Футболисты «Уфы» вышли из отпуска и проходят медосмотр в Москве

Игроки «Уфы» отправились в Москву, где проходят медицинское обследование. Завтра футболисты отправятся на сбор в Турцию.
Выходим из отпуска 💪🏼— ФК УФА (@UfaFc) January 8, 2022
Сегодня команда пройдёт традиционный медосмотр, а завтра отправится на первый сбор в Турцию ✈️ pic.twitter.com/WxRDaiQI4W
Напомним, что на первом сборе уфимцы проведут две встречи. 18 января «Уфа» сразится с венгерским клубом «Пакш», а 23 января встретится с «Оренбургом».
«Уфа» после 18 туров набрала 16 баллов и занимает 15-ю строчку в РПЛ.
Подозреваю, что поближе к своему шефу Федуну приехали, под контроль...
Подозреваю, что поближе к своему шефу Федуну приехали, под контроль...