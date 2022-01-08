Дебют в Бундеслиге в 16 лет и 15 дней. Пауль Ваннер стал рекордсменом «Баварии», сыграв против читерской «Боруссии»

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вчера, 12:27

Немецкий футбол ворвался в 2022-й.

Гладбахская «Боруссия» — криптонит для «Баварии» Нагельсманна

Пятничным вечером чемпионат Германии возвращался к действию после двухнедельных каникул, и открывали второй круг «Бавария» и «Боруссия» из Менхенгладбаха, которые в августе дали старт всему чемпионату. В первом матче Бундеслиги-2021/22 была зафиксирована ничья: команды обменялись результативными уколами в первом тайме, на ранний гол Плеа незадолго до перерыва ответил Роберт Левандовски. Куда более запоминающимся получился октябрьский визит «Баварии» на «Боруссию-Парк» в рамках Кубка Германии. Немецкие гегемоны играли сильнейшим составом, но получили шокирующие 0:5 от «жеребцов».

Вчера у «Баварии» был последний шанс взять реванш у дерзкой «Боруссии» в этом сезоне, хотя многочисленные потери делали команду Нагельсманна уязвимой перед неудобным соперником. Коронавирус, травмы и участие в Кубке Африканских Наций лишили мюнхенцев 14 игроков основного состава. Впрочем, «Боруссию» тоже знатно потрепало кадровыми потерями, так что даже не думайте умалять подвиг в виде волевой победы в Мюнхене: Нойхаус и Лайнер ответили на гол Левандовски еще в первом тайме, окончательный счет был установлен к исходу получаса игры. «Жеребцы» подтвердили статус самого неудобного соперника «Баварии» в Германии, а важные события матча не закончились с голами.

Пауль Ваннер побил рекорд Джамала Мусиалы

Среди практикующих тренеров до сих пор можно встретить тех, кто годится в дедушки 34-летнему Юлиану Нагельсманну. Да хотя бы Мирча Луческу, с которым немецкий «внучок» осенью встречался в Лиге чемпионов. А вот футболистов, годящихся по возрасту в сыновья самому Нагельсманну, на высоком уровне пока очень мало, одного из таких Юлиан бросил в бой в матче с «Боруссией». В условиях кадровой катастрофы «Бавария» кое-как наскребла опытных футболистов на стартовый состав, а вот запас выглядел весьма экзотично. Возрастные второразрядники Фельдхан и Керн из «Баварии-2» и юная поросль: Фрюхтль, Аррей-Мби, Лоуренс, Ваннер, Копадо, Мотика и даже Ибрагимович по имени Арион.

На 75-й минуте в бой были брошены 17-летний Копадо и 16-летний Ваннер, ставший рекордсменом «Баварии» в момент, когда переступил боковую линию: сыграл за мюнхенский суперклуб в Бундеслиге в 16 лет и 15 дней, мощно перебил достижение предыдущего рекордсмена Джамала Мусиалы (17 лет и 115 дней). Понятно, что свои 15 минут славы Пауль получил вследствие стечения неблагоприятных обстоятельств, обрушившихся на «Баварию», но факт остается фактом: вошел в историю клуба и теперь, как минимум, обязан представиться. Кто такой? Чем заслужил такую честь?

At just 16 years and 15 days old, Paul #Wanner in the youngest Bundesliga debutant in our history 🆕



🔴⚪ #FCBBMG 1-2 (82') pic.twitter.com/zAY6sKIkkJ — FC Bayern English (@FCBayernEN) January 7, 2022

Из Амтцелля в мюнхенскую «Баварию»

23 декабря 2005 года, за полгода до ЧМ -2006, который готовились принять 12 немецких стадионов, в небольшой коммуне Амтцелль, что в швабской земле Баден-Вюртемберг на свет появился Пауль Ваннер, которому через 16 лет и 15 дней после рождения было суждено стать рекордсменом самого успешного клуба Германии. Свои первые шаги в футболе Пауль сделал в местном клубе «Равенсбург», где уже тогда заметно выделялся. Его первый тренер Вольфганг Грюнхагель рассказывает вполне типичную историю: «удивительный талант» был слишком хорош для провинциальной команды, приходилось переводить его в более старшие возрастные группы, так как сверстники казались кеглями на его фоне.

Большой талант видно издалека, крупные немецкие клубы быстро прознали о вундеркинде и принялись окучивать «Равенсбург» и его семью. Звонили из «РБ Лейпцига», «Фрайбург» рассчитывал подписать Ваннера, воспользовавшись партнерскими отношениями с «Равенсбургом», то есть уже в 12 лет Пауль был весьма популярен. Споры о будущем прервал звонок из «Баварии», которой невозможно отказать. В 2018 году Ваннер присоединился к мюнхенцам, а прошедшим летом 15-летний футболист был переведен из команды U16 в команду U19. И он еще не знал, что случится в первые дни 2022 года.

Примчался из Испании ради дебюта

Когда кадровая ситуация в «Баварии» приняла ужасающие формы, клуб обратился к внутренним резервам, чтобы собрать команду на матч с «Боруссией». В заявку попали даже «дядьки» из «Баварии-2», выступающей в региональной лиге, а Ваннер призвали в клуб из сборной Германии U17, которая проводит сборы в Испании. Пауль примчался на тренировочную базу «Баварии», но еще вчера утром не было понятно, сможет ли он сыграть, ведь следовало соблюсти формальности и ковид-протокол. В итоге Ваннер сыграл и установил рекорд, а Юлиан Нагельсманн остался доволен мальцом: