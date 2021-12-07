«Бавария» — «Барселона». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бавария» — «Барселона», который состоится 08 декабря 2021 года

«Бавария»

Подопечные Юлиана Нагельсмана в привычной себе манере добывают результат, изредка допуская небольшие осечки, которые не влияют на игру коллектива. Команда оторвалась от ближайшего преследователя в Бундеслиге уже на четыре очка, а в Лиге Чемпионов и вовсе выдает максимальный результат из 15 очков в пяти поединках. Матчи с «Барселоной» всегда были принципиальными для мюнхенских футболистов, поэтому игра обещает быть интересной и напряженной.

04 декабря «Бавария» обыграла на выезде «Боруссию» Д (3:2), а 27 ноября оказалась сильнее «Арминии» на своем поле (1:0).

«Барселона»

Каталонский клуб все еще не может выйти на своей прежний уровень, хотя некоторые положительные сдвиги при Хави все же заметны. Тем не менее, «Барселона» идет на непривычном для себя седьмом месте в чемпионате и имеет сложную ситуацию в Лиге Чемпионов. Гарантировать плей-офф «сине-гранатовым» может только три очка в Мюнхене, что сделать будет очень непросто. В ином случае придется надеяться на аутсайдера группы «Динамо» Киев. «Барселона» идет на втором месте в группе с семью очками в активе.

04 декабря «Барселона» неожиданно уступила «Бетису» (0:1), а 27 ноября разобралась на выезде с «Вильярреалом» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.649

Ничья – 4.92

Победит «Барселона» – 4.51

Статистика

«Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Барселона» проиграла четыре из пяти последних встреч с немецким грандом

«Сине-гранатовые» выиграли только три поединка из десяти последних на выезде

Шесть из семи последних матчей испанского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.649. Команда Нагельсмана не обращает внимание на турнирную мотивацию и пытается добиваться победы исключительно в каждом поединке. «Барселона» откровенно слабее мюнхенского клуба на данный момент, поэтому прогнозируем победу хозяев.