«Ницца» — «Ланс». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ницца» — «Ланс», который состоится 22 декабря 2021 года
«Ницца»
«Ницца» усилилась перед началом сезона и заявляла о своих высоких амбициях. Коллектив отчасти оправдывает ожидания болельщиков и идет в группе лидеров Лиги 1. После 18 туров команда идет на четвертом месте с 30 набранными очками. Тем не менее, коллектив часто выдает неудачные матчи, где теряет необязательные очки. В предстоящей игре с неуступчивым «Лансом», тренерский штаб должен подготовить футболистов, чтобы исключить недооценку соперника.
19 декабря «Ницца» обыграла в кубке Франции «Шоле» (1:0), а 12 числа оказалась на выезде сильнее «Ренна» в чемпионате (2:1).
«Ланс»
После успешного старта в Лиге 1, «Ланс» постигла череда неудач, а серия без побед из нескольких матчей в чемпионате продолжается до сих пор. Коллектив занимает шестое место и набрал 27 очков, но если тренерский штаб не внесет корректировки в тренировочный процесс и стартовый состав, то «Ланс» может опуститься еще на несколько позиций. Команда много забивает, но с линией обороны есть проблемы, которые необходимо устранять.
19 декабря «Ланс» обыграл в кубке Франции «Стад Пуатевен» (1:0), а 10 числа проиграл на выезде «Нанту» (2:3) в чемпионате.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ницца» – 2.05
- Ничья – 3.67
- Победит «Ланс» – 3.8
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Ланса» закончились исходом «обе забьют»
- «Ницца» проиграла три последних матча на своем стадионе
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ланс» уступил в трех последних поединках «Ницце»
Прогноз
Поставить на победу «Ниццы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Хозяевам пора прерывать свою неутешительную домашнюю серию поражений и матч с нестабильным «Лансом» является лучшей возможностью для этого. Прогнозируем минимальную победу «Ниццы».