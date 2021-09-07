Греция – Швеция: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Греция – Швеция, который состоится 08 сентября 2021 года
Греция
Сборная Греции сыграла только три матча в квалификации на ЧМ 2022, и все они закончились ничейным результатом. Имея в активе только три очка, команда занимает только четвертое место, однако еще имеет теоретические шансы зацепиться за второе место. Для этого необходимо обыгрывать Швецию в предстоящем матче, иначе реальных шансов на выход из группы у греков не останется.
5 сентября сборная Греции разошлась миром с Косово (1:1), а первого числа команда уступила в товарищеском поединке команде Швейцарии (1:2).
Швеция
Шведская сборная показывает максимальный результат в этой квалификации. Команда выиграла три матча из трех сыгранных и на данный момент занимает второе место в группе, отставая от Испании на одно очко, при этом сыграв на два матча меньше. Коллектив претендует на первое место и прямую путевку в Катар, если не растеряет очки в оставшихся матчах. В поединке с Грецией, коллектив постарается сыграть первым номером и поставить неразрешимые задачи перед обороной соперника.
5 сентября Швеция выиграла товарищеский матч у Узбекистана (2:1), а второго числа команда на своем поле оказалась сильнее Испании (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Греция – 3.69
- Ничья – 3.15
- Победит Швеция – 2.24
Статистика
- Швеция выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах, а Греция одержала четыре победы
- Пять из семи выездных матчей Швеции закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Греция не знает поражений на своем поле уже девять поединков подряд
- Семь последних матчей Греции закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу Швеции, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.24. Гости находятся в отличной физической форме и победа в предстоящем матче поможет команде сделать еще один большой шаг к первому месту в группе и опередить Испанию.