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Дани Алвес стал самым возрастным игроком в истории «Барселоны»

вчера, 22:09
Линарес ДепортивоЛоготип футбольный клуб Линарес Депортиво1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» встречается с «Линарес Депортиво» в матче 1/16 финала Кубка Испании (0:1, первый тайм).

В старте каталонской команды вышел защитник Дани Алвес, недавно вернувшийся в клуб.

Этот матч стал для бразильца первым в «Барсе» с 22 мая 2016 года. Таким образом, Алвес играет за «Барселону» спустя 2054 дня.

Также Алвес в возрасте 38 лет и 244 дней стал рекордсменом «Барселоны» — он самый возрастной футболист, который сыграл в официальном матче. Он превзошел достижение Хосе Пинто (38 лет и 190 дней).

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Все комментарии
e294djtvtcm5
e294djtvtcm5
сегодня в 05:58
Ещё попылит старичок
v3y9en3bxte8
v3y9en3bxte8
сегодня в 05:57
Весьма серьёзное достижение
ДСА
ДСА
сегодня в 04:27
Теперь каждый матч будет рекордным.
sash71
sash71
вчера в 23:02
Алвеш мой герой. Действительно достойный быть лидером и примером для подражания.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:58
Уникальный игрок конечно
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 22:55
Хосе Пинто всё-таки был вратарём, а Алвес - полевой, да ещё и крайний защитник. Так что заслуживает большого уважения.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:36
Удачи тебе в Барселоне .
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