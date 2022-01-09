От Ди Марии до бывшего игрока «Спартака». Сборная худших трансферов «Манчестер Юнайтед» в XXI веке

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09 января 2022, 09:58

Деньги на ветер.

«Манчестер Юнайтед» умеет работать на трансферном рынке, обычно покупки «красных дьяволов» оправдывают себя, однако наберётся пару десятков футболистов, которые не смогли заиграть в составе манчестерского клуба. Сейчас много говорят о потраченных деньгах на Санчо, а также о Донни ван де Беке. Голландец перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2020 года из «Аякса» за 35 млн фунтов стерлингов, забив гол в своём дебютном матче за «красных дьяволов» против «Кристал Пэлас». Но в прошлом сезоне ван де Бек сыграл всего 4 из 38 игр в Английской Премьер-Лиге за МЮ . У Донни ещё есть время исправить своё положение в «Манчестер Юнайтед», а если нет, то голландец может отправиться к чемпионам Испании. Сейчас рано списывать ван де Бека со счетов, но самое время вспомнить 11 худших трансферов «Манчестер Юнайтед» по позициям.

Вратарь

(из «Олесунна» в 2011 году за 5 млн евро)

За 5 сезонов в МЮ Линдегор так и остался сменщиком сначала Эдвина ван дер Сара, а после Давида Де Хеа. Линдегор был неплохим голкипером, но так и не смог дорасти до первого номера «красных дьяволов». После ухода из МЮ карьера шведа пошла на спад. Он выступал за «Вест Бромвич», «Престон» и «Бёрнли». При этом только в «Престоне», который выступал в Чемпионшипе, Андерс выполнял роль первого номера. Сейчас 37-летний Линдегор играет в составе «Хельсинборга». Интересный факт, что на протяжении всей своей карьеры Андерс открыто выступал в поддержку ЛГБТ -сообщества.

Защитники

(из «Витесса» в 2012 году за 5 млн евро)

В своём первом матче за «Манчестер Юнайтед», который состоялся 15 сентября 2012 году против «Уигана», Бюттнер сразу отметился голом и результативной передачей. Алекс Фергюсон называл голландца одним из самых талантливых левых защитников Европы, однако после ухода сэра Алекса из «Манчестер Юнайтед» Бюттнер потерял место в составе. Дэвид Мойес предпочитал выпускать слева в обороне Патриса Эвра, а Бюттнер получал всё меньше и меньше игрового времени. Летом 2014 года Александр перешёл в московское «Динамо» за 4,4 млн фунтов стерлингов. Причиной стала нехватка игрового времени и личные разногласия с новым тренером «Манчестер Юнайтед» Луи ван Галом. После неплохого первого сезона в «Динамо» Бюттнер получил травму во втором сезоне, не сумев вернуться на прежний уровень. После аренды в «Андерлехте» голландец вернулся в родной «Витесс». Сейчас 32-летний защитник играет за «Ваалвейк».

(из «Спортинга» в 2014 году за 20 млн евро)

Ещё один футболист, который выступал в Российской Премьер-Лиге. Аргентинец не смог повторить путь Неманья Видича, который стал одним из лучших центральных защитников не только «Манчестер Юнайтед», но и чемпионата Англии в XXI веке. Оба выступали за «Спартак», однако Видич сразу отправился в МЮ из московского клуба, а Рохо ещё два сезона провёл в «Спортинге». Если в первых сезонах Маркос выходил на поле за «Манчестер Юнайтед», то уже с 2017 года аргентинец больше времени проводил в лазарете или на скамейке запасных, чем в составе «красных дьяволов». В 31 год Рохо вернулся на Родину, где выступает за «Бока Хуниорс».

(из «Пеньяроля» в 2013 году за 2,4 млн евро)

Как ни странно, Варела стал первым трансфером «Манчестер Юнайтед» под руководством Дэвида Мойеса. Уругваец произвёл впечатление на скаутов МЮ своими выступлениями в составе «Пеньяроля» и на молодежных чемпионатах Южной Америки. В «Манчестер Юнайтед» защитник провёл всего 11 матчей, оказался не нужен пришедшему в МЮ Моуриньо и отправился в аренду в «Айнтрахт». Поиграв после этого сезон за родной «Пеньяроль» и два сезона за «Копенгаген», Варела оказался в московском «Динамо». Уругвайцу так понравилось в «Динамо», что он даже сравнил «бело-голубых» с «Манчестер Юнайтед».

Полузащитники

Бебе (из «Витории» Гимараеш в 2010 году за 8,8 млн евро)

Подписать Бебе Алексу Фергюсону порекомендовал его бывший помощник Карлос Кейрос. Позже сэр Алекс признался, что до трансфера в «Манчестер Юнайтед» он никогда не видел, как играет Бебе. Впервые он встретился с футболистом за день до официального перехода. За «Манчестер Юнайтед» Бебе провёл всего 7 матчей в сезоне-2010/11, сумев забить 2 гола, а после скитался по арендам – «Бешикташ», «Риу Аве», «Пасуш де Феррейра». Окончательно МЮ избавился от португальца в 2015 году, продав его в «Бенфику» за 3 млн евро. С 2018-го 31-летний Бебе выступает за «Райо Вальекано».

(из «Саутгемптона» в 2015 году за 35 млн евро)

Когда француз перешёл в «Манчестер Юнайтед», он заявил, что не раздумывал, когда узнал о предложении «красных дьяволов». И если в первом сезоне Шнейдерлин появлялся на поле в составе МЮ , то во втором сезоне, который стал для него последним в клубе, он провёл на поле во всех турнирах всего 147 минут, не сумев выиграть конкуренцию в центре полузащиты. «Манчестер Юнайтед» не смог отбить деньги, которые потратил на покупку Шнейдерлина, и уже в январе 2017-го, через полтора года после перехода в МЮ , француз отправился в «Эвертон» за 23 млн евро.

Клеберсон (из «Атлетико Паранаэнсе» в 2003 году за 8,6 млн евро)

Выступления Клеберсона за «Атлетико Паранаэнсе» в 2002 году привлекли внимание главного тренера сборной Бразилии Луиса Фелипе Сколари, который вызвал 23-летнего полузащитника на чемпионат мира в Южной Корее и Японии, где «Селесао» стали победителями. Клеберсон мог оказаться в «Лидсе», на него претендовала «Барселона», однако игрок не захотел покидать родную Бразилию из-за своей девушки, на которой он не мог жениться, пока ей не исполнилось 16 лет. В итоге полузащитник перешёл в «Манчестер Юнайтед», где он рассматривался в качестве замены Хуану Себастьяну Верону. Клеберсон стал игроком МЮ вместе с Криштиану Роналду, однако если КриРо стал легендой футбола, то карьера бразильца пошла на спад. Клеберсон получил травму уже во втором матче за «Манчестер Юнайтед», провёл всего 30 игр за два сезона в составе «красных дьяволов» и не смог выиграть конкуренцию у Роя Кина, Пола Скоулза и Ники Батта. В 2005 году Клеберсон за 2,6 млн евро перешёл в «Бешикташ», а в 2007 году и вовсе получил запрет на участие в матчах на четыре месяца за разрыв контракта с турецким клубом в одностороннем порядке, заявив, что «Бешикташ» не платит ему зарплату. По итогу, скандал был улажен, а Клеберсон выплатил турецкой команде 1 млн евро штрафа, продолжив карьеру во «Фламенго».

(из «Кристал Пэлас» в 2013 году за 11,7 млн евро)

Заха стал последним трансфером «Манчестер Юнайтед» под руководством Алекса Фергюсона. Оформив сделку в январе 2013-го, «красные дьяволы» сразу же отдали игрока обратно в аренду в «Кристал Пэлас» до конца сезона. Однако Заха не входил в планы нового тренера «красных дьяволов» Дэвида Мойеса. Он сыграл за МЮ всего 4 матча, дважды отправлялся в аренду в «Кристал Пэлас» и один раз в «Кардифф». СМИ , а также некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» утверждали, что Мойес не давал шанс Заха проявить себя, потому что ивуариец закрутил роман с его дочкой, но сам игрок публично опровергал эту информацию. В итоге в 2015 году Вилфрид вернулся в «Кристал Пэлас» на постоянной основе за 3,8 млн евро.

Нападающие

(из ПСВ в 2015 году за 34 млн евро)

Депай стал лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов сезона-2014/15, забив 22 гола, выиграл Эредивизие и перешёл в «Манчестер Юнайтед». Главный тренер МЮ Луи ван Гал заявил, что «красные дьяволы» торопились с трансфером голландца из-за интереса со стороны ПСЖ и «Ливерпуля». По личной просьбе Депая в «Манчестер Юнайтед» он получил футболку с номером «7», который ранее носили легенды клуба. Однако Мемфис не смог оправдать возложенные на него надежды. Столкнувшись с первыми проблемами в манчестерском клубе, Депай дал интервью голландскому изданию De Telegraaf, в котором заявил:

Мы играем слишком много матчей. У нас очень мало выходных, а в дни тренировок вы в основном заняты восстановлением. Это тяжело, две игры в неделю, которые всегда проходят на высоком уровне. Моё тело должно к этому привыкнуть.

Таким образом, Депай оправдывал свою плохую форму. Но помощник главного тренера «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз опроверг слова Мемфиса, заявив, что в плохой форме игрока виноват его разгульный образ жизни. В итоге в январе 2017 года Депай был продан в «Лион» за 16 млн евро. Он провёл за МЮ 53 матча, забив 7 голов – все в своём первом сезоне за «красных дьяволов».

(из «Реала» в 2014 году за 75 млн евро)

75 млн евро, которые МЮ заплатил за аргентинца, на тот момент сделали этот трансфер одним из самых дорогих в истории футбола. Но Анхель покинул «Манчестер Юнайтед» уже через год. Ди Мария прекрасно начал сезон в МЮ , был признан игроком месяца по итогам сентября в клубе, однако в октябре получил травму, после который не смог вернуть прежний уровень выступлений, а Луи ван Гал стал всё чаще оставлять игрока на скамейке запасных. Летом 2015 года Ди Мария не полетел с «Манчестер Юнайтед» на предсезонный сбор в США , а ван Гал заявил, что не знает причину такого поступка. Через полторы недели после этого Анхель уже был представлен в качестве игрока ПСЖ , а сумма трансфера составила 63 млн евро. Британское издание The Telegraph признало переход Ди Марии в «Манчестер Юнайтед» худшим трансфером сезона-2014/15.

(из «Арсенала» в 2018 году в обмен на Генриха Мхитаряна)