«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», который состоится 6 ноября 2021 года
«Манчестер Юнайтед»
Вокруг клуба ходит много слухов о смене главного тренера, но голы Криштиану Роналду пока спасают Сульшера. Коллектив смог заработать очко в игре Лиги Чемпионов на последних минутах с «Аталантой» (2:2) и теперь в хорошем настроении готовится к дерби города Манчестер. Команде не смогут помочь два французских легионера Варан и Погба, что безусловно ее ослабит. Матч с «Манчестер Сити» обещает быть интересным и является центральной встречей тура.
30 октября «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Тоттенхэм» (3:0), а 24 октября разгромно проиграл на своем поле «Ливерпулю» (0:3).
«Манчестер Сити»
Подопечные Гвардиолы показывают интересный и результативный футбол, однако иногда допускают осечки, как в прошлом матче АПЛ. Перед стартом очередного тура «горожане» идут на третьем месте, имея в активе 20 очков, и обязаны брать максимум очков в следующих поединках, чтобы не отставать от лидеров. Клуб также вышел на первое место в группе Лиги Чемпионов, что придаст хорошее настроение команде перед важным матчем в АПЛ.
30 октября «Манчестер Сити» неожиданно проиграл на своем поле «Кристал Пэлас» (0:2), а 23 октября команда крупно обыграла на выезде «Брайтон» (4:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 4.88
- Ничья – 4.16
- Победит «Манчестер Сити» – 1.729
Статистика
- Пять последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Манчестер Сити» выиграл только четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять последних матчей между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Манчестер Сити» проиграл три из пяти последних встреч «Манчестер Юнайтед»
Прогноз
Поставить на победу «Манчестер Сити», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.729. В предстоящем матче у команды Гвардиолы есть хорошая возможность улучшить статистику личных встреч с «красными дьяволами». Предполагаем, что более стабильный «Манчестер Сити» одержит минимальную победу.