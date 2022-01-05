Дани Алвес стал самым возрастным игроком в истории «Барселоны»

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вчера, 22:09

«Барселона» встречается с «Линарес Депортиво» в матче 1/16 финала Кубка Испании (0:1, первый тайм).

В старте каталонской команды вышел защитник , недавно вернувшийся в клуб.

Этот матч стал для бразильца первым в «Барсе» с 22 мая 2016 года. Таким образом, Алвес играет за «Барселону» спустя 2054 дня.

Также Алвес в возрасте 38 лет и 244 дней стал рекордсменом «Барселоны» — он самый возрастной футболист, который сыграл в официальном матче. Он превзошел достижение Хосе Пинто (38 лет и 190 дней).