«Аталанта» — «Вильярреал». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Аталанта» — «Вильярреал», который состоится 08 декабря 2021 года

«Аталанта»

Команда из Бергамо не самым уверенным образом выступала на групповой стадии турнира, но все еще оставляют за собой шансы выйти в плей-офф. Коллектив набрал шесть очков, и чтобы занять второе место в группе, необходима только победа в предстоящем поединке. Любой другой результат будет благоприятен для испанского клуба. В чемпионате Италии «Аталанта» давно не проигрывает и занимает четвертое место с 34 очками.

04 декабря «Аталанта» выиграла очень сложный поединок на выезде с «Наполи» (3:2), а 30 ноября без проблем разобралась с «Венецией» (4:0).

«Вильярреал»

Обладатель кубка Лиги Европы прошлого сезона в этом футбольном году не выглядит так ярко. У клуба большие проблемы в чемпионате Испании, где он идет только на 13 месте, а в Лиге Чемпионов футболистов ждет настоящее испытание, где проигрывать будет нельзя. «Вильярреал» набрал семь очков и находится на втором месте в группе. В предстоящей встрече с «Аталантой» команде не помогут три-четыре травмированных футболиста.

04 декабря «Вильярреал» минимально уступил на выезде «Севилье» (0:1), а 30 ноября разгромил в кубке Испании «Victoria CF» (8:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 1.724

Ничья – 4.35

Победит «Вильярреал» – 4.52

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Аталанты» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Вильярреал» выиграл только два выездных матча из десяти за последнее время

«Аталанта» забивала в 13 из 15 последних встречах на своем стадионе

Шесть из восьми последних матчей испанского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.724. Команда из Бергамо выглядит более увереннее и добивается высоких результатов, в отличие от «Вильярреала», который заметно сдал в последних матчах. Прогнозируем сложную победу «Аталанты», которая пройдет в плей-офф.