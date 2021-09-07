Франция – Финляндия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 11:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Франция – Финляндия, который состоится 07 сентября 2021 года

Франция

У сборной Франции наблюдаются какие-то проблемы внутри коллектива, иначе сложно объяснить качество их игры в последних матчах. Команда не показывает чемпионского футбола, а в некоторых поединках коллективу даже повезло свести матч к ничьей и набрать хоть какие-то очки. В домашнем матче с Финляндией, чемпионы мира могут доказать своим болельщикам, что в команде все хорошо, а предыдущие результаты были случайностями.

4 сентября сборная Франции смогла свести матч к ничейному результату со сборной Украины (1:1), а первого числа команда с тем же счетом закончила матч с Боснией и Герцеговиной (1:1).

Финляндия

Сборная Финляндии недавно первый раз принимала участие в крупном турнире ЧЕ 2020, а теперь коллектив стремится квалифицироваться на ЧМ 2022, набрав пять очков в трех матчах. Команде будет сложно это сделать, однако все в руках футболистов, у которых остались матчи с главными конкурентами. В выездном матче с Францией придется играть в глухой обороне, ведь третью потерю очков подряд, чемпионы мира себе позволить не могут.

4 сентября Финляндия обыграла на своем поле Казахстан (1:0), а первого числа в товарищеском матче разошлась миром с Уэльсом (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Франция – 1.179

Ничья – 7.3

Победит Финляндия – 17.73

Статистика

Четыре из пяти последних матчей сборной Франции закончились ничейным результатом

Семь последних матчей сборной Финляндии закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Франция не уходила с поля без забитых мячей в 13 из 15 последних домашних матчей

Финляндия выиграла один матч из десяти последних матчей во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу сборной Франции с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.23. Чемпионы мира должны обеспечить себе первое место и спокойно доигрывать квалификацию. Предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу.