«Ювентус» — «Дженоа». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Дженоа», который состоится 05 декабря 2021 года

«Ювентус»

Во всем клуба настала черная полоса не только в игровой составляющей, но и финансовой. «Ювентус» имеет большие проблемы с законом и может быть понижен в классе в серию B. В самом чемпионате у команды также дела идут не лучшим образом, и она занимает только седьмое место с 24 очками в активе. Тем не менее, предстоящий матч с аутсайдером чемпионата Италии коллектив постарается выиграть и возможно подняться на одну-две ступень выше в таблице.

30 ноября «Ювентус» обыграл на выезде «Салернитану» (2:0), а 27 числа уступил на своем поле «Аталанте» (0:1).

«Дженоа»

Подопечные Андрея Шевченко набрали только одно очков в трех поединках под его руководством, однако делать выводы о работе украинского специалиста можно будет только после усиления команды в зимнее трансферное окно. Сейчас клуб из Генуи обитает в зоне вылета, а именно на 18 месте и набрал всего десять пунктов. Во встрече со «старой синьорой» коллективу не смогут помочь четыре травмированных исполнителя.

1 декабря «Дженоа» крупно проиграл «Милану» на своем поле (0:3), а 28 ноября разошелся миром с «Удинезе» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1.215

Ничья – 6.87

Победит «Дженоа» – 16.06

Статистика

«Дженоа» проиграл четыре последних матча из пяти с «Ювентусом»

Шесть из семи последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»

Пять последних матчей «Ювентуса» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Дженоа» не побеждает в чемпионат на протяжении шести поединков подряд

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.18. У гостей достаточно слабый состав и много травмированных футболистов. В таком состоянии «Дженоа» не сможет конкурировать с «Ювентусом», поэтому прогнозируем уверенную победу хозяев в этом матче.