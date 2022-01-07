«Бавария» забила в 65-м матче Бундеслиги подряд и повторила свой рекорд

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вчера, 23:51

В поединке 18-го тура Бундеслиги между «Баварией» и гладбахской «Боруссией» счет на 18-й минуте открыл . Таким образом, футболисты «Баварии» сравнялись с рекордом чемпионата Германии по количеству забитых мячей в 65 матчах подряд.

Такое достижение было установлено самой «Баварией» в промежуток с апреля 2012 года по март 2014 года.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 43 очка в 17 играх.