Непомнящий рассказал о договорном матче «Томи» и «Нальчика» в 2008 году

Бывший главный тренер «Томи» рассказал о договорном матче в период его работы в клубе.

По Томску скажу сразу – это самые приятные для меня воспоминания. Ни секунды не жалел о приходе в «Томь». Я все время отказывался от их предложений, но звезды сошлись так, что я там все-таки оказался. Честно говоря, до работы я даже не знал [об истории «Томи» с договорняками].

На первой же встрече с руководством я сказал: «Давайте договоримся так: вы ко мне не обращаетесь ни с какими просьбами, а я никогда не говорю „нет“». Они сказали: «Хорошо, договорились».

До меня в том сезоне в «Томи» поработали три тренера. Тот сезон заканчивается, начинается новый. И вдруг выясняется, что нам задолжал «Нальчик». Юрий Красножан пришел и говорит: «Мы не можем быть в долгу. Мы играем на выезде и [будет] ничья». Я говорю: «Как я ребятам буду говорить?» Он отвечает: «А им не надо ничего говорить, они и так тысячу раз все знают».

В «Томи» всегда были очень правильные ребята, но один из игроков сказал мне на это, что все зависит не от нас. Игра в итоге закончилась 1:1, хотя должно было быть 0:0. Только один из игроков, воспитанник «Спартака», который был не в теме, потом выступил. Ему сказали: «Ну ты че, Дима [скорее всего, имеется в виду Дмитрий Тарасов ], совсем?» А он говорит: «Да я же не знал!»