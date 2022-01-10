«Барнсли» — «Сток Сити». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Барнсли» — «Сток Сити», который состоится 12 января 2022 года
«Барнсли»
«Барнсли» является аутсайдером чемпионата и не может выиграть несколько матчей подряд. Такие результаты не позволяют команде покинуть зону вылета и клуб занимает 23 место с 14 набранными очками. Коллективу необходимо срочно менять отношение к тренировочному процессу и набирать баллы в следующих турах, ведь отрыв от 21 место, которое дает право сохранить место в Чемпионшипе составляет уже восемь баллов.
08 января «Барнсли» выиграл у «Барроу» (5:4) в дополнительное время кубка ФА, а 29 декабря уступил на выезде «Блэкберну» (1:2).
«Сток Сити»
«Сток Сити» сдал в результатах за последний месяц и опустился на восьмое место в турнирной таблице чемпионата. Клуб набрал 35 очков и на пять баллов отстает от зоны плей-офф, куда так стремится, как и его прямые конкуренты. В последних пяти матчах Чемпионшила коллектив набрал только четыре пункта и имеет примерно равную статистику забитых и пропущенных мячей (28:25). В матче с аутсайдером у «Сток Сити» определенно будут шансы, чтобы завоевать важные три очка.
09 января «Сток Сити» обыграл в кубке ФА «Лейтон Ориент» (2:0), а третьего числа уступили «Престону» (1:2) в чемпионате.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Барнсли» – 3.35
- Ничья – 3.2
- Победит «Сток Сити» – 2.25
Статистика
- «Сток Сити» выиграл пять из десяти последних матчей, а «Барнсли» одержал всего две победы
- Восемь из десяти последних матчей между клубами на поле «Барнсли» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре последних матча «Сток Сити» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Сток Сити» проиграл шесть из девяти выездных матчей с «Барнсли»
Прогноз
Поставить на победу «Барнсли», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.35. Хозяева имеют положительную статистику личных встреч с соперником и в этом поединке постарается прервать серию без побед. Прогнозируем минимальную победу «Барнсли».