«Кельн» — «Штутгарт». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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19 декабря 2021, 10:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Кельн» — «Штутгарт», который состоится 19 декабря 2021 года

«Кельн»

Команда держится в середине турнирной таблицы и редко проигрывает в последних поединках. Перед стартом очередного тура «Кельн» набрал 22 очка и располагается на 10 месте, при этом имея на одну игру больше, чем у большинства оппонентов. В матче с командой из низов турнирной таблицы у коллектива есть хорошие шансы набрать три очка и подняться вверх на несколько позиций.

14 декабря «Кельн» обыграл на выезде «Вольфсбург» (3:2), а 10 числа неожиданно проиграл на своем поле «Аугсбургу» (0:2).

«Штутгарт»

«Штутгарт» находится в зоне вылета и ему очень тяжело конкурировать с более крепкими соперниками. Клуб набрал только 17 очков и занимает 16 место в турнирной таблице. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо усиление в зимнее траснферное окно, а также пересмотреть отношение к тренировочному процессу. Заключительный матч в календарном году обещает быть зрелищным и интересным.

14 декабря «Штутгарт» разгромно проиграл «Баварии» (0:5), а 11 числа оказался сильнее кризисного «Вольфсбурга» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кельн» – 2

Ничья – 3.81

Победит «Штутгарт» – 3.83

Статистика

Пять из шести последних матчей «Кельна» завершились исходом «обе забьют»

«Штутгарт» выиграл только три матча из десяти последних на своем стадионе

«Кельн» проиграл три из пяти последних матчей со «Штутгартом»

«Кельн» забивал в 13 из 15 последних матчей на своем поле во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Кельна», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Хозяева более уверенно выступают в этом сезоне и на своем стадионе смогут одержать верх и забрать три очка в турнирную таблицу.