«Ливерпуль» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла», который состоится 11 декабря 2021 года
«Ливерпуль»
Подопечные Юргена Клоппа находятся в отличной форме и показывают качественные результаты. Команда практически вторым составом обыграла на днях мотивированный «Милан» в Лиге Чемпионов (2:1). В чемпионате Англии у «красных» второе место с 34 набранными очками и отставание от лидера всего на одно очко. В предстоящем матче коллектив не сможет рассчитывать на трех футболистов ввиду разных повреждений.
04 декабря «Ливерпуль» минимально обыграл «Вулверхэмптон» (1:0), а первого числа обыграл на выезде «Эвертон» (4:1).
«Астон Вилла»
Команда является типичным середняком АПЛ и вряд ли может претендовать на более высокие места. В последних пяти матчах чемпионата клуб набрал девять очков и занимает 11 место в турнирной таблице. Коллектив имеет примерно одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей (21:24), но в предстоящем матче команде тяжело будет ее улучшить. В игре с «Ливерпулем» команде не помогут два исполнителя по причине травм.
05 декабря «Астон Вилла» обыграла на своем поле «Лестер» (2:1), а первого числа уступила «Манчестер Сити» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ливерпуль» – 1.25
- Ничья – 6.87
- Победит «Астон Вилла» – 11.64
Статистика
- «Ливерпуль» проиграл один матч из десяти последних матчей, а «Астон Вилла» уступила в шести поединках
- «Ливерпуль» забивает в 22 матчах подряд на своем поле
- «Ливерпуль» выиграл семь из десяти последних матчей с «Астон Виллой»
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на «Ливерпуль» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Хозяева выглядят гораздо сильнее своего оппонента и мало кто сомневается в их уверенной победе. Предполагаем, что «красные» будут доминировать на протяжении всего поединка и забьют несколько мячей.