«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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05 ноября 2021, 14:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», который состоится 6 ноября 2021 года

«Манчестер Юнайтед»

Вокруг клуба ходит много слухов о смене главного тренера, но голы Криштиану Роналду пока спасают Сульшера. Коллектив смог заработать очко в игре Лиги Чемпионов на последних минутах с «Аталантой» (2:2) и теперь в хорошем настроении готовится к дерби города Манчестер. Команде не смогут помочь два французских легионера Варан и Погба, что безусловно ее ослабит. Матч с «Манчестер Сити» обещает быть интересным и является центральной встречей тура.

30 октября «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Тоттенхэм» (3:0), а 24 октября разгромно проиграл на своем поле «Ливерпулю» (0:3).

«Манчестер Сити»

Подопечные Гвардиолы показывают интересный и результативный футбол, однако иногда допускают осечки, как в прошлом матче АПЛ . Перед стартом очередного тура «горожане» идут на третьем месте, имея в активе 20 очков, и обязаны брать максимум очков в следующих поединках, чтобы не отставать от лидеров. Клуб также вышел на первое место в группе Лиги Чемпионов, что придаст хорошее настроение команде перед важным матчем в АПЛ .

30 октября «Манчестер Сити» неожиданно проиграл на своем поле «Кристал Пэлас» (0:2), а 23 октября команда крупно обыграла на выезде «Брайтон» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 4.88

Ничья – 4.16

Победит «Манчестер Сити» – 1.729

Статистика

Пять последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Манчестер Сити» выиграл только четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять последних матчей между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Манчестер Сити» проиграл три из пяти последних встреч «Манчестер Юнайтед»

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.729. В предстоящем матче у команды Гвардиолы есть хорошая возможность улучшить статистику личных встреч с «красными дьяволами». Предполагаем, что более стабильный «Манчестер Сити» одержит минимальную победу.