У «Зенита» хорошие отношения с российскими форвардами. Сергеев может продолжить дело Кержакова и Дзюбы

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04 января 2022, 21:30

В ожидании трансфера.

О трансфере Ивана Сергеева в «Зенит» скоро объявят, а «Соккер.ру» развеивает странное заблуждение о том, что отечественные форварды неуютно чувствуют себя в Санкт-Петербурге. Примеры Панова, Кержакова, Погребняка, Дзюбы и даже Кокорина (объясним почему) говорят об обратном. У Ивана Сергеева хорошие ориентиры перед глазами.

Александр Панов (1994, 1997-2000, 2006) = 32 гола и 14 ассистов в 112 матчах

После завершения карьеры Панов внезапно оказался болельщиком «Спартака», в результате чего резко утратил уважение на берегах Невы и связь с «Зенитом». Но ведь из песни слов не выкинешь: воспитанник «Зенита» сыграл заметную роль в истории «сине-бело-голубых» до наступления эры «Газпрома». Чего стоит только победный дубль в финале Кубка России 1998/99 в ворота «Динамо», да и два мяча в ворота чемпионов мира французов Панов забил, когда выступал за «Зенит».

На пике Панов оставался недолго, но все-таки построил достойную карьеру для парня из рабочего Колпина, в юности которого случались не только бытовые трудности и вредные привычки (начал курить в 11 лет), но и наркотики. От плохих веществ и плохих друзей спасался в Китае, а потом вернулся в «Зенит» и выдал приличный отрезок, увенчанный той самой победой в Кубке России. Еще и денег в казну клуба принес: «Сент-Этьен» в 2000 году заплатил петербуржцам за форварда 5 миллионов долларов.

Александр Кержаков (2001-2006, 2010-2017) = 163 гола и 69 ассистов в 386 матчах

Если к Панову спустя годы спорное отношение, то к другому Александру — бесспорное. Стопроцентная легенда клуба, многократный чемпион России и лучший бомбардир в истории «Зенита». Немного взгрустнуть Кержаков может лишь оттого, что выиграл Кубок УЕФА с «Севильей», а не с родным клубом. Зато так может похвастаться небольшой, но яркой европейской карьерой, тем более этот выход из зоны комфорта наверняка помог нагулять аппетит перед возвращением в Россию и «Зенит», причем это не одно событие, а два. Из «Севильи» Кержаков приехал в «Динамо», а домой попал только через два года. И об этом решении «Зенит» ничуть не пожалел, ведь второй заход нападающего оказался урожайным на голы и трофеи.

Павел Погребняк (2007-2009) = 39 голов и 9 ассистов в 90 матчах

Неплохо ладит «Зенит» с опальными воспитанниками «Спартака», эту дорожку еще до Дзюбы протоптал Погребняк, который оказался в Санкт-Петербурге через год после расставания с «красно-белыми» и спустя один убедительный сезон в «Томи». Роман с форвардом получился относительно недолгим — всего лишь два с половиной года были вместе, зато отношения были крепкими, счастливыми, а в их лаконичности можно отыскать и прелесть. Во всяком случае, «Зенит» извлек максимальную пользу из сотрудничества с Погребняком.

В первый же год Павел помог «сине-бело-голубым» завоевать долгожданное чемпионство, причем на золотом вираже обошли «Спартак», против которого Погрябняк всегда играл с особым настроем. Дальше — больше. Павел стал лучшим бомбардиром триумфального для «Зенита» Кубка УЕФА , забил в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА , то есть приложил ногу к обеим победам, которыми фанаты гордятся больше всего. Еще и уехал вовремя и не бесплатно («Штутгарт» заплатил 5 миллионов евро), приоткрыв дверь для возвращения Кержакова.

Александр Бухаров (2010-2014) = 17 голов и 12 ассистов в 81 матче

Бухаров стал разочарованием, ведь за него и заплатили много (12 миллионов евро «Рубину»), и ждали гораздо большего. Но получили в основном негатив, ведь Бухаров не только мало играл, но и не отличался профессиональным поведением — чего стоит только история с пьяным дебошем в аэропорту. Это серьезный промах «Зенита», обернувшийся чувствительными финансовыми потерями, однако на один промах пришлось сразу несколько точных попаданий.

Александр Кокорин (2016-2019) = 34 гола и 12 ассистов в 92 матчах

Кокорин в 30 лет уже мало похож на профессионального футболиста, но «Зенит» избежал головной боли, с которой столкнулся «Спартак» и особенно «Фиорентина». Кокорин в футбольном и финансовом смысле не навредил «Зениту», а при Роберто Манчини даже показывал лучший футбол в своей карьере, и если бы не травма форварда, чемпионская серия «сине-бело-голубых» стартовала бы на год раньше. Кокорина забрали у «Динамо» за «копейки» и вовремя избавились, в результате чего потенциально токсичные отношения не состоялись. Разве что скандал со стулом лег на «Зенит» тенью, но это уже немного другая история.

Артем Дзюба (2015-по сей день) = 105 голов и 69 ассистов в 234 матчах

К Дзюбе можно относиться по-разному, он и сам не против, раз без устали генерирует поводы, но применительно к «Зениту» двух мнений быть не может: петербуржцы вытащили счастливую карту, подписав Артема свободным агентом после ухода из «Спартака». И ведь семь лет назад у Дзюбы не было и половины сегодняшнего статуса, он казался проблемным форвардом с большой зарплатой, большим эго и одним действительно классным сезоном в карьере, причем не в «Спартаке», а в «Ростове». В Петербурге в Артема поверили, и он стал символом нового «золотого века» и в течение нескольких лет заслуженно нес знамя лучшего форварда страны.