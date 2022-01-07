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«Бавария» забила в 65-м матче Бундеслиги подряд и повторила свой рекорд

вчера, 23:51
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

В поединке 18-го тура Бундеслиги между «Баварией» и гладбахской «Боруссией» счет на 18-й минуте открыл Роберт Левандовски. Таким образом, футболисты «Баварии» сравнялись с рекордом чемпионата Германии по количеству забитых мячей в 65 матчах подряд.

Такое достижение было установлено самой «Баварией» в промежуток с апреля 2012 года по март 2014 года.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 43 очка в 17 играх.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 14:07
У Зенита тоже свои рекорды особенно в ЛЧ, подумаешь какая-то Бавария.
gg9754qruk2g
gg9754qruk2g
сегодня в 07:47
Надо побить этот рекорд
1 984
1 984
сегодня в 06:54
Это ещё не конец...
ОПС
ОПС
сегодня в 06:47
Но ведь проиграла все таки.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:15
Забили разок и хватит
протон
протон
сегодня в 00:28
Интересно, а какие самые продолжительные серии в других чемпионатах?
alexgurzan
alexgurzan ответ Сочный сочень (раскрыть)
сегодня в 00:27
.
Сочный сочень
Сочный сочень
сегодня в 00:24, ред.
Тут целая команда для рекорда третий год отдувается
А в России есть игрок , который самостоятельно рекорды ставит, не менее крутые
Вон Игорёк 11 лет пыхтел, как машинка Зингер
43 матча подряд исправно открывал калитку для соперников
А вы тут о какой то Баварии
1bear
1bear
сегодня в 00:20
рекорд и поражение,хотя Бавария может себе позволить пару-тройку раз слиться , да и на коэфах нужные люди заработают
Cat01
Cat01
сегодня в 00:10
Рекорд хороший
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:00
А игру то они проиграют !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:56
В следующем установят новый...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:52
Но проигрывает, пока...
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