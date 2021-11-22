Первый матч и сразу «камни преткновения»

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22 ноября 2021, 16:11

Как известно, при проведении первого в истории турнира Кубка мира по футболу не было отборочных матчей — еле-еле 13 команд приманили с трёх континентов (а могло быть и с четырёх).

Перед вторым турниром 1934 года для 32 команд было сформировано 12 отборочных групп, по сквозной нумерации, без учёта континентов. Так для европейских команд образовали группы с 5-й по 12-ю. Реально в отборе принимало участие 27 команд, 2 отобрались без игр, 3 команды отказались от участия.

В 5 из 7 европейских групп было по 3 команды, в остальных только 2. В зоне КОНКАКАФ в группе было 3 команды, на первых этапах одна пара команд играла по 3 матча в одном раунде с выбыванием. В результате победила команда США , сыграв всего один матч и выиграв его. В азиатско-африканской зоне было два претендента, победил Египет в двухматчевом противостоянии с Палестиной. В этих зонах матчи проходили с января по май 1934 года.

Самыми первыми в квалификацию вступили сборные 5-й группы, старт состоялся 11 июня 1933 года. В сентябре и октябре того же года начинали отбор команды групп 9 и 10.

В группе 5 соревновались Швеция, Литва и Эстония. Регламент не предусматривал в группах из 3 команд играть все полагающиеся матчи — если появлялся явный аутсайдер, то игры далее не проводились и две лучшие команды из группы выходили в финальную часть чемпионата мира.

Но в группе 5 было совсем не так. Из этой группы на чемпионат мира отобралась только одна команда. Так был свёрстан календарь. Поэтому в группе 5 были проведены только 2 матча. И первая в истории выигравшая квалификацию команда стала известна в конце июня 1933 года, большинство остальных лишь в 1934 году.

Итак, 11 июня 1933 г. на Олимпийском стадионе в Стокгольме состоялся первый в истории Кубков мира отборочный матч. Хозяева поля принимали сборную Эстонии.

К тому времени национальная команда Эстонии провела 63 международных матча с 1920 года (в основном с Латвией, Литвой, Финляндией и той же Швецией). У сборной Швеции история её игр ведётся с 1908 г. и насчитывала к 11 июню 173 международные встречи. В том числе шведская команда участвовала на турнирах 4 Олимпиад с 1908 по 1924 годы, крупнейших тогда футбольных соревнований на планете.

Как уж там в июне 1933 г. над Скандинавией складывались воздушные потоки, блокирующие антициклоны и прочие метеорологические подробности, но факт остаётся фактом — в Стокгольме стояла 37-градусная жара в день матча. Шведские газеты ограничились фразой «тропическая жара», а вот эстонские издания однозначно указывали на 37оС в тени.

Организаторы к этому подготовились — вдоль поля были выставлены вёдра с водой. Как писала шведская газета «Dagens Nyheter» (Новости дня, Дагенс Нюхетер) последние 12 минут игры все футболисты непрестанно прикладывались к вёдрам.

Это были трудности тех, кто был на поле. Пора переходить к трудностям статистиков.

Но сначала я хочу представить команду Эстонии. Обратите внимание на одеяние их вратаря и капитана Эвальда Типнера — на нём кроме футболки есть ещё и некая плотно сидящая безрукавка, в которой он и играл. Не забывайте про жару. И ещё я обратил внимание, что крой у безрукавки не сосем спортивный, очень тесные проймы (на следующем фото это видно хорошо). По отчётам шведских газет в двух моментах вратарь не дотягивался до мяча совсем чуть-чуть — не в безрукавке ли причина?

Трудностей для историков и статистиков было несколько. Первая из них признаётся даже ФИФА . Заковыка в определении автора самого первого гола в истории отборочных турниров ФИФА .

Официально автором гола считается шведский капитан Кнут Крун, событие произошло на 7-й мин матча. Есть даже фото из уже упомянутой шведской газеты, на котором запечатлён самый момент гола.

Вот это фото:

Описания есть разные. Источники разделились поровну — одни считают автором гола шведского нападающего Круна, вторые считают это автоголом вратаря. Повторю, даже ФИФА признаёт (я цитирую их сайт): «первопроходец (т.е. К.Крун) создал первое статистическое несоответствие предварительных соревнований, поскольку некоторые источники средств массовой информации в то время приписывали гол именно вратарю и капитану сборной Эстонии Эвальду Типнеру».

В газетных отчётах в связи с первым голом чаще всего фигурирует фамилия Гуннара Олссона. Не знаю, попал ли он на фото на 7-й минуте? Но ясно одно — Олссон нанёс мощный удар, который пришёлся прямо в живот вратарю. Скорее всего, Олссона в кадре нет, удар был справа по фото. Видимо, голкипер не зафиксировал мяч, тот отлетел чуть в правую сторону. И своей правой рукой Типнер хотел перебросить мяч через напиравшего на него Кнута Круна (он на фото как раз рядом с вратарём) — но каким-то манёвром Крун оттеснил Типнера, и рука вратаря с мячом на тыльной стороне ладони оказалась за линией гола. Норвежский арбитр Рейдар Рандерс Йохансен оказался в нужном месте и не замедлил зафиксировать взятие ворот. Таких голов в то время ещё никто не видел. Это было новаторство для арбитров.

Есть похожая версия. После удара вратарь легко поймал мяч, стоя на линии ворот. Не сходя с места, он с размаху бросил мяч в поле. Но при замахе ладонь с мячом оказались за линией ворот. Истина где-то рядом. По расположению вратаря на фото — не похоже на сильный удар ему мячом в грудь или в живот. Хотя контакт К.Круна с вратарём никто вроде не отрицает.

Очевидно, что К.Крун мяча-то и не касался в этом эпизоде. Подобные голы есть и в истории финальных турниров Кубка мира. Обязательно о таковых поговорим отдельно.

Сколько бы вы ни просмотрели источников по отчётному матчу, гарантирую, что постоянно будете натыкаться то на автогол, то на гол шведского капитана.

В Википедии на одной и той же странице, но на разных языках, будет разная информация по авторам первого гола в матче.

Сами шведы, понятное дело, гол отдают Круну (см. сайт их ассоциации https://www.svenskfotboll.se/matchfakta/sverige-estland-landskamper-herr-senior/1568070/)

А вот эстонцы пишут про автогол своего вратаря. Это их сайт: https://jalgpall.ee/koondis/1/mangud/protocol/1629

Понятно — первопроходцем, да ещё в таком деле мирового масштаба, оказаться весьма престижно. Как говорится — чтобы помнили…

Кстати, Типнер, как многие футболисты того времени, играл и в хоккей с шайбой, и в хоккей с мячом (играл за сборные своей страны). Он также был легкоатлетом, прыгал тройным прыжком и в высоту, был призёром национальных чемпионатов по легкой атлетике.

Между прочим, эстонские газеты того времени вроде как не говорили об автоголе, но из текстовки можно понять, что их вратарь занёс мяч за линию ворот.

Всё та же шведская газета Дагенс Нюхетер озаглавила свой отчёт о матче так: «Два автогола Типнера и пенальти помогли Швеции победить 6-2». Сколько ни читал, так и не понял, какой из оставшихся 4 голов газетчики считали вторым автоголом вратаря (пенальти отбрасываем). До двух ударов он не дотянулся — мы уже об этом говорили. Не будем копать и искать черную кошку. Но заголовок есть, а газета крупнейшая ежедневная, выходит с декабря 1864 года.

Давайте переведём дух. Вот редкое фото того матча, ведро с водой на бровке:

Пишут, что было 6 вёдер с водой вдоль поля. А арбитр-то был в пиджаке, как и резервисты сборной Эстонии на первом фото. Вратарь играл в дополнительной кофте. Прямо не верится, что тропическая жара была.

Двигаемся дальше.

Есть и ещё одна заминка в протоколе этого матча. Среди авторов остальных 5 шведских голов не всегда наблюдается единообразие — «обиженным» и несправедливо «обделённым» честно забитым голом оказывается один из братьев Бунке.

Да, в этом первом квалификационном матче в истории Кубка мира ФИФА в сборной Швеции играли два родных брата, два форварда. И оба забили по голу.

На 10-й мин отличился младший брат, 21-летний Леннарт Бунке, сделавший счёт 2:0. Именно после его удара мяч коснулся пальцев эстонского вратаря и влетел в ворота.

А в конце первого тайма на 43-й мин старший брат 24-летний Торстен Бунке довёл счёт до 4:0. Этот момент есть на фото из шведской газеты «Svenska Dagbladet»:

Торстен крайний слева. Мяч от рук вратаря Типнера перелетает через голову шведа Бертила Эрикссона и оказывается в ногах у Торстена. Остальное — дело техники.

Однако некоторые источники приписывают старшему Бунке дубль в том матче, «обижая» его младшего брата.

Торстен и Леннарт Бунке стали первой в истории чемпионатов мира парой братьев, в которой каждый забил по голу в одном и том же матче.

Этот факт подтверждён и в солидном, более чем 500-страничном издании World Cup (1930-2010): A Statistical Summary от Ejikeme Ikwunze (никнейм Mr.Football). Это нигерийский спортивный обозреватель и автор крупных работ по истории и статистике международного футбола. Его книги отмечены ФИФА .

Оба брата в том матче дебютировали в сборной, и сразу каждый забил — такое бывает не часто. Ровно через неделю, в воскресенье 18 июня на том же самом стадионе в рамках Чемпионата Северной Европы сыграли сборные Швеции и Дании. Оба брата Бунке вновь были в составе. Но это был последний их совместный матч. Старший Торстен больше за национальную команду не играл. Леннарт в заявку команды на ЧМ -34 не попал. Он сыграл за Тре Крунур 11 матчей, забил в них 8 голов. Был в заявке команды на ЧМ -38, но из Швеции на турнир не выезжал, как почти и все запасные той команды.

Между прочим, через 4 года от рассматриваемого матча сборные Швеции и Эстонии вновь встретились в отборочном матче ЧМ -38, только играли на стадионе «Росунда» в пригороде Стокгольма. И вновь шведы крупно обыграли эстонцев 7-2. В воротах сборной Эстонии по-прежнему был Эвальд Типнер, которому был уже 31 год, а один из голов ему забил Леннарт Бунке. Типнер закончил выступать в сборной в 33 года, а Леннарт в 25. В 5 своих последних матчах Л.Бунке был капитаном сборной Швеции. А Типнер с 1932 по 1939 гг. в 39 последних из своих 66 матчей был бессменным капитаном национальной команды, лишь в одном матче в 1936 г. он играл со второго тайма.

Вот на фото братья Бунке в составе клуба «Хельсингборгс» в сезоне 1932/33:

Литерой «Т» обозначен Торстен, а под «L», разумеется Леннарт. Крайний справа стоит как раз Кнут Крун, одноклубник братьев.

А вот кто действительно оформил дубль в том матче, так это 24-летний Бертил Эрикссон (у него иногда тоже «отнимают» один из голов). Он был третьим дебютантом в сборной в том матче, наряду с братьями Бунке. Не робкого десятка дебютанты. Бунке в своих первых 4 матчах за Швецию забил 9 голов: 2 дубля, покер и просто гол. В итоге он сыграл 10 матчей и забил 10 голов. Ни на ЧМ -34, ни на турнир 1938 г. он в составе или в заявке не числился.

Не все казусы ещё мы разобрали.

Во всех газетных отчётах, практически во всех источниках правильно указано, что в команде Эстонии на второй тайм вышел играть 26-летний Арнольд Лааснер, заменивший своего ровесника Фридриха Карма.

Вы спросите — что ж тут необычного? Необычно то, что эстонцам за это ничего не было. Может, потому что проиграли. Замены были запрещены в официальных матчах. И ФИФА была обязана хоть как-то наказать ослушавшихся. Да не «хоть как-то» — дисквалифицировать с полагающимися последствиями. Но ничего не было, закрыли глаза. Так с грубых нарушений регламента и началась история отборочных турниров. Видно, учли жару. Да и не начинать же большого дела со скандалов.

Сохранилось фото неплохого качества, на котором как раз заменённый «без спросу» Ф.Карма борется с защитником Свеном Андерссоном. Ведро с водой на дальней бровке тоже имеется.

Обратите внимание, что в первом тайме (а фото из этого тайма) хозяева играли против солнца. Капитан команды Кнут Крун специально выбрал эту половину поля. У шведов из основного состава было лишь 3 игрока. А у эстонцев сумма матчей за сборную только вратаря и двух защитников составляла более 100 игр. Побаивались шведы, подстраховались. Но и против солнца забили немало.

Шведы 29 июня 1933 г. в Каунасе обыграли и сборную Литвы 2-0. Кстати, дубль в том матче оформил тоже дебютант сборной Швеции Кнут Ханссон. А вот игроков из клуба «Хельсингборгс» в том матче в составе не было. На этом календарь в 5-й отборочной группе был закрыт. Швеция первой в истории выиграла квалификационный турнир чемпионата мира.