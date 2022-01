Дебют в Бундеслиге в 16 лет и 15 дней. Пауль Ваннер стал рекордсменом «Баварии», сыграв против читерской «Боруссии»

Немецкий футбол ворвался в 2022-й.

Гладбахская «Боруссия» — криптонит для «Баварии» Нагельсманна

Пятничным вечером чемпионат Германии возвращался к действию после двухнедельных каникул, и открывали второй круг «Бавария» и «Боруссия» из Менхенгладбаха, которые в августе дали старт всему чемпионату. В первом матче Бундеслиги-2021/22 была зафиксирована ничья: команды обменялись результативными уколами в первом тайме, на ранний гол Плеа незадолго до перерыва ответил Роберт Левандовски. Куда более запоминающимся получился октябрьский визит «Баварии» на «Боруссию-Парк» в рамках Кубка Германии. Немецкие гегемоны играли сильнейшим составом, но получили шокирующие 0:5 от «жеребцов».

Вчера у «Баварии» был последний шанс взять реванш у дерзкой «Боруссии» в этом сезоне, хотя многочисленные потери делали команду Нагельсманна уязвимой перед неудобным соперником. Коронавирус, травмы и участие в Кубке Африканских Наций лишили мюнхенцев 14 игроков основного состава. Впрочем, «Боруссию» тоже знатно потрепало кадровыми потерями, так что даже не думайте умалять подвиг в виде волевой победы в Мюнхене: Нойхаус и Лайнер ответили на гол Левандовски еще в первом тайме, окончательный счет был установлен к исходу получаса игры. «Жеребцы» подтвердили статус самого неудобного соперника «Баварии» в Германии, а важные события матча не закончились с голами.

Пауль Ваннер побил рекорд Джамала Мусиалы

Среди практикующих тренеров до сих пор можно встретить тех, кто годится в дедушки 34-летнему Юлиану Нагельсманну. Да хотя бы Мирча Луческу, с которым немецкий «внучок» осенью встречался в Лиге чемпионов. А вот футболистов, годящихся по возрасту в сыновья самому Нагельсманну, на высоком уровне пока очень мало, одного из таких Юлиан бросил в бой в матче с «Боруссией». В условиях кадровой катастрофы «Бавария» кое-как наскребла опытных футболистов на стартовый состав, а вот запас выглядел весьма экзотично. Возрастные второразрядники Фельдхан и Керн из «Баварии-2» и юная поросль: Фрюхтль, Аррей-Мби, Лоуренс, Ваннер, Копадо, Мотика и даже Ибрагимович по имени Арион.

На 75-й минуте в бой были брошены 17-летний Копадо и 16-летний Ваннер, ставший рекордсменом «Баварии» в момент, когда переступил боковую линию: сыграл за мюнхенский суперклуб в Бундеслиге в 16 лет и 15 дней, мощно перебил достижение предыдущего рекордсмена Джамала Мусиалы (17 лет и 115 дней). Понятно, что свои 15 минут славы Пауль получил вследствие стечения неблагоприятных обстоятельств, обрушившихся на «Баварию», но факт остается фактом: вошел в историю клуба и теперь, как минимум, обязан представиться. Кто такой? Чем заслужил такую честь?

At just 16 years and 15 days old, Paul #Wanner in the youngest Bundesliga debutant in our history 🆕



🔴⚪ #FCBBMG 1-2 (82') pic.twitter.com/zAY6sKIkkJ