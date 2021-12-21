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«Сассуоло» — «Болонья». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

21 декабря 2021, 12:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сассуоло» — «Болонья», который состоится 22 декабря 2021 года

«Сассуоло»

«Сассуоло» является типичным середняком Серии А, и после не самого удачного старта сезона смог улучшить результаты и уже не проигрывает несколько матчей подряд. Коллектив заслуженно занимает 11 место с набранными 24 очками и чувствует себя в безопасности относительно зоны вылета. Однако и рассчитывать на зону еврокубков на данный момент клуб не может. Матч с примерно равным соперником в предстоящем туре обещает быть интересным и напряженным.

19 декабря «Сассуоло» на выезде сыграл с «Фиорентиной» (2:2), а 12 числа обыграл на своем поле «Лацио» (2:1).

«Болонья»

«Болонья» также держится в середине турнирной таблицы, но в последних нескольких матчах не может набрать очки. Клуб занимает 12 место и набрал 24 очка, хотя в некоторых поединках ему откровенно не везло и некоторое количество баллов не добрал. Коллектив имеет отрицательную статистику забитых и пропущенных мячей (24:31), над чем футболистам и тренерскому штабу во главе с Синишей Михайловичем необходимо поработать.

18 декабря «Болонья» на своем поле уступила «Ювентусу» (0:2), а 12 числа команда минимально проиграла «Торино» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Сассуоло» – 2.05
  • Ничья – 3.76
  • Победит «Болонья» – 3.7

Статистика

  • «Сассуоло» проиграл только два матча из десяти последних, а «Болонья» уступила в шести поединках
  • Шесть последних домашних матчей «Сассуоло» завершились исходом «обе забьют»
  • «Сассуоло» выиграл три из четырех последних поединков с «Болоньей»
  • Семь последних матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Сассуоло», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Хозяева выглядят увереннее «Болоньи» и редко проигрывает. Предполагаем, что «Сассуоло» сможет набрать три очка в этом поединке и возможно продвинуться по турнирной таблице.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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