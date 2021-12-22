«Лорьян» — ПСЖ. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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22 декабря 2021, 12:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лорьян» — ПСЖ , который состоится 22 декабря 2021 года

«Лорьян»

У «Лорьяна» большие проблемы в чемпионате и серия из нескольких поражений в чемпионате. Коллектив не может конкурировать с большинством соперников и много пропускает. Перед стартом очередного тура «Лорьян» занимает предпоследнее место, набрав всего 15 очков. В игре с ПСЖ вряд ли коллективу удастся сыграть в свой футбол, поэтому даже ничья станет для футболистов приемлемым результатом.

18 декабря «Лорьян» минимально проиграл «Ренну» в кубке Франции (0:1), а 12 числа крупно уступил на выезде в чемпионате «Мецу» (1:4).

ПСЖ

У парижского гранда солидный отрыв в турнирной таблице Лиги 1, но сама игра в последних матчах не удовлетворяет ни руководство, ни тренерский штаб, а тем более болельщиков. Коллектив идет на первом месте и набрал уже 45 очков, опережая ближайшего конкурента на 13 баллов. Поединок с одним из аутсайдеров турнира не должен стать проблемой для парижан, но все недооценку соперника стоит полностью исключить.

19 декабря ПСЖ обыграл в кубке Франции «Feignies-Aulnoye» (3:0), а 12 числа в принципиальном поединке оказался сильнее «Монако» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лорьян» – 7.87

Ничья – 5.14

Победит ПСЖ – 1.42

Статистика

«Лорьян» проиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах, а ПСЖ уступил всего в одной встрече

уступил всего в одной встрече Пять из шести последних выездных поединков клуба из Парижа завершились исходом «обе забьют»

ПСЖ обыграл «Лорьян» в девяти из десяти последних личных встречах

обыграл «Лорьян» в девяти из десяти последних личных встречах Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз