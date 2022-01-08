«РБ Лейпциг» — «Майнц». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Майнц», который состоится 08 января 2022 года

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» проводит не самый лучший сезон и рассчитывать на медали чемпионата Германии команде будет проблематично. Коллектив идет на десятом месте и набрал только 29 очков, отставая от лидера на 21 балл. В предстоящем матче с «Майнцом» у «быков» есть все шансы, чтобы встать на путь побед и начать календарный год с победы. «РБ Лейпциг» имеет относительно хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (30:22).

18 декабря «РБ Лейппциг» проиграл на своем поле «Арминии» (0:2), а 15 числа сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1).

«Майнц»

«Майнц» выступает с переменным успехом и чаще достигает побед на своем стадионе. Клуб находится на одну позицию выше нынешнего оппонента и опережает на того на два очка, набрав 24 очка. Клуб не сможет претендовать на самые высокие позиции, но если стабилизировать результаты, то он сможет подняться на несколько позиций. В игре с «РБ Лейпциг», «Майнц» постарается сломать неприятную статистику выездных поединков за последнее время.

18 декабря «Майнц» проиграл на выезде «Айнтрахту» Ф (0:1), а 14 числа крупно обыграл «Герту» на своем поле (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг» – 1.793

Ничья – 3.95

Победит «Майнц» – 4.68

Статистика

Пять из шести последних матчей «РБ Лейпциг» завершились исходом «обе забьют»

«Майнц» проиграл семь из десяти последних выездных матчей

«РБ Лейпциг» выиграл шесть из десяти последних матчей с «Майнцом»

Пять последних матчей между клубами на поле «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «РБ Лейпциг», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.793. Хозяева под руководством Доменико Тедеско очень нуждаются в домашней победе, которая придаст ей дополнительной уверенности на следующие туры Бундеслиги. Прогнозируем победу «РБ Лейпциг» в один или два мяча.