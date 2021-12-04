«Тоттенхэм» — «Норвич». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Норвич», который состоится 05 декабря 2021 года

«Тоттенхэм»

После нескольких поражений в чемпионате Англии, команда с приходом Антонио Конте начала набирать очки. По результатам предыдущих туров коллектив занимает шестое место с 22 очками и имеет шансы побороться за более высокие места если сможет стабильно продолжать набирать баллы в копилку турнирной таблицы. В матче с одним из аутсайдеров АПЛ клубу не сможет помочь один травмированный футболист.

2 декабря «Тоттенхем» обыграл на своем поле новичка «Брентфорд» (2:0), а 25 числа уступил в Лиге Конференций «Муре» (1:2).

«Норвич»

«Норвич» смог покинуть последнее место турнирной таблицы и даже имеет серию без поражений. Тем не менее, коллектив идет на предпоследнем месте и набрал только 10 очков. У клуба большая проблема с реализацией моментов, ведь он забил только восемь мячей. «Канарейки» в игре с лондонским клубом не могут рассчитывать на двух футболистов с различными повреждениями. Матч обещает быть интересным и напряженным.

30 ноября «Норвич» сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1), а 27 ноября команда разошлась миром с «Вулверхэмптоном» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 1.401

Ничья – 5.1

Победит «Норвич» – 8.61

Статистика

«Тоттенхэм» выиграл восемь из десяти последних домашних матчей

«Норвич» выиграл только два матча из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Тоттенхэм» выиграл три из четырех последних матчей с «Норвичем» на своем стадионе

Прогноз

Поставить на победу «Тоттенхэма» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.22. Подопечные Антонио Конте не могут себе позволить очки в домашнем матче с аутсайдером и не должны испытать проблем в этом матче. Прогнозируем уверенную победу «Тоттенхэма».