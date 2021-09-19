ПСЖ – «Лион»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 14:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 ПСЖ – «Лион», который состоится 19 сентября 2021 года

ПСЖ

Команда Маурисио Почеттино уверенной походкой идет по чемпионату Франции, а вот в Лиге Чемпионов коллектив не смог одержать победу над предполагаемым аутсайдером группы. У тренерского штаба очень много возможностей ротации игроков без потери качества, поэтому в предстоящем матче с «Лионом» на команду не должна сказываться усталость. Команда выглядит явным фаворитом и с первых минут попытается оказать давление на соперника, чтобы заставить его ошибаться.

15 сентября ПСЖ сыграл вничью в Лиге Чемпионов с «Брюгге» (1:1), а 11 числа команда разгромила на своем поле «Клермон» (4:0).

«Лион»

Коллектив потерял несколько своих лидеров в этом межсезонье и не может найти свою игру, слишком часто теряя очки и упуская победы. Команда планирует побороться за зону Лиги Чемпионов в этом году, но для этого ей требуется улучшить результаты. Играть против ПСЖ на выезде очень сложно любому коллективу, поэтому игроки «Лиона» будут уделять больше времени обороне.

16 сентября «Лион» выиграл сложный матч Лиги Европы против «Рейнджерс» (2:0) на выезде, а 12 сентября команда обыграла на своем поле «Страсбур» (3:1) в Лиге 1.

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСЖ – 1.404

– 1.404 Ничья – 5.47

Победит «Лион» – 7.63

Статистика

ПСЖ проиграл один матч из десяти последних встреч во всех турнирах

проиграл один матч из десяти последних встреч во всех турнирах «Лион» проиграл четыре из шести последних матчей с ПСЖ

ПСЖ забивает на своем поле уже 11 матчей подряд во всех турнирах

забивает на своем поле уже 11 матчей подряд во всех турнирах Четыре из пяти последних матчей ПСЖ и «Лиона» в Париже закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз