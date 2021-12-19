«Милан» — «Наполи». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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19 декабря 2021, 13:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» — «Наполи», который состоится 19 декабря 2021 года

«Милан»

«Красно-черные» в последних матчах чемпионата Италии не могут похвастаться стабильными результатами. Команда теряет очки и пропустила на первое место своих «соседей» по городу «Интер», находясь на второй позиции с 39 очками. Златан Ибрагимович делает очень много для команды, но иногда и его опыта не хватает, чтобы добыть результат. В матче с прямым конкурентом «Наполи» у коллектива будет шанс доказать всем болельщикам, что у него еще есть ресурс, чтобы бороться за Скудетто.

11 декабря «Милан» разошелся миром с «Удинезе» (1:1), а девятого числа команда проиграла важный матч Лиги Чемпионов с не самым основным составом «Ливерпуля» (1:2).

«Наполи»

Клуб из Неаполя сильно сдал в результатах за последний месяц. Подопечные Спалетти не смогли победить в большинстве матчей и это откатило коллектив на четвертое место с 36 очками. Предстоящий матч очень важен для команды и в случае успеха, «Наполи» смогут сравняться с «Миланом» в турнирной таблице. Тем не менее у коллектива на данный момент остается лучшая защита в чемпионате (13 пропущенных мячей), и ситуация пока еще находится под контролем.

12 декабря «Наполи» на своем поле неожиданно уступил «Эмполи» (0:1), а девятого декабря обыграл «Лестер» в Лиге Европы (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 2.38

Ничья – 3.43

Победит «Наполи» – 3.21

Статистика

Шесть из семи последних матчей «Наполи» во всех турнирах завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Милан» выиграл только один матч из последних пяти на своем стадионе

«Наполи» проиграл всего один поединок из последних шести с «Миланом»

Пять последних матчей между клубами на поле «Милана» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.99. Обе команды чувствуют ответственность предстоящего матча без необходимости не будут рисковать своими воротами. Предполагаем, что матч не станет результативным, а исход решат один-два забитых мяча.