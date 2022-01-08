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Футболисты «Уфы» вышли из отпуска и проходят медосмотр в Москве

вчера, 15:02

Игроки «Уфы» отправились в Москву, где проходят медицинское обследование. Завтра футболисты отправятся на сбор в Турцию.

Напомним, что на первом сборе уфимцы проведут две встречи. 18 января «Уфа» сразится с венгерским клубом «Пакш», а 23 января встретится с «Оренбургом».

«Уфа» после 18 туров набрала 16 баллов и занимает 15-ю строчку в РПЛ.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 22:44
Если пройдут медкомиссию с первого раза, значит плохо отдохнули (погуляли).
berda2003
berda2003
вчера в 19:54
ни больниц, ни поликлиник, ни спортбазы с медцентром - как они живут в уфе?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:57
В столице Башкирии нет хорошего центра для прохождения комиссии?
Подозреваю, что поближе к своему шефу Федуну приехали, под контроль...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 15:52
Медком торговать приехали на ярмарку . ))
suiw
suiw
вчера в 15:23
Раньше всех вышли. Весной всех порвут.
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:10
Прикольно у них происходит
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:03
Главный вопрос сколько заразилась короновирусом.
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