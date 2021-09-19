«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 10:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 19 сентября 2021 года

«Вест Хэм»

Лондонский клуб начал новый сезон АПЛ без поражений и после четырех матчей в активе команды восемь очков. Коллектив обладает качественными игроками, которые могут конкурировать с грандами чемпионата Англии, поэтому нынешнему сопернику с «молотобойцами» просто не будет. Вполне вероятно, что «Вест Хэм» даже постарается навязать игру с «Манчестер Юнайтед» первым номером.

16 сентября «Вест Хэм» выиграл выездной матч Лиги Европы у «Динамо» Загреб (2:0), а 11 числа команда разошлась миром с «Саутгемптоном» в чемпионате Англии (0:0).

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» хорошо идут в чемпионате, но в Лиге Чемпионов у коллектива начались проблемы уже с первого тура. Тем не менее, у тренерского штаба есть большой выбор футболистов, включая их главный козырь на данный момент – Криштиану Роналду. В предстоящем поединке у игроков есть отличный шанс доказать, что поражение в Лиге Чемпионов было случайностью.

14 сентября «Манчестер Юнайтед» неожиданно уступил «Янг Бойз» (1:2), а 11 сентября клуб крупно обыграл «Ньюкасл Юнайтед» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 4.65

Ничья – 3.95

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.8

Статистика

«Вест Хэм» не проигрывает уже 15 матчей подряд во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» забивает на выезде уже девять поединков подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних встречи между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти поединков «Манчестер Юнайтед» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз