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Калиниченко рассказал, что участвовал в договорных матчах

06 октября 2021, 20:38

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко признался, что участвовал в договорных матчах.

Я участвовал в договорняках (говорю только о которых знаю) дважды. Это было на заре моей футбольной карьеры и не было связано с играми на тотализаторе, о них тогда еще, слава Богу, не знали. Один вообще не помню, а вот второй врезался в память, как немного комичный.

Нам нужна была только победа, боролись за выживание. И вроде все всё знают, всё идет нормально, правда, забить не можем. И тут игрок соперника метров с 40 как дал прямо в паутину, вратарь только глазами провел…

У всех легкая паника, идет середина второго тайма. А тут по ходу пьесы выясняется, что вратарю соперников тоже ничего не сказали, и тот тащит всё как в последний раз. С горем пополам один забили, я забил.

Но нужен еще, а воротчик прям задолбал! Уж дело совсем к концу матча, нервничают все, включая судей, а сделать ничего не получается, всё, как на зло, идет через одно место…

Выручил аут в близости от ворот. Защитник, который меня «опекал», мне прямым текстом говорит: «Беги!» – и открывает путь в штрафную. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой «опекун» в тупую валит меня сзади. Пенальти! И тут выясняется, что толком никто не горит желанием бить этот пенальти, ведь там вратарь, который «не знает».

В общем, забили мы тот пенальти… Худшего настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда…Ну и премиальных, естественно, никто за эту «игру» не предлагал.

Ранее игроки бывшие игроки «Тамбова» подозревались в ставках на свои матчи.

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Все комментарии
YVG
YVG
вчера в 11:08
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 07:25
    А не странно ли,что спустя десятилетия,футболист исповедался и самое интересное,что никто ничего толком не знал,кроме игрока скосившего в штрафной. Ах какой ты ПРАТИВНЫЙ, иуда,мне аж стыдно за такой футбол. Ай,нет! Радовался этому голу и даже хотел расцеловать своего костолома,в противном бы случае,предал это дело огласке,не спустя столько лет.
    Если честно,хоть и пропиарился,за то стал сам иудой,который предал свой клуб таким откровением,да и не ради денег,а что бы хоть вспомнили о ноунейме. О таком чудо-игроке,не каждый Спартаковец знает.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 07:20
    судя по всему даже с пауком договорились,что бы не мешал мячу влетать.
    112910415
    112910415
    вчера в 06:23
    да многие могли бы рассказать
    1bear
    1bear
    вчера в 02:26
    удивил...
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ протон (раскрыть)
    вчера в 01:12
    Скорее всего именно этот матч и есть, так как это был 28 тур и Николаев уже обеспечил себе вылет, а Днепр от стыков тогда отделяло 6 очков.
    альсато
    альсато
    вчера в 01:07
    Вы лучше "МЕДВЕДЯ"-Сергея Горлуковича спросите о договорных матчах....если он вам в ТАБЛО не пробьет, то расскажет-как к нему (будучи тренером клуба ФНЛ) перед началом чемпионата обращались представители 10-ти КЛУБОВ! , РАСПИСАТЬ МАТЧИ!))))
    zooveterinar
    zooveterinar ответ протон (раскрыть)
    вчера в 00:51
    Не мучайся,тут по-ходу каждый второй матч договорной.
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 00:49
    Вот уроды!!!!
    sv_1969
    sv_1969
    06 октября в 23:28
    мы в детстве доги гоняли на область! так что ничего нового
    протон
    протон ответ морозз (раскрыть)
    06 октября в 23:21
    Вы наверно не узнали меня. я ванговал матчи и отгадывал все. но на днях на ставках я провалился в дно
    протон
    протон ответ sv_1969 (раскрыть)
    06 октября в 23:20
    Наш менталитет. Расскажи правду, и сожрут с 77м. Поэтому от нас всë и скрывают на всех уровнях. Ну рассказал парень, теперь хоть знаем что такое есть, или было, открытым текстом сказали. А то врубили экспертов, диванники...
    протон
    протон
    06 октября в 23:19, ред.
    Здесь есть умельцы, которые могут найти видеообзор того матча?) Очень хочется посмотреть на эти договорные голы.По описанию походит на Матч Днепр-Николаев в 1999году.
    Ушло минут 10 на поиск по описанию)
    SHMEL258
    SHMEL258
    06 октября в 22:31
      sv_1969
      sv_1969
      06 октября в 22:23
      Как уже сказали до меня : ни о чем)))))))))))
      цвпб23424
      цвпб23424
      06 октября в 22:10
        makkie
        makkie
        06 октября в 22:00
        Заголовок сразу выявляет тех, кто не читает новости целиком.
        морозз
        морозз ответ True Story (раскрыть)
        06 октября в 21:56
        Ну а потом наступило десятилетие господина Гинера, у которого упавшее знамя перехватили Бомжи?
        морозз
        морозз
        06 октября в 21:55
        Я думаю что договорняки были всегда и у всех…хороший способ заработать большие деньги! Не зря ведь главных тренеров так часто меняют, фамилии их на слуху! Вот и ходят они из команды в команду и разруливают тяжелые ситуации! Поэтому и тренеров из Европы мало приглашают зная их принципиальность в этом вопросе!
        Эджуке
        Эджуке
        06 октября в 21:52
        Ох уж эти спартаковские схемы
        particular
        particular
        06 октября в 21:50, ред.
        Ну, не Stand Up и не покаяние. Не ребус, но и не признательные показания.
        Участвовал, но не попался. Был в доле, но не озолотился. Так себе опус.
        Q-J-G
        Q-J-G
        06 октября в 21:38
        Ни о чём...
        Блоссия
        Блоссия ответ ZIBO rock (раскрыть)
        06 октября в 21:36
        Может человек не знает значения " на заре") И не ведает заодно, что автор явки с повинной до прихода в 2000 году в Спартак отыграл на Украине в ФК Днепр с 1996 года. Будь снисходительней)))
        sir_Alex
        sir_Alex
        06 октября в 21:28
        И кому это сейчас интересно?
        Союзник противников
        Союзник противников ответ Futurista (раскрыть)
        06 октября в 21:25
        Он был слепоглухонемой.И ампутант.
        Futurista
        Futurista
        06 октября в 21:22, ред.
        Вратарю соперников 90 минут не знали как сказать))...

        нечитайло
        нечитайло
        06 октября в 21:22
        Каждый зарабатывает как умеет
        Wolf77785
        Wolf77785
        06 октября в 21:19
        сейчас с ахматом катаю и ничего)) ахмат даже не бьет в створ, чтоб наверняка, один тайм не знали и сразу с 2-0 слили))
        ZIBO rock
        ZIBO rock ответ True Story (раскрыть)
        06 октября в 21:15
        По твоему "заря карьеры" Калиниченко началась в Спартаке?!)
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ True Story (раскрыть)
        06 октября в 21:09
        все все знали и Реал с Ливерпулем рвали
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