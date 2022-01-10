«Барнсли» — «Сток Сити». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Барнсли» — «Сток Сити», который состоится 12 января 2022 года

«Барнсли»

«Барнсли» является аутсайдером чемпионата и не может выиграть несколько матчей подряд. Такие результаты не позволяют команде покинуть зону вылета и клуб занимает 23 место с 14 набранными очками. Коллективу необходимо срочно менять отношение к тренировочному процессу и набирать баллы в следующих турах, ведь отрыв от 21 место, которое дает право сохранить место в Чемпионшипе составляет уже восемь баллов.

08 января «Барнсли» выиграл у «Барроу» (5:4) в дополнительное время кубка ФА , а 29 декабря уступил на выезде «Блэкберну» (1:2).

«Сток Сити»

«Сток Сити» сдал в результатах за последний месяц и опустился на восьмое место в турнирной таблице чемпионата. Клуб набрал 35 очков и на пять баллов отстает от зоны плей-офф, куда так стремится, как и его прямые конкуренты. В последних пяти матчах Чемпионшила коллектив набрал только четыре пункта и имеет примерно равную статистику забитых и пропущенных мячей (28:25). В матче с аутсайдером у «Сток Сити» определенно будут шансы, чтобы завоевать важные три очка.

09 января «Сток Сити» обыграл в кубке ФА «Лейтон Ориент» (2:0), а третьего числа уступили «Престону» (1:2) в чемпионате.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барнсли» – 3.35

Ничья – 3.2

Победит «Сток Сити» – 2.25

Статистика

«Сток Сити» выиграл пять из десяти последних матчей, а «Барнсли» одержал всего две победы

Восемь из десяти последних матчей между клубами на поле «Барнсли» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре последних матча «Сток Сити» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Сток Сити» проиграл шесть из девяти выездных матчей с «Барнсли»

Прогноз

Поставить на победу «Барнсли», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.35. Хозяева имеют положительную статистику личных встреч с соперником и в этом поединке постарается прервать серию без побед. Прогнозируем минимальную победу «Барнсли».