«Тоттенхэм» — «Норвич». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Норвич», который состоится 05 декабря 2021 года
«Тоттенхэм»
После нескольких поражений в чемпионате Англии, команда с приходом Антонио Конте начала набирать очки. По результатам предыдущих туров коллектив занимает шестое место с 22 очками и имеет шансы побороться за более высокие места если сможет стабильно продолжать набирать баллы в копилку турнирной таблицы. В матче с одним из аутсайдеров АПЛ клубу не сможет помочь один травмированный футболист.
2 декабря «Тоттенхем» обыграл на своем поле новичка «Брентфорд» (2:0), а 25 числа уступил в Лиге Конференций «Муре» (1:2).
«Норвич»
«Норвич» смог покинуть последнее место турнирной таблицы и даже имеет серию без поражений. Тем не менее, коллектив идет на предпоследнем месте и набрал только 10 очков. У клуба большая проблема с реализацией моментов, ведь он забил только восемь мячей. «Канарейки» в игре с лондонским клубом не могут рассчитывать на двух футболистов с различными повреждениями. Матч обещает быть интересным и напряженным.
30 ноября «Норвич» сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1), а 27 ноября команда разошлась миром с «Вулверхэмптоном» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тоттенхэм» – 1.401
- Ничья – 5.1
- Победит «Норвич» – 8.61
Статистика
- «Тоттенхэм» выиграл восемь из десяти последних домашних матчей
- «Норвич» выиграл только два матча из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Тоттенхэм» выиграл три из четырех последних матчей с «Норвичем» на своем стадионе
Прогноз
Поставить на победу «Тоттенхэма» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.22. Подопечные Антонио Конте не могут себе позволить очки в домашнем матче с аутсайдером и не должны испытать проблем в этом матче. Прогнозируем уверенную победу «Тоттенхэма».