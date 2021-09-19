«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 19 сентября 2021 года
«Вест Хэм»
Лондонский клуб начал новый сезон АПЛ без поражений и после четырех матчей в активе команды восемь очков. Коллектив обладает качественными игроками, которые могут конкурировать с грандами чемпионата Англии, поэтому нынешнему сопернику с «молотобойцами» просто не будет. Вполне вероятно, что «Вест Хэм» даже постарается навязать игру с «Манчестер Юнайтед» первым номером.
16 сентября «Вест Хэм» выиграл выездной матч Лиги Европы у «Динамо» Загреб (2:0), а 11 числа команда разошлась миром с «Саутгемптоном» в чемпионате Англии (0:0).
«Манчестер Юнайтед»
«Красные дьяволы» хорошо идут в чемпионате, но в Лиге Чемпионов у коллектива начались проблемы уже с первого тура. Тем не менее, у тренерского штаба есть большой выбор футболистов, включая их главный козырь на данный момент – Криштиану Роналду. В предстоящем поединке у игроков есть отличный шанс доказать, что поражение в Лиге Чемпионов было случайностью.
14 сентября «Манчестер Юнайтед» неожиданно уступил «Янг Бойз» (1:2), а 11 сентября клуб крупно обыграл «Ньюкасл Юнайтед» (4:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вест Хэм» – 4.65
- Ничья – 3.95
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.8
Статистика
- «Вест Хэм» не проигрывает уже 15 матчей подряд во всех турнирах
- «Манчестер Юнайтед» забивает на выезде уже девять поединков подряд во всех турнирах
- Четыре из пяти последних встречи между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти поединков «Манчестер Юнайтед» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Манчестер Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Подопечные Сульшера находятся в хорошей физической форме и готовы продолжать борьбу за чемпионство в АПЛ даже на самых ранних стадиях турнира. Предполагаем тяжелую и минимальную победу гостей в этой встрече.