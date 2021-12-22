«Монпелье» — «Анже». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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22 декабря 2021, 16:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монпелье» — «Анже», который состоится 22 декабря 2021 года

«Монпелье»

«Монпелье» в нынешнем сезоне показывает более высокие результаты, чем за последние годы и даже находится в зоне еврокубков. Коллектив идет на шестом месте и набрал 28 баллов, отставая от лидера на 17 очков. Тем не менее, плотность турнирной таблицы достаточно высокая и любая осечка приведет к тому, что клуб может опуститься на несколько позиций. В последних трех матчах «Монпелье» набрал максимальные девять очков.

19 декабря «Монпелье» обыграл в кубке Франции «Андрезье» (1:0), а 11 числа команда обыграла «Брест» (4:0) в чемпионате.

«Анже»

«Анже» является типичным середняком турнирной таблицы и чередует победы с поражениями. Команда занимает девятое место и набрала 25 очков. Клуб вряд ли может претендовать на высокие места в турнирной таблице, но забрать очки может практически у любого соперника. Коллектив имеет примерно одинаковую разницу забитых-пропущенных мячей (25:23) и находится в относительной безопасности от зоны вылета.

19 декабря «Анже» проиграл «Linas-Montlhery» (0:2) в кубке Франции (0:2), а 12 числа минимально уступил «Клермону» (0:1) в чемпионате.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монпелье» – 2.24

Ничья – 3.36

Победит «Анже» – 3.6

Статистика

«Монпелье» выиграл четыре последних матча во всех турнирах

«Анже» забивал в девяти из десяти последних матчах на выезде

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

«Монпелье» выиграл 7 из 11 домашних матчей с «Анже» за последнее время

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Команды не будут идти большими силами в атаку, и мы предполагаем, что счет будет открыт только во втором тайме. Прогнозируем, что болельщики не увидят много забитых мячей.