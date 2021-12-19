«Кельн» — «Штутгарт». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Кельн» — «Штутгарт», который состоится 19 декабря 2021 года
«Кельн»
Команда держится в середине турнирной таблицы и редко проигрывает в последних поединках. Перед стартом очередного тура «Кельн» набрал 22 очка и располагается на 10 месте, при этом имея на одну игру больше, чем у большинства оппонентов. В матче с командой из низов турнирной таблицы у коллектива есть хорошие шансы набрать три очка и подняться вверх на несколько позиций.
14 декабря «Кельн» обыграл на выезде «Вольфсбург» (3:2), а 10 числа неожиданно проиграл на своем поле «Аугсбургу» (0:2).
«Штутгарт»
«Штутгарт» находится в зоне вылета и ему очень тяжело конкурировать с более крепкими соперниками. Клуб набрал только 17 очков и занимает 16 место в турнирной таблице. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо усиление в зимнее траснферное окно, а также пересмотреть отношение к тренировочному процессу. Заключительный матч в календарном году обещает быть зрелищным и интересным.
14 декабря «Штутгарт» разгромно проиграл «Баварии» (0:5), а 11 числа оказался сильнее кризисного «Вольфсбурга» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кельн» – 2
- Ничья – 3.81
- Победит «Штутгарт» – 3.83
Статистика
- Пять из шести последних матчей «Кельна» завершились исходом «обе забьют»
- «Штутгарт» выиграл только три матча из десяти последних на своем стадионе
- «Кельн» проиграл три из пяти последних матчей со «Штутгартом»
- «Кельн» забивал в 13 из 15 последних матчей на своем поле во всех турнирах
Прогноз
Поставить на победу «Кельна», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Хозяева более уверенно выступают в этом сезоне и на своем стадионе смогут одержать верх и забрать три очка в турнирную таблицу.