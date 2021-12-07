«Шахтер» Донецк — «Шериф». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Шахтер» Донецк — «Шериф», который состоится 07 декабря 2021 года

«Шахтер» Донецк

Донецкая команда уже не поднимется выше последнего места в таблице, несмотря на результат предстоящего поединке и не выйдет в весенние еврокубки впервые за несколько лет. Клуб набрал одно очко в группе, но старался играть в яркий и атакующий футбол, поэтому в заключительном туре имеет хорошую возможность «хлопнуть дверью» напоследок. В чемпионате Украины у коллектива борьба с «Динамо» Киев в самом разгаре, где оба клуба идут с одинаковым количеством очков.

03 декабря «Шахтер» разгромил на своем поле «Львов» (6:1), а 28 ноября команда вырвала победу у «Ингульца» (1:0).

«Шериф»

«Шериф» хорошо начал первую в истории для себя групповую стадию Лиги Чемпионов, но последние три встречи команда проиграла. Тем не менее, коллектив из Тирасполя уже гарантировал себе место в Лиге Европы и может использовать предстоящий поединок для подготовки и дополнительного опыта. Клуб набрал шесть очков и останется на третьем месте в группе независимо от результата матча.

02 декабря «Шериф» сыграл вничью с «Петрокубом» (0:0), а 28 ноября разгромил на своем поле «Динамо-Ауто» (7:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шахтер» – 1.574

Ничья – 4.41

Победит «Шериф» – 5.89

Статистика

«Шахтер» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей клуба из Тирасполя завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Шахтер» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем поле

Прогноз

Поставить на победу «Шахтера» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.54. Поражение в первом туре очень сильно ударило по донецкому коллективу и как оказалось лишило его шансов на участие в Лиге Европы весной. Предполагаем, что в подопечные Де Дзерби покажут свой класс и одержат уверенную победу.