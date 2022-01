Бигмаки, тайная свадьба и PlayStation. На что Дембеле потратил время в «Барселоне»

Причины падения великого лентяя.

Руководство «Барселоны», разумеется, жалеет об уходе Лионеля Месси. Но еще больше оно жалеет о том, что клуб в свое время подписал Усмана Дембеле за 105 млн евро.

Французу всего 24 года, в этом возрасте в РПЛ футболисты считаются молодыми и перспективными, в Европе более прогрессивный метод – в 24 года там игрок уже должен проявить себя и доказать право на свое место на пьедестале.

Что может помешать развитию футболиста? Лень и травмы. У Дембеле есть и то, и другое.

Ночами этот парень играет в PlayStation и параллельно лопает бигмаки из McDonald's. А утром опаздывает на тренировки.

Дембеле в Барселоне снимает особняк примерно за 15 000 евро в месяц. Дом находится на холме, там отличный вид на шумный город. Но яркие огни, модные ночные заведения и дорогие рестораны не представляют интереса для таланта.

Дембеле предпочитает сидеть дома – ведь там есть PlayStation, сериалы Netflix (из недавних Усман рекомендует «Нарко») и вредная еда. Да что говорить, многие из нас так живут. Только вот мы не получаем такие огромные деньги (появлялась информация о 12 млн евро в год). И нас бы с вами уволили за постоянные опоздания.

Недавно в «Барселону» вернулся Хави, который ввел жесткие требования по дисциплине. Утренняя тренировка «блауграны» начинается в 10:00, приходить нужно не позднее 8:30. Дембеле пришел в 8:33. Классика. Особняк форварда же находится в нескольких минутах езды от тренировочной базы клуба.

Один из сотрудников McDonald's рассказывал, что многие футболисты «Барселоны» закупаются вредной пищей в этом заведении. Забавно, что одна из точек находится прямо рядом с базой.

Можно представить, как Дембеле после тренировки садится в свой Mercedes G-Class стоимостью 150 000 евро и несется за картошкой-фри и колой. Прямо как многие люди идут за пивом в пятницу после нелюбимой работы.

«Барселона» наняла личного шеф-повара для Дембеле. Еще бы, ведь пропадал такой «золотой актив». Впрочем, специалиста затем уволили. Не смог повлиять. Словно няня для капризного ребенка не справилась с заданием.

Сам повар поведал такую историю:

Есть и более крупный скандал с участием Дембеле. Во время предсезонного сбора «Барселоны» в Японии в комнате Усмана и Гризманна сломался телевизор. Они вызвали мастеров (местных жителей), а когда те ремонтировали технику, снимали процесс на камеру и всячески оскорбляли мужчин.

Что может исправить нападающего-разгильдяя? Женщина, подумаете вы, и будете правы. На днях, словно гром среди ясного неба, всю Каталонию потрясла новость о свадьбе Дембеле.

Можно подумать, ну и что такого, парню 24 года, самое время. Да просто Усмана никто и никогда не видел с девушкой. На все мероприятия он приходил один. Всегда один. Еще любопытно, что свадьба прошла в Марокко, а среди гостей единственным представителем футбольного мира был защитник «Баварии» Дайот Упамекано.

Ousmane Dembele got married over the holidays ❤️



Congratulations Ousmane 👏



(via theylovenelya/Instagram) pic.twitter.com/maHlhBp1bV