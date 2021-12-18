«Лидс» — «Арсенал». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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18 декабря 2021, 13:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лидс» — «Арсенал», который состоится 18 декабря 2021 года

«Лидс»

Команда Бьелсы откровенно проваливает середину сезона и не показывает результатов, которых от них ждут болельщики. Перед стартом очередного тура «Лидс» идет на 16 месте с 16 очками и редко выигрывает в последних поединках. В домашнем матче с «Арсеналом», коллектив вполне вероятно устроит ничья, особенно учитывая целый ряд травмированных футболистов, которые не смогут помочь в ближайшее время. Клуб пропустил 32 мяча, что является вторым снизу результатом в АПЛ .

14 декабря «Лидс» разгромно проиграл «Манчестер Сити» (0:7), а 11 числа команда минимально уступила «Челси» (2:3).

«Арсенал»

Подопечные Микеля Артеты после ряда неудачных поединков, снова стали набирать очки и сейчас занимают четвертое место в турнирной таблице. За последние несколько месяцев у «Арсенала» виден заметный прогресс и клубу по силам побороться за зону Лиги Чемпионов, а может быть и медали чемпионата. В предстоящем матче «канонирам» не смогут помочь три футболиста, среди которых Обамеянг и Лено.

15 декабря «Арсенал» выиграл на своем поле у «Вест Хэма» (2:0), а 11 числа команда обыграла на своем поле «Саутгемптон» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лидс» – 4.02

Ничья – 3.88

Победит «Арсенал» – 1.934

Статистика

«Арсенал» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Лидс» смог одержать только две победы

«Лидс» не проигрывает уже пять матчей на своем стадионе

«Арсенал» выиграл пять из шести последних матчей у «Лидса»

Четыре из пяти последних матчей команд завершились итогом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Арсенала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.934. «Канониры» набрали хороших ход в чемпионате и в матче с ослабленным «Лидсом» имеют большие шансы на успех. Прогнозируем выездную победу клуба из Лондона.