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«Ницца» — «Ланс». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

22 декабря 2021, 17:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ницца» — «Ланс», который состоится 22 декабря 2021 года

«Ницца»

«Ницца» усилилась перед началом сезона и заявляла о своих высоких амбициях. Коллектив отчасти оправдывает ожидания болельщиков и идет в группе лидеров Лиги 1. После 18 туров команда идет на четвертом месте с 30 набранными очками. Тем не менее, коллектив часто выдает неудачные матчи, где теряет необязательные очки. В предстоящей игре с неуступчивым «Лансом», тренерский штаб должен подготовить футболистов, чтобы исключить недооценку соперника.

19 декабря «Ницца» обыграла в кубке Франции «Шоле» (1:0), а 12 числа оказалась на выезде сильнее «Ренна» в чемпионате (2:1).

«Ланс»

После успешного старта в Лиге 1, «Ланс» постигла череда неудач, а серия без побед из нескольких матчей в чемпионате продолжается до сих пор. Коллектив занимает шестое место и набрал 27 очков, но если тренерский штаб не внесет корректировки в тренировочный процесс и стартовый состав, то «Ланс» может опуститься еще на несколько позиций. Команда много забивает, но с линией обороны есть проблемы, которые необходимо устранять.

19 декабря «Ланс» обыграл в кубке Франции «Стад Пуатевен» (1:0), а 10 числа проиграл на выезде «Нанту» (2:3) в чемпионате.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ницца» – 2.05
  • Ничья – 3.67
  • Победит «Ланс» – 3.8

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей «Ланса» закончились исходом «обе забьют»
  • «Ницца» проиграла три последних матча на своем стадионе
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Ланс» уступил в трех последних поединках «Ницце»

Прогноз

Поставить на победу «Ниццы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Хозяевам пора прерывать свою неутешительную домашнюю серию поражений и матч с нестабильным «Лансом» является лучшей возможностью для этого. Прогнозируем минимальную победу «Ниццы».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
shlomo
shlomo
22 декабря 2021 в 21:34, ред.
Всем Добра!..... я конечно получил БАН за одно слово.....НО...оно было культурное, по теме и не противоречило событию. (тем более, что я не претендовал ни на первый комментарий и не на 50 за комментарий...я просто ответил)... НО...зачем было банить ставки????... у меня было очков для ставок и заработаны они были честно, причем тут ставки??? .... да если заБанили, то я не могу писать и зарабатывать очки...согласен...но ЕСЛИ такого нет в ПРАВИЛАХ??????...Уважаемые, если Вам не трудно внесите в правила что можно, что нельзя и последствия.... ИЗВИНИТЕ, что напрягаю, НО одно с другим не связано, абсолютно....пишу здесь, может кому будет интересно.... теперь к каждому такому комменту буду добавлять "ёпт"...и это будет два слова...
shlomo
shlomo
22 декабря 2021 в 17:39
Хозяева не проиграют
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