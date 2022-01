Мбаппе, Холанд и Винисиус выбирают Роналду. Футбольные звёзды нового поколения назвали своих кумиров

1641668441

Златан и Лео тоже в почете.

Кумиры Килиана Мбаппе — Зинедин Зидан и Криштиану Роналду:

Первым кумиром моего детства был Зинедин Зидан. Если ты французский мальчик в начале «нулевых», то иначе и быть не могло. После этого был Криштиану Роналду, мне посчастливилось встретиться с ним, когда я был маленьким. Он выиграл так много всего, но продолжает оставаться победителем и сохраняет голод, несмотря на такое количество титулов. Я мечтал о такой карьере, как у Криштиану, который делает всех счастливыми вот уже 15 лет. Думаю, все футбольные фанаты его любят. И Зидан, и Роналду оставили след в истории футбола, и я тоже мечтаю написать собственную главу в этой книге.

Mbappe, his idol is C.Ronaldo, and his fav club is real madrid, since he was a child...



And you want this guy to be a barça player. Lol pic.twitter.com/ZggOSpqL2Y — XSHOT 🇹🇳 🇦🇷 (@FCBxshot) August 4, 2017

Кумиры Эрлинга Холанда — Криштиану Роналду, Златан Ибрагимович и Мичу:

Не могу назвать одного любимого футболиста, назову двоих — Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович. Два чемпиона, два феномена. Они кумиры для многих футболистов, в том числе и для меня. Это примеры, которым следует подражать. Меня впечатляет, как они работают над собой и перестраиваются на протяжении своих карьер, чтобы оставаться на высшем уровне в течение стольких лет. А в детстве я фанател от игры Мичу. Мне очень нравилось наблюдать за ним в «Суонси». Он высокий, классно играл левой ногой и безжалостно реализовывал моменты.

Haaland's three favourite players: Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic and Michu 🙌 pic.twitter.com/GHg4LIFcDS — GOAL (@goal) September 13, 2020

Кумиры Винисиуса — Криштиану Роналду и Неймар:

(реплика Винисиуса датирована началом 2018 года).

Когда я увидел, как играет Роналду, то сразу влюбился в его игру. Он мой кумир. Марсело и Каземиро помогли мне выбрать мадридский «Реал», но возможность играть рядом с Криштиану подтолкнула меня к этому решению. Также мне нравится, как играет Неймар. Он мой кумир и кумир всех бразильцев. Думаю, мой стиль похож на стиль Неймара. Я мечтаю играть вместе с ним в сборной Бразилии, и если Богу будет угодно, эта мечта скоро сбудется.

Journaliste 🗣️ :

«Neymar, qui est le meilleur jeune du monde pour vous ?»

Neymar Jr 🇧🇷 :

«Vinicius Jr, cette question ne devrait pas exister»



Neymar 💥🤩 pic.twitter.com/9E19yFwNx2 — clemkb9 sur tiktok (@clemkb9) January 3, 2022

Кумиры Фила Фодена — Давид Сильва и Лионель Месси:

Месси — самый совершенный игрок, которого я когда-либо видел. Он один из лучших, если не лучший в мире. Его навыки фантастические. Я с детства считаю его своим кумиром. Если бы мне пришлось провести день на рыбалке, и я мог бы взять с собой одного человека, это был бы Месси. Если бы я мог просто сесть и поговорить с ним, думаю, это был бы самый счастливый день в моей жизни.

Кумиры Джейдона Санчо — Роналдиньо, Дрогба и Лэмпард:

Когда я рос, моим кумиром был Роналдиньо, я помню, как все время смотрел видео с его игрой и пытался повторить все это на поле. Я его настоящий фанат. Его видео я смотрел чаще всего на YouTube. Мне нравилось, как он вел свою команду, как делал то, чего другой никто не мог сделать. А когда я следил за «Челси», мне нравились Дрогба и Лэмпард. Эти трое – мои кумиры.

Кумир Педри — Андрес Иньеста:

Моим идолом всегда был Иньеста из-за того, как он играл. Он казался таким маленьким на поле, но никто не мог отобрать у него мяч. Очень умный футболист, я хочу быть на него похожим. Видел сотни часов видео с игрой Иньесты, и он не перестает меня удивлять.

Кумиры Трента-Александра Арнольда — Стивен Джеррард и Рахим Стерлинг:

Моим кумиром всегда был Джеррард. Он легенда и герой «Ливерпуля». У него огромный авторитет, его все уважали. Он всегда помогал молодым игрокам, заботился о подрастающем поколении. Также меня впечатляет путь Стерлинга от мальчишки до мужчины. Он — кумир для всех англичан. Для меня он также является примером для подражания, кумиром. Рахим превратился в игрока мирового класса, оставшись при этом потрясающим человеком.

Кумир Деклана Райса — Яя Туре:

Мне всегда нравился Яя Туре, могу назвать его своим кумиром. Был бы счастлив, если бы мне хотя бы удалось приблизиться к его уровню. Он лучший полузащитник из тех, кого я видел (в плане понимания игры и управления темпом). Он также здорово находил свободное пространство и врывался туда. Яя по-настоящему вел команду за собой, это то, к чему я стремлюсь.

Кумир Мэйсона Маунта — Андрес Д`Алессандро:

В детстве я ходил на матчи «Портсмута» в качестве болельщика, мне очень нравился игрок «помпи» Андрес Д’Алессандро. Мой папа дружил с парнем из клуба, который отвечал за подготовку формы, и мне передали футболку моего кумира. Несколько лет эта футболка висела на стене в моей комнате.

Кумир Альфонсо Дэвиса— Лионель Месси:

Накануне матчей против «Барселоны» мне позвонил отец и сказал: «Ну, как я понял, тебе предстоит играть против твоего любимого футболиста». Я ответил: «Ну да». И мы оба начали смеяться. Папа знает, что Месси всегда был моим кумиром и ориентиром. Меня вдохновляет возможность встретиться с ним в Лиге чемпионов. Я сыграю против одного из лучших футболистов мира. Мне нечего сказать кроме того, что сбылась моя давняя мечта.

Alphonso Davies (2020):



"Lionel Messi fouled me, then he helped me up. That picture will stay with me forever. I'm gonna frame that picture.”



He did. 👀 pic.twitter.com/D3xXZPitbQ — FootballFunnys (@FootballFunnnys) June 25, 2021

Кумир Душана Влаховича — Златан Ибрагимович:

Мне нравится Ибрагимович за характер и стойкость. Он никогда и никому не позволяет собой командовать. Когда мы проиграли «Милану» 2:3 во Флоренции, я попросил у Ибрагимовича футболку. Он подписал ее для меня, и мы сделали совместное фото. Он сказал мне тогда, чтобы я никогда не сдавался.

Vlahovic to DAZN: "My idol? The player I like the most is Ibrahimovic for his character and desire to never give up. He never lets anyone to command him, in addition to his outstanding plays.” pic.twitter.com/0CFs8TC0v9 — Milan Eye (@MilanEye) September 21, 2021

