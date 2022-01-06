Бигмаки, тайная свадьба и PlayStation. На что Дембеле потратил время в «Барселоне»

1641445859

06 января 2022, 08:10

Причины падения великого лентяя.

Руководство «Барселоны», разумеется, жалеет об уходе Лионеля Месси. Но еще больше оно жалеет о том, что клуб в свое время подписал Усмана Дембеле за 105 млн евро.

Французу всего 24 года, в этом возрасте в РПЛ футболисты считаются молодыми и перспективными, в Европе более прогрессивный метод – в 24 года там игрок уже должен проявить себя и доказать право на свое место на пьедестале.

Время — деньги

Что может помешать развитию футболиста? Лень и травмы. У Дембеле есть и то, и другое.

Ночами этот парень играет в PlayStation и параллельно лопает бигмаки из McDonald's. А утром опаздывает на тренировки.

Дембеле в Барселоне снимает особняк примерно за 15 000 евро в месяц. Дом находится на холме, там отличный вид на шумный город. Но яркие огни, модные ночные заведения и дорогие рестораны не представляют интереса для таланта.

Дембеле предпочитает сидеть дома – ведь там есть PlayStation, сериалы Netflix (из недавних Усман рекомендует «Нарко») и вредная еда. Да что говорить, многие из нас так живут. Только вот мы не получаем такие огромные деньги (появлялась информация о 12 млн евро в год). И нас бы с вами уволили за постоянные опоздания.

Недавно в «Барселону» вернулся Хави, который ввел жесткие требования по дисциплине. Утренняя тренировка «блауграны» начинается в 10:00, приходить нужно не позднее 8:30. Дембеле пришел в 8:33. Классика. Особняк форварда же находится в нескольких минутах езды от тренировочной базы клуба.

Еда, я люблю тебя

Один из сотрудников McDonald's рассказывал, что многие футболисты «Барселоны» закупаются вредной пищей в этом заведении. Забавно, что одна из точек находится прямо рядом с базой.

Можно представить, как Дембеле после тренировки садится в свой Mercedes G-Class стоимостью 150 000 евро и несется за картошкой-фри и колой. Прямо как многие люди идут за пивом в пятницу после нелюбимой работы.

«Барселона» наняла личного шеф-повара для Дембеле. Еще бы, ведь пропадал такой «золотой актив». Впрочем, специалиста затем уволили. Не смог повлиять. Словно няня для капризного ребенка не справилась с заданием.

Сам повар поведал такую историю:

Дембеле – хороший парень, даже ребенок. Но его жизнь не в его руках. Он живет со своим дядей и лучшим другом в том особняке, а они не слишком заботятся о его питании и дисциплине.

Расизм и странная свадьба

Есть и более крупный скандал с участием Дембеле. Во время предсезонного сбора «Барселоны» в Японии в комнате Усмана и Гризманна сломался телевизор. Они вызвали мастеров (местных жителей), а когда те ремонтировали технику, снимали процесс на камеру и всячески оскорбляли мужчин.

ah ouais ils sont comme ça Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ? #StopAsianHate pic.twitter.com/JJFBk6X0nZ — nahidul ❤️🤍 (@duatleti) July 1, 2021

Что может исправить нападающего-разгильдяя? Женщина, подумаете вы, и будете правы. На днях, словно гром среди ясного неба, всю Каталонию потрясла новость о свадьбе Дембеле.

Можно подумать, ну и что такого, парню 24 года, самое время. Да просто Усмана никто и никогда не видел с девушкой. На все мероприятия он приходил один. Всегда один. Еще любопытно, что свадьба прошла в Марокко, а среди гостей единственным представителем футбольного мира был защитник «Баварии» Дайот Упамекано.

Ousmane Dembele got married over the holidays ❤️



Congratulations Ousmane 👏



(via theylovenelya/Instagram) pic.twitter.com/maHlhBp1bV — ESPN FC (@ESPNFC) December 29, 2021

Чего ждать в дальнейшем от Усмана? Да ничего, вероятно. Эта девушка будет лишь приносить ему бигмаки к телевизору, вряд ли такая скромная невеста сможет повлиять на француза. Чего ждать от «Барселоны»? Да пусть хотя бы не повторяет такую ошибку, это будет уже победа. Контракт Дембеле рассчитан до лета, 135 млн евро (с учетом накопившихся бонусов) уже практически исчезли. Футбольному миру остается только верить в этого игрока. Да и он это понимает, ведь не просто так назвал свой аккаунт в инстаграме «Believe».