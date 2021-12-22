«Ницца» — «Ланс». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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22 декабря 2021, 17:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ницца» — «Ланс», который состоится 22 декабря 2021 года

«Ницца»

«Ницца» усилилась перед началом сезона и заявляла о своих высоких амбициях. Коллектив отчасти оправдывает ожидания болельщиков и идет в группе лидеров Лиги 1. После 18 туров команда идет на четвертом месте с 30 набранными очками. Тем не менее, коллектив часто выдает неудачные матчи, где теряет необязательные очки. В предстоящей игре с неуступчивым «Лансом», тренерский штаб должен подготовить футболистов, чтобы исключить недооценку соперника.

19 декабря «Ницца» обыграла в кубке Франции «Шоле» (1:0), а 12 числа оказалась на выезде сильнее «Ренна» в чемпионате (2:1).

«Ланс»

После успешного старта в Лиге 1, «Ланс» постигла череда неудач, а серия без побед из нескольких матчей в чемпионате продолжается до сих пор. Коллектив занимает шестое место и набрал 27 очков, но если тренерский штаб не внесет корректировки в тренировочный процесс и стартовый состав, то «Ланс» может опуститься еще на несколько позиций. Команда много забивает, но с линией обороны есть проблемы, которые необходимо устранять.

19 декабря «Ланс» обыграл в кубке Франции «Стад Пуатевен» (1:0), а 10 числа проиграл на выезде «Нанту» (2:3) в чемпионате.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ницца» – 2.05

Ничья – 3.67

Победит «Ланс» – 3.8

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Ланса» закончились исходом «обе забьют»

«Ницца» проиграла три последних матча на своем стадионе

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ланс» уступил в трех последних поединках «Ницце»

Прогноз

Поставить на победу «Ниццы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Хозяевам пора прерывать свою неутешительную домашнюю серию поражений и матч с нестабильным «Лансом» является лучшей возможностью для этого. Прогнозируем минимальную победу «Ниццы».