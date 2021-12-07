«Аталанта» — «Вильярреал». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Аталанта» — «Вильярреал», который состоится 08 декабря 2021 года
«Аталанта»
Команда из Бергамо не самым уверенным образом выступала на групповой стадии турнира, но все еще оставляют за собой шансы выйти в плей-офф. Коллектив набрал шесть очков, и чтобы занять второе место в группе, необходима только победа в предстоящем поединке. Любой другой результат будет благоприятен для испанского клуба. В чемпионате Италии «Аталанта» давно не проигрывает и занимает четвертое место с 34 очками.
04 декабря «Аталанта» выиграла очень сложный поединок на выезде с «Наполи» (3:2), а 30 ноября без проблем разобралась с «Венецией» (4:0).
«Вильярреал»
Обладатель кубка Лиги Европы прошлого сезона в этом футбольном году не выглядит так ярко. У клуба большие проблемы в чемпионате Испании, где он идет только на 13 месте, а в Лиге Чемпионов футболистов ждет настоящее испытание, где проигрывать будет нельзя. «Вильярреал» набрал семь очков и находится на втором месте в группе. В предстоящей встрече с «Аталантой» команде не помогут три-четыре травмированных футболиста.
04 декабря «Вильярреал» минимально уступил на выезде «Севилье» (0:1), а 30 ноября разгромил в кубке Испании «Victoria CF» (8:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аталанта» – 1.724
- Ничья – 4.35
- Победит «Вильярреал» – 4.52
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей «Аталанты» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Вильярреал» выиграл только два выездных матча из десяти за последнее время
- «Аталанта» забивала в 13 из 15 последних встречах на своем стадионе
- Шесть из восьми последних матчей испанского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Аталанты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.724. Команда из Бергамо выглядит более увереннее и добивается высоких результатов, в отличие от «Вильярреала», который заметно сдал в последних матчах. Прогнозируем сложную победу «Аталанты», которая пройдет в плей-офф.