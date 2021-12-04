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«Тоттенхэм» — «Норвич». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Норвич», который состоится 05 декабря 2021 года

«Тоттенхэм»

После нескольких поражений в чемпионате Англии, команда с приходом Антонио Конте начала набирать очки. По результатам предыдущих туров коллектив занимает шестое место с 22 очками и имеет шансы побороться за более высокие места если сможет стабильно продолжать набирать баллы в копилку турнирной таблицы. В матче с одним из аутсайдеров АПЛ клубу не сможет помочь один травмированный футболист.

2 декабря «Тоттенхем» обыграл на своем поле новичка «Брентфорд» (2:0), а 25 числа уступил в Лиге Конференций «Муре» (1:2).

«Норвич»

«Норвич» смог покинуть последнее место турнирной таблицы и даже имеет серию без поражений. Тем не менее, коллектив идет на предпоследнем месте и набрал только 10 очков. У клуба большая проблема с реализацией моментов, ведь он забил только восемь мячей. «Канарейки» в игре с лондонским клубом не могут рассчитывать на двух футболистов с различными повреждениями. Матч обещает быть интересным и напряженным.

30 ноября «Норвич» сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1), а 27 ноября команда разошлась миром с «Вулверхэмптоном» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Тоттенхэм» – 1.401
  • Ничья – 5.1
  • Победит «Норвич» – 8.61

Статистика

  • «Тоттенхэм» выиграл восемь из десяти последних домашних матчей
  • «Норвич» выиграл только два матча из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Тоттенхэм» выиграл три из четырех последних матчей с «Норвичем» на своем стадионе

Прогноз

Поставить на победу «Тоттенхэма» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.22. Подопечные Антонио Конте не могут себе позволить очки в домашнем матче с аутсайдером и не должны испытать проблем в этом матче. Прогнозируем уверенную победу «Тоттенхэма».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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shlomo
shlomo
вчера в 18:09
Шпоры выиграют этот матч
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