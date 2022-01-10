Люди из футбольной индустрии верят в договорняки и подкуп арбитров в РПЛ. В РФС спрятали важный опрос

1641839435

вчера, 21:30

74 % уверены, что уровень футбола упал.

Эдуард Безуглов – спортивный врач, с тремя соавторами провели опрос на важные для российского футбола темы. В каждой анкете было 53 вопроса, а отвечали на них люди из российского футбола. Это не научное исследование, но респонденты подобраны хорошо, выводы полезные.

Но их могли не увидеть, ведь в РФС не впервые прячут словно подобные документы. Понять их можно, результаты получились, мягко говоря, не в пользу действующей системы и методов. Важно, что 58 % респондентов сами играют или играли в футбол, и их ответы суммировались отдельно.

Ожидаемо разнесли уровень футбола. Почти все считают, что раньше трава была зеленее. Но среди тех, кто не играл в футбол, процент скептиков ниже.

Также опрос показал то, о чем говорим извне системы годами – коррупция, агенты и недостаток профессионалов сказываются в первую очередь.

Вопрос по лимиту сформулирован криво, но среди тех, кто не играли, вообще никто не поддерживает ужесточение, а нынешняя формула нравится меньшинству. Большинство за анонсированные перемены, качественные критерии отбора, или же за полную отмену (почти 40 % из тех, кто играл):

Правильный вопрос: что делать? Ответы вы читали на страницах «Соккер.ру»: ставить на массовость, воспитывать тренеров, взяться за агентов, убрать лимит:

Позабавили ответы на вопрос о самом влиятельном, поскольку Галицкий таковым не является – его полезные идеи не воплотят в жизнь. Также меньше может Гинер, не говоря о Алаеве. Удивляет отсутствие в списке Миллера, ведь он в любой момент может набрать Дюкова и поговорить с ним на равных.

Почти все опрошенные верят в блат в российском футболе. Хотя в опросе выбрано американское понятие «лоббирование», намек прозрачный. Больше половины респондентов уверены, что главные клубы влезают в дела всего российского футбола. И они вряд ли ошибаются:

Забавно, что почти 70 % опрошенных считают зарплаты в РПЛ завышенными. При этом почти шесть из каждых десяти респондентов сами эти деньги в прошлом получали. С другой стороны, почти 40 % уверены, что зарплаты заслуженные, и это тоже проблемы. Российские футболисты считают, что они лучше, чем их игра.

Интересно, как оценивают государственное финансирование. Более 20 % считают такие меры злом, которое вредит. При этом победил вариант оптимистов – вынужденная мера, которая сойдет на нет. Также немало реалистов – без дотаций РПЛ в ее нынешнем виде не выживет абсолютно точно.

В полное отсутствие договорняков верит лишь жалкий процент от опрошенных, причем чаще это те, кто не играл сам. А вот 55 % не сомневаются, что сговоры остались, ведь они были раньше, о чем знают как раз те, кто бегал за мячом по полю.

Результаты опроса о ФНЛ и договорняках не удивляют – 75 % футбольных людей не сомневаются в их наличии, ведь официально фиксировали такие матчи. Странно, что нашлось около 30 % наивных. Ну, или кто-то испугался отвечать на вопрос так, как думает:

А этот опрос подтверждает, что кто играл – в половине случаев попадал на договорняк. Но люди вне поля намного реже точно знают, когда происходит незаконный матч. Кстати, из всех, кто знал о преступлениях, ни один не заявил в полицию. Это сарказм, если что, понятно, почему бывшие футболисты молчали – сами играли в таких поединках:

Ожидаемые результаты опроса об арбитрах – их уровень считают низким. В судействе в российском футболе, особенно если речь об игроках, разбираются слабо. Пункт, где сложно согласиться с большинством, поскольку низкий уровень арбитража в РПЛ не значит, что в Европе сейчас дела обстоят лучше. Кризис в этом жанре всюду.

Суммарно менее 20 % опрошенных считают, что арбитрам не дают взятки. Из тех, кто играл, почти 55 % уверены – коррупция осталась. С другой стороны, почти 40 % респондентов выбрали вариант, что взятки есть, но теперь арбитров покупают реже, чем раньше. Самый логичный вариант:

Подобные исследования не могут быть научными, поскольку многие вопросы о мнениях и вере, а не о фактах или конкретном выборе. Но футбол субъективный в оценках, и это одна из его прелестей. Зато опрос людей из индустрии, чей стаж в российском футболе – десятки лет, будет полезным для хороших менеджеров. Например, по FanID ответы большинства адекватные – против затеи:

Реалисты уверенно победили, а большинство считает, что все или плохо, или ужасно. У Дюкова и Хачатурянца много работы, ведь если резюмировать опрос, то люди изнутри индустрии, среди которых 8 игроков сборной, 4 главных тренера сборных, 2 главных тренера РПЛ , 11 людей из РФС , 7 руководителей клубов, 8 арбитров, 3 агента и 17 журналистов, заключили следующее:

- за последние пять лет российский футбол стал слабее, чем был раньше;

- всюду дефицит профессионалов, хотя сильнее всего вредят коррупционеры и агенты;

- лимит не работает, почти 40 % тех, кто сам играл, за его полную отмену. За смягчение почти 85 % опрошенных;

- Дюкова считают самым влиятельным, Галицкий и Гинер идут следом, Миллера упомянуть постеснялись;

- 88 % респондентов считают, что большие клубы лезут, куда им по закону лезть нельзя;

- Почти 70 % считают зарплаты футболистов РПЛ завышенными, а должны быть от 500 тысяч до 1 млн евро;

- Государственное финансирование вредит, хотя на данном этапе не имеет альтернативы;

- Договорняки в РПЛ , ФНЛ и ФНЛ -2 есть, 51 % респондентов с футбольным прошлым с ними сталкивались прямо;

- 90 % уверены, что агенты прямо влияют на комплектование составов команд;

- Уровень легионеров за последние 5 лет стал ниже – мнение более 80 % респондентов;

- Менее 10 % считают, что уровень россиян в РПЛ выше, чем уровень легионеров;

- Более 25 % из тех, кто играл в футбол, обозначили уровень судейства вариантом «катастрофа»;

- Около 80 % уверяют, что арбитров РПЛ подкупают, хотя реже, чем раньше;

- Многие верят, что реформы в судействе – пиар или не привели к изменениям;

- Под 70 % опрошенных против Fan ID.

Понятно, почему этот документ, как и аудит доходов и расходов пару лет назад, пытались спрятать. Внутри российского футбола не верят в процветающий российский футбол. Хотя не все такие скептики, как Федун, негативные варианты чаще всего побеждали.

И это замечательно, ведь признание проблемы – первый шаг к решению. Или к топтанию на месте, ведь такой опрос стоило рекламировать на каждом углу вместе с готовым пакетом реальных реформ, а не тихо прятать, пока фанаты доедают оливье.