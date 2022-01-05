Дани Алвес стал самым возрастным игроком в истории «Барселоны»

«Барселона» встречается с «Линарес Депортиво» в матче 1/16 финала Кубка Испании (0:1, первый тайм).
В старте каталонской команды вышел защитник Дани Алвес, недавно вернувшийся в клуб.
Этот матч стал для бразильца первым в «Барсе» с 22 мая 2016 года. Таким образом, Алвес играет за «Барселону» спустя 2054 дня.
Также Алвес в возрасте 38 лет и 244 дней стал рекордсменом «Барселоны» — он самый возрастной футболист, который сыграл в официальном матче. Он превзошел достижение Хосе Пинто (38 лет и 190 дней).