Греция – Швеция: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 13:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Греция – Швеция, который состоится 08 сентября 2021 года

Греция

Сборная Греции сыграла только три матча в квалификации на ЧМ 2022, и все они закончились ничейным результатом. Имея в активе только три очка, команда занимает только четвертое место, однако еще имеет теоретические шансы зацепиться за второе место. Для этого необходимо обыгрывать Швецию в предстоящем матче, иначе реальных шансов на выход из группы у греков не останется.

5 сентября сборная Греции разошлась миром с Косово (1:1), а первого числа команда уступила в товарищеском поединке команде Швейцарии (1:2).

Швеция

Шведская сборная показывает максимальный результат в этой квалификации. Команда выиграла три матча из трех сыгранных и на данный момент занимает второе место в группе, отставая от Испании на одно очко, при этом сыграв на два матча меньше. Коллектив претендует на первое место и прямую путевку в Катар, если не растеряет очки в оставшихся матчах. В поединке с Грецией, коллектив постарается сыграть первым номером и поставить неразрешимые задачи перед обороной соперника.

5 сентября Швеция выиграла товарищеский матч у Узбекистана (2:1), а второго числа команда на своем поле оказалась сильнее Испании (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Греция – 3.69

Ничья – 3.15

Победит Швеция – 2.24

Статистика

Швеция выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах, а Греция одержала четыре победы

Пять из семи выездных матчей Швеции закончились тоталом больше 2.5 мячей

Греция не знает поражений на своем поле уже девять поединков подряд

Семь последних матчей Греции закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Швеции, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.24. Гости находятся в отличной физической форме и победа в предстоящем матче поможет команде сделать еще один большой шаг к первому месту в группе и опередить Испанию.