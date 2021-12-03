Непомнящий рассказал о договорном матче «Томи» и «Нальчика» в 2008 году

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о договорном матче в период его работы в клубе.
По Томску скажу сразу – это самые приятные для меня воспоминания. Ни секунды не жалел о приходе в «Томь». Я все время отказывался от их предложений, но звезды сошлись так, что я там все-таки оказался. Честно говоря, до работы я даже не знал [об истории «Томи» с договорняками].
На первой же встрече с руководством я сказал: «Давайте договоримся так: вы ко мне не обращаетесь ни с какими просьбами, а я никогда не говорю „нет“». Они сказали: «Хорошо, договорились».
До меня в том сезоне в «Томи» поработали три тренера. Тот сезон заканчивается, начинается новый. И вдруг выясняется, что нам задолжал «Нальчик». Юрий Красножан пришел и говорит: «Мы не можем быть в долгу. Мы играем на выезде и [будет] ничья». Я говорю: «Как я ребятам буду говорить?» Он отвечает: «А им не надо ничего говорить, они и так тысячу раз все знают».
В «Томи» всегда были очень правильные ребята, но один из игроков сказал мне на это, что все зависит не от нас. Игра в итоге закончилась 1:1, хотя должно было быть 0:0. Только один из игроков, воспитанник «Спартака», который был не в теме, потом выступил. Ему сказали: «Ну ты че, Дима [скорее всего, имеется в виду Дмитрий Тарасов ], совсем?» А он говорит: «Да я же не знал!»
«Томь» и «Спартак» Нальчик сыграли вничью со счетом 1:1 в ноябре 2008 года.
Самый вопиюще-увлекательный договорняк был в 2017 Мордовия Цска. Вот это был сценарий! После 3:0 в первом тайме мордвины в итоге проиграли 4:6.
Самый вопиюще-увлекательный договорняк был в 2017 Мордовия Цска. Вот это был сценарий! После 3:0 в первом тайме мордвины в итоге проиграли 4:6.
У Дзюбы 10 голов и лишь 1 с пенальти.....
Может вам один и тот же матч в записи транслируют ??)))
Так Вы должны были это заметить....
У Дзюбы 10 голов и лишь 1 с пенальти.....
Может вам один и тот же матч в записи транслируют ??)))
Так Вы должны были это заметить....
А договорниками занимаются не тренеры , а администрация и другие околофутбольные лица
А договорниками занимаются не тренеры , а администрация и другие околофутбольные лица
Печальная конечно страница нашей футбоистории....но...
Хорошо что в нынешние времена это зло искоренено полностью...
Сильнейший надолго занял трон...
Нечистые рефери отстранены от судейства и уже не рисуют таблицу...
В РПЛ пришли мир, справедливость и благодать...
Печальная конечно страница нашей футбоистории....но...
Хорошо что в нынешние времена это зло искоренено полностью...
Сильнейший надолго занял трон...
Нечистые рефери отстранены от судейства и уже не рисуют таблицу...
В РПЛ пришли мир, справедливость и благодать...