«Наполи» — «Эмполи». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Эмполи», который состоится 12 декабря 2021 года

«Наполи»

Команда из Неаполя смогла собраться и в заключительном матче Лиги Европы обыграла «Лестер» (3:2). Тем не менее, «Наполи» занял второе место, уступив «Спартаку» по дополнительным показателям и начнет свой путь с 1/16 финала уже весной. В Серии А у клуба текущее третье место с 36 очками и отставание в два пункта от лидера «Милана». В игре с новичком чемпионата неаполитанцам не смогут помочь четыре травмированных футболиста, среди которых и Лоренсо Инсинье.

04 декабря «Наполи» проиграл на своем поле «Аталанте» (2:3), а первого числа разошелся миром с «Сассуоло» (2:2).

«Эмполи»

«Эмполи» держится в середине турнирной таблицы и занимает 11 место, набрав 23 очка. Коллектив проиграл всего одну игру из пяти последних встреч и находится в неплохой физической форме. Клуб имеет приблизительно одинаковую статистику забитых и пропущенных мячей (26:29). В выездном матче с одним из лидеров чемпионата Италии футболистов может устроить и ничейный результат.

06 декабря «Эмполи» обыграл на своем поле «Удинезе» (3:1), а второго числа разошелся миром на выезде с «Торино» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи»– 1.353

Ничья – 5.55

Победит «Эмполи» – 9.39

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Наполи» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Эмполи» одержал пять побед в десяти последних выездных поединках

«Наполи» выиграл пять из шести последних встреч с «Эмполи»

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на «Наполи» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.97. Неаполитанцы обеспечили себе участие в следующей стадии Лиги Европы и могут сконцентрироваться на Серии А. Предполагаем, что на своем поле команде не составит труда одержать уверенную победу.