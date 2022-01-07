«Бавария» забила в 65-м матче Бундеслиги подряд и повторила свой рекорд

В поединке 18-го тура Бундеслиги между «Баварией» и гладбахской «Боруссией» счет на 18-й минуте открыл Роберт Левандовски. Таким образом, футболисты «Баварии» сравнялись с рекордом чемпионата Германии по количеству забитых мячей в 65 матчах подряд.
Такое достижение было установлено самой «Баварией» в промежуток с апреля 2012 года по март 2014 года.
«Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 43 очка в 17 играх.
А в России есть игрок , который самостоятельно рекорды ставит, не менее крутые
Вон Игорёк 11 лет пыхтел, как машинка Зингер
43 матча подряд исправно открывал калитку для соперников
А вы тут о какой то Баварии
А в России есть игрок , который самостоятельно рекорды ставит, не менее крутые
Вон Игорёк 11 лет пыхтел, как машинка Зингер
43 матча подряд исправно открывал калитку для соперников
А вы тут о какой то Баварии