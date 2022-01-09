10 тысяч евро в месяц за дружбу. Рассказываем про знаменитое «окружение Неймара»

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09 января 2022, 08:40

Все мы знаем, что Неймар — дружелюбный парень. Пора познакомиться с его лучшими друзьями.

У каждого футболиста есть поддержка – родственники и друзья, это нормально, но у форварда ПСЖ есть около 50 человек, которым он платит за это. В начале 2000-х «Сантос» подписал с тринадцатилетним Неймаром молодежный контракт. В это время форвард познакомился с Жотой Амансио, это был еще один перспективный игрок «Сантоса». Они вместе играли до 2010 года за молодежные команды, но у Амансио не получилось стать профессиональным футболистом. Теперь же он является одним из главных товарищей Неймара. Считается, что он самый лучший друг игрока ПСЖ .

Второй – это Хиль Себола. Он некоторое время работал агентом Неймара, а затем стал главным фотографом, он отвечает за видео и фото бразильца в социальных сетях.

Помимо этого, Себола запустил бренд одежды, тату-салон и компанию по организации вечеринок. Сейчас у него более 500 000 подписчиков в Instagram.

Третий – Карлос Энрике. Он считается «мозгом» этой тусовки. Энрике отвечает за коммерческие и деловые вопросы футболиста. Речь идет о спонсорских контрактах и покупках недвижимости и авто. Вероятно, Неймар советовался с ним, когда недавно покупал свой личный вертолет.

Когда Неймар перебрался в ПСЖ из «Барселоны», все они отправились прямо в Сен-Тропе, чтобы устроить вечеринку в пляжном клубе. Шампанское лилось рекой и звучал бразильский гимн. Не нужно думать, что тот трансфер расстроил нападающего, он был в восторге от этой сделки! Поговаривают, что в Париж тогда улетело 40 человек! И каждому Неймар платит деньги за дружбу.

Впрочем, платит даже не бразилец, если разобраться, а клуб. Любой, кто хочет подписать Неймара, должен позаботиться и о его друзьях. Когда ПСЖ осуществил этот трансфер, то (если верить слухам) там был пункт о 200 000 евро в год на «друзей Неймара». Есть и такие цифры – 10 тысяч евро в месяц можно зарабатывать, если войти в «окружение игрока».

Еще один друг игрока Густаво Алмейда говорил следующее:

Мы даем Неймару возможность расслабиться. Мы здесь, чтобы веселиться и путешествовать. Это помогает ему, ведь работа футболиста приносит постоянный стресс.

Что касается женщин, то они часто меняются у Неймара. Но первая публичная девушка Каролина Дантас останется в обзоре у СМИ навсегда — в 2011 году она родила сына. Мальчик живет с мамой в Бразилии, но игрок часто навещает паренька.

Также стоит отметить и родителей Неймара. Отец – самый важный человек в жизни знаменитости, он представляет интересы сына, говорят, очень жаден до денег и обожает женщин. Президент «Сантоса» Луис Рибейро говорил, что в те деньги, которые клуб получил от «Барселоны», была включена и организация оргии в Лондоне для отца Неймара, вот такое было необычное условие.

Мама Неймара тоже довольно интересная личность. Недавно она встречалась с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом. Пара рассталась, потому что женщина (ей на тот момент было 52 года) узнала, что Тьяго ранее встречался с… поваром своего сына. Да, Рамос оказался бисексуалом.

И, напоследок, следует упомянуть сестру Неймара. Из-за Рафаэллы он попускает матчи своих команд каждый раз, когда у нее случается день рождения. Травмы или дисквалификации – это не важно, важно, что 11 марта Неймар играть не будет. Они так близки, что у футболиста даже есть татуировка с изображением Рафаэллы.

Девушка работает моделью и прокачивает свой инстаграм, там уже 5,5 млн подписчиков. В прошлом она встречалась с форвардом «Фламенго» Габиголом, отношения были довольно неудачными, Габигола даже избил отец красотки.

Netflix определенно стоит снять сериал про эту семью.