«Шахтер» Донецк — «Шериф». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Шахтер» Донецк — «Шериф», который состоится 07 декабря 2021 года
«Шахтер» Донецк
Донецкая команда уже не поднимется выше последнего места в таблице, несмотря на результат предстоящего поединке и не выйдет в весенние еврокубки впервые за несколько лет. Клуб набрал одно очко в группе, но старался играть в яркий и атакующий футбол, поэтому в заключительном туре имеет хорошую возможность «хлопнуть дверью» напоследок. В чемпионате Украины у коллектива борьба с «Динамо» Киев в самом разгаре, где оба клуба идут с одинаковым количеством очков.
03 декабря «Шахтер» разгромил на своем поле «Львов» (6:1), а 28 ноября команда вырвала победу у «Ингульца» (1:0).
«Шериф»
«Шериф» хорошо начал первую в истории для себя групповую стадию Лиги Чемпионов, но последние три встречи команда проиграла. Тем не менее, коллектив из Тирасполя уже гарантировал себе место в Лиге Европы и может использовать предстоящий поединок для подготовки и дополнительного опыта. Клуб набрал шесть очков и останется на третьем месте в группе независимо от результата матча.
02 декабря «Шериф» сыграл вничью с «Петрокубом» (0:0), а 28 ноября разгромил на своем поле «Динамо-Ауто» (7:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шахтер» – 1.574
- Ничья – 4.41
- Победит «Шериф» – 5.89
Статистика
- «Шахтер» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей клуба из Тирасполя завершились исходом «обе забьют — нет»
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Шахтер» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем поле
Прогноз
Поставить на победу «Шахтера» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.54. Поражение в первом туре очень сильно ударило по донецкому коллективу и как оказалось лишило его шансов на участие в Лиге Европы весной. Предполагаем, что в подопечные Де Дзерби покажут свой класс и одержат уверенную победу.