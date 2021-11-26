«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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26 ноября 2021, 19:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла», который состоится 27 ноября 2021 года

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» является типичным середняком АПЛ , который может отобрать очки у любого соперника. Коллектив имеет солидную серию из нескольких матчей без поражений, но очень часто играет вничью (7 поединков). В матче с «Астон Виллой» команде не смогут помочь два футболиста из-за мышечной травмы и повреждения ахилла. Матч обещает быть зрелищным и напряженным, вызывая интерес у нейтральных зрителей.

20 ноября «Кристал Пэлас» сыграл в результативную ничью с «Бернли» (3:3), а шестого числа команда обыграла на своем поле «Вулверхэмптон» (2:0).

«Астон Вилла»

Клуб только в прошлом туре прервал свою серию без поражений и набрал три очка. Команда не показывает качественных результатов и вынуждена располагаться только на 15 месте, набрав 13 очков. Задачей на сезон для «Астон Виллы» станет место в середине турнирной таблицы, ведь в такой ситуации рассчитывать на более высокие позиции достаточно затруднительно. Команде не смогут помочь два футболиста ввиду различных травм.

20 ноября «Астон Вилла» обыграла на своем поле «Брайтон» (2:0), а пятого числа минимально уступила на выезде «Саутгемптону» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» – 2.28

Ничья – 3.42

Победит «Астон Вилла» – 3.42

Статистика

«Кристал Пэлас» не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах

«Астон Вилла» проиграла пять из шести последних матчей в АПЛ

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Кристал Пэлас» выиграл четыре из пяти последних поединков с «Астон Виллой» на своем стадионе

Прогноз

Поставить на победу «Кристал Пэлас», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.28. У «Астон Виллы» очень сложный период в сезоне и обыграть на выезде команду, которая не проигрывает уже несколько матчей, коллективу будет не под силу. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече.