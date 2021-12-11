«Ливерпуль» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла», который состоится 11 декабря 2021 года

«Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клоппа находятся в отличной форме и показывают качественные результаты. Команда практически вторым составом обыграла на днях мотивированный «Милан» в Лиге Чемпионов (2:1). В чемпионате Англии у «красных» второе место с 34 набранными очками и отставание от лидера всего на одно очко. В предстоящем матче коллектив не сможет рассчитывать на трех футболистов ввиду разных повреждений.

04 декабря «Ливерпуль» минимально обыграл «Вулверхэмптон» (1:0), а первого числа обыграл на выезде «Эвертон» (4:1).

«Астон Вилла»

Команда является типичным середняком АПЛ и вряд ли может претендовать на более высокие места. В последних пяти матчах чемпионата клуб набрал девять очков и занимает 11 место в турнирной таблице. Коллектив имеет примерно одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей (21:24), но в предстоящем матче команде тяжело будет ее улучшить. В игре с «Ливерпулем» команде не помогут два исполнителя по причине травм.

05 декабря «Астон Вилла» обыграла на своем поле «Лестер» (2:1), а первого числа уступила «Манчестер Сити» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.25

Ничья – 6.87

Победит «Астон Вилла» – 11.64

Статистика

«Ливерпуль» проиграл один матч из десяти последних матчей, а «Астон Вилла» уступила в шести поединках

«Ливерпуль» забивает в 22 матчах подряд на своем поле

«Ливерпуль» выиграл семь из десяти последних матчей с «Астон Виллой»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Ливерпуль» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Хозяева выглядят гораздо сильнее своего оппонента и мало кто сомневается в их уверенной победе. Предполагаем, что «красные» будут доминировать на протяжении всего поединка и забьют несколько мячей.