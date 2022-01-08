Футболисты «Уфы» вышли из отпуска и проходят медосмотр в Москве

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вчера, 15:02

Игроки «Уфы» отправились в Москву, где проходят медицинское обследование. Завтра футболисты отправятся на сбор в Турцию.

Выходим из отпуска 💪🏼



Сегодня команда пройдёт традиционный медосмотр, а завтра отправится на первый сбор в Турцию ✈️ pic.twitter.com/WxRDaiQI4W — ФК УФА (@UfaFc) January 8, 2022

Напомним, что на первом сборе уфимцы проведут две встречи. 18 января «Уфа» сразится с венгерским клубом «Пакш», а 23 января встретится с «Оренбургом».