбол, радовать фанатов и своих детей.

Италия повторила мировой рекорд. Сборная не проигрывает 35 матчей подряд
Сегодня, 00:10 Комментарии20
«Ещё один исторический вечер!» Роналду — о рекорде по голам за сборную
Вчера, 19:30 ФотоКомментарии6
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборных
01 сентября Комментарии46
Захарян — самый молодой полевой игрок в истории сборной России
01 сентября Комментарии16
«Рома» повторила рекорд результативности почти 50-летней давности
30 августа Комментарии10
МЮ установил рекордную беспроигрышную серию в гостях в рамках АПЛ
29 августа Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
NOVA
NOVA
вчера в 22:21
что тут скажешь!! когда лучший есть лучший!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:22
Лучший игрок в мире по многим аспектам этой игры.
League1
League1
вчера в 18:58
Лучший на все времена. Наверное многие в детстве/юношестве думали и говорили, что они смогут стать лучшими, Но кому-то не хватило таланта, кому-то трудолюбия. А в этом человеке всё сошлось. Браво, Роналду!!!
Q-J-G
Q-J-G ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:33
У Вас много интересных и смешных, но на мой взгляд, это одно из лучших)
Александр Чистяков
Александр Чистяков ответ Мирон Витальевич (раскрыть)
вчера в 15:22
19 голов в товарняках.

33 - в отборах ЧМ
31 - в отборах ЧЕ
14 - на Евро
7 - на чемпионатах мира
5 - в Лиге Наций
2 - на Кубке Конфедераций
kts99
kts99
вчера в 14:54
Роналду не гений. Но он почти сделал себя им.
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич
вчера в 14:50
А есть инфа сколько голов забито в товарищеских встречах?!
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 14:44, ред.
И в турнире "Кожаный Мяч"
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:19
заслуженный рекорд. Поздравляю Роналду
volga.kot
volga.kot
вчера в 13:09
Дай господь бог ему ещё лет 5 поиграть на высоком уровне
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 13:07
Роналду - уникум на футбольном поле
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:05
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:02
И все таки Роналду не все по плечу:
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:02, ред.
Вот и наконец-то покорилась «вершина безопасности». Сейчас только он сможет обновить свой же рекорд. Но я хочу о другом говорить. Знаете, когда люди видят цифры, иногда не особо смотрят в глубину вещей. Сам он — ментальный гений, но чаще люди говорят, что — «Месси — гений, а он — талантливый». Но я так не думаю. Невозможно достичь стольких вершин, только благодаря своему таланту. Он невозможно одержимый, всегда оттачивает самого себя, но откуда взялась эта одержимость? Он мог стать рыбаком в Мадейре, но не стал, потому что глубоко верил в себя, а не глубоко тонул в рыбных сетях. Но думаю рыбы ему помогли в генетическом плане. Его предки вероятно много ели рыбу, а содержание белков в рыбе много. Много плавали — вот и прекрасный результат. А что главное, что он и в душе воин, и потому именно он должен был стоять там, где и стоит сейчас. Но он не любит стоять.
faneng
faneng
вчера в 13:00
Для звания лучшего игрока в истории футбола Роналду (как и Лионелю) не хватает титула чемпиона мира. Сможет ли Португалия выиграть ЧМ-2022? Тут главная проблема - тренер. Да, Сантуш выиграл Евро-2016 и Лигу наций-2019 (хоть это и был экспериментальный полутоварищеский турнир). Но Сантуш уже давно исчерпал себя и ему пора в отставку!!!
С 2016 г. Португалия практически ни разу не играла так, как на том Евро - монолитно, концентрированно, грамотно, внимательно.
Поражения от Уругвая в 2018 и Бельгии в 2021 гг. - это как под копирку: много медленного владения мячом без искры, без фантазии, без взаимопонимания на завершающей стадии.
Вот и вчера было то же самое: Португалия играла паршиво. Очень медленно. Им повезло, что Роналду смог найти моменты для ударов головой в концовке.
И опять штрафной удар Роналду. Ну разучился он их бить! Хорошо, что вчера попал не в стенку и не мимо ворот, но удар был легким для вратаря. Роналду больше не умеет филигранно закручивать мяч в угол.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:37
...11-я минута. Роналду готовился исполнять одиннадцатиметровый и уже установил мяч на «точку», когда проходивший мимо ирландский защитник Дара О`Ши ногой отбросил мяч в сторону. Криштиану это сильно не понравилось, и он взмахнул рукой в направлении наглеца. Настоящий ирландец выпил бы залпом пинту «Гиннеса» и полез в драку, а О`Ши обернулся, подумал пару секунд и присел на газон, держась за лицо. Очевидно, надеялся выпросить для Роналду красную карточку...
------------------------------------------------------------------------

Провокация была рассчитана на то, чтобы помешать Роналду сконцентрироваться на пенальти, и это удалось... Как будто бы и неплохо пробил пенальти, но он умеет и лучше, более сильно и точно. Так что, провокация удалась.
Неоднократно замечал, что соперники пытаются отвлечь игрока, пробивающего пенальти, помешать его концентрации, методы у всех разные...

И несмотря на не забитый пенальти, Роналду сконцентрировался на игре, и в очередной раз доказал всем, что он один из лучших игроков Мирового футбола, создавая моменты для партнёров, которые они транжирили, он уже не надеясь на партнёров, с их плохой реализацией голевых моментов, решил исход матча с помощью своих забитых мячей в ворота сборной Ирландии.
Это было круто, 89, 90 мин., матча 36-ти летний капитан сборной Португалии "соорудил" "маленькое чудо", когда в это чудо уже никто не верил, кроме него одного...

Вот как надо играть, бороться, сражаться до последней секунды матча, даже тогда, когда кажется, что шансов уже нет...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100