«Наполи» — «Эмполи». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Эмполи», который состоится 12 декабря 2021 года
«Наполи»
Команда из Неаполя смогла собраться и в заключительном матче Лиги Европы обыграла «Лестер» (3:2). Тем не менее, «Наполи» занял второе место, уступив «Спартаку» по дополнительным показателям и начнет свой путь с 1/16 финала уже весной. В Серии А у клуба текущее третье место с 36 очками и отставание в два пункта от лидера «Милана». В игре с новичком чемпионата неаполитанцам не смогут помочь четыре травмированных футболиста, среди которых и Лоренсо Инсинье.
04 декабря «Наполи» проиграл на своем поле «Аталанте» (2:3), а первого числа разошелся миром с «Сассуоло» (2:2).
«Эмполи»
«Эмполи» держится в середине турнирной таблицы и занимает 11 место, набрав 23 очка. Коллектив проиграл всего одну игру из пяти последних встреч и находится в неплохой физической форме. Клуб имеет приблизительно одинаковую статистику забитых и пропущенных мячей (26:29). В выездном матче с одним из лидеров чемпионата Италии футболистов может устроить и ничейный результат.
06 декабря «Эмполи» обыграл на своем поле «Удинезе» (3:1), а второго числа разошелся миром на выезде с «Торино» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Наполи»– 1.353
- Ничья – 5.55
- Победит «Эмполи» – 9.39
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей «Наполи» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Эмполи» одержал пять побед в десяти последних выездных поединках
- «Наполи» выиграл пять из шести последних встреч с «Эмполи»
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на «Наполи» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.97. Неаполитанцы обеспечили себе участие в следующей стадии Лиги Европы и могут сконцентрироваться на Серии А. Предполагаем, что на своем поле команде не составит труда одержать уверенную победу.