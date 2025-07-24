Россияне, которых хочется увидеть в еврокубках. За талантами из РПЛ следят известные клубы

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24 июля 2025, 11:25

Пока страх неудачи останавливает футболистов.

Проколы предшественников влияют на планы молодых талантов. Лучше не спрашивать скептиков о европейской карьере российских игроков. Их оценка никому не понравится. Скептик скажет, что Головин застрял в нестабильном «Монако». У него там статус ветерана, но нет доверия тренера. Если Погба займет позицию под нападающими и не продадут талантливых вингеров, то Александр угодит в запас. Кузяев выделялся в составе аутсайдера «Гавра», но в прошлом сезоне у Далера шесть матчей в основе команды Лиги 1. Сафонов – резервный голкипер ПСЖ . Матвея ещё могут отправить в Турцию, если Луис Энрике получил согласие Доннаруммы остаться надолго. Сафонову не стоит вечно быть запасным.

Чалов и Оздоев в Греции, но их ПАОК на 21 очко отстал от чемпионов из «Олимпиакоса». Новый тренер «Реал Сосьедада» Серхио Франсиско честно сказал, что не видел Захаряна в деле, ведь Арсен вечно в лазарете. Наставнику нахваливают плеймейкера, но тяжело строить игру вокруг молодого парня, которому так сильно не везет.

Удача не улыбается россиянам в европейских клубах. «Сьон» готов отпустить Миранчука. Команда там слабая, но Антон вряд ли в 29 лет найдет клуб в топ-5 и станет основным. Впрочем, неправильно переносить чужой опыт на молодежь. Плохие выступления других пугают, но должны разозлить. Пора вырастить футболистов с характером, именно такие добиваются успеха в Европе.

Алексей Батраков, «Локомотив»

Первый, кого хочется увидеть в элитной лиге. Опыта мало, зато есть та самая дерзость. Батраков не был в центре внимания в день победы «Локомотива» над «Сочи», героем матча стал новый крайний форвард Руденко. Александру 26 лет, а Батраков на шесть лет моложе. Алексей заинтересовал серьезные клубы, но ему важно не повторить ошибку Файзуллаева. Молодой игрок сборной Узбекистана привлек внимание скаутов больших клубов топ-5, но потерял форму и отправился в Турцию. Батракову нужно провести сказочный сезон для трансфера в клуб топ-5.

Матвей Кисляк, ЦСКА

Игроку повезло с выносливостью. В первом туре РПЛ Кисляк пробежал больше всех – 13 километров. Матч «Оренбурга» и ЦСКА не был медленным. Опорник «армейцев» совершал рывки на высокой скорости. В игре Кисляка нравится разноплановость. Это жесткий молодой футболист, вроде Глебова из «Динамо». Также Матвей без труда участвует в атаках, что делает его быстрой версией Облякова. Иван уже показал свои плюсы и минусы в прошлом, скаутов крутых клубов будет сложнее убедить его подписать. А вот Кисляка выручает новизна, он впечатлил.

Станислав Агкацев, «Краснодар»

Важнее всего найти команду, где Станислав нужен в основе. Голкипер может показать себя хоть в составе аутсайдера, хоть в старте одного из лидеров крутой лиги. Например, итальянец Ди Грегорио выступал за скромную «Монцу». После успешной игры за аутсайдера Серии А перешел в «Ювентус» в аренду и остался. Агкацеву нужен похожий опыт в большом европейском клубе. Он хорош и способен играть ещё лучше. В РПЛ многие сильные голкиперы прошли пик формы и не попадут в топ-5, а Станиславу всего 23 года. Он спокойный, техничный и с реакцией.

Константин Тюкавин, «Динамо»

Даже если Карпин поставит «Динамо» классный футбол, а команда будет побеждать в РПЛ , Тюкавин перерастет родную лигу. «Зенит» ему не нужен, об этом заявлял агент футболиста. Важно справиться с последствиями сложной травмы, забить много мячей в чемпионате и после этого искать клуб в топ-5. Форвардам проще уйти, но в РПЛ боязливые снайперы. Даже сильные Кордоба и Даку не показали амбициозность. Тюкавину не стоит повторять ошибку Дзюбы. Если не уехать в молодости, то после многих лет в РПЛ даже в Турции заиграть не получится.

Игорь Дивеев, ЦСКА

Знаем, что шансы на уход тают, ведь Дивеев невезучий. Скауты оценивают мастерство, а дальше приходят врачи. Проверяют историю болезни, видят последствия травмы, которые имеют хронический характер. Дивеева побаиваются спортивные директора клубов из Серии А, хотя им интересовалась не только «Болонья». Центральный защитник ЦСКА имеет дополнительные козыри, вроде голевого чутья – Дивеев может забивать ещё чаще, чем в прошлом сезоне. Все зависит от банального везения. Не будет травм – сыграет в элитной лиге.

Наиль Умяров, «Спартак»

Недавно Наилю исполнилось 25 лет. Его сложно назвать юным футболистом. Но хавбек «Спартака» на 13 лет моложе самого возрастного полевого игрока в РПЛ Иванова из «Рубина». Плеймейкер казанцев является воспитанником школы «Спартака», но в родном клубе в Олега не поверили. Умяров из «Чертаново», он заиграл у Станковича. Наиль понравился на сборах, а в первом туре РПЛ стал самым быстрым из хавбеков. Умярову везет с амплуа, когда говорим о перспективах в топ-5. Диспетчеры, умеющие отобрать мяч, на пике популярности.

Сергей Пиняев, «Локомотив»

Пиняеву нужен пинок, чтобы обратить богатый игровой опыт в планомерный прогресс. Таким пинком вряд ли стал бы переход в ЦСКА . Клуб Гинера в далеком прошлом отправлял футболистов в серьезные лиги, но сейчас у «армейцев» не получается зарабатывать много денег на продажах. Пиняев не спешит в ЦСКА , а в «Локомотиве» ему тоже становится тесно. Сергею важно расставить приоритеты. Московская команда тренера Галактионова справится без него. Пиняеву пора поискать новый клуб в Европе. Руководство «Локомотива» знает об амбициях Сергея.

Ярослав Гладышев, «Динамо»

Гладышеву 22 года, ему не стать любимым вундеркиндом скаутов западных клубов. Но если Ярославу повезет избежать травм, которые влияют на Тюкавина и Захаряна, то парень из «Динамо» получит шанс в еврокубках, ведь у него есть скорость. Гладышеву важно удачно смещаться с правого фланга на позицию второго ложного форварда. Такой переход – мода сезона. Тренеры, как и все люди, ведутся на тренды. Гладышеву важно стать футбольным лабубу. А если серьезно, то Ярослав может прыгнуть выше головы, у него сильный удар и голевое чутье.

Александр Черников, «Краснодар»