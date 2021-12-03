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Непомнящий рассказал о договорном матче «Томи» и «Нальчика» в 2008 году

вчера, 13:56

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о договорном матче в период его работы в клубе.

По Томску скажу сразу – это самые приятные для меня воспоминания. Ни секунды не жалел о приходе в «Томь». Я все время отказывался от их предложений, но звезды сошлись так, что я там все-таки оказался. Честно говоря, до работы я даже не знал [об истории «Томи» с договорняками].

На первой же встрече с руководством я сказал: «Давайте договоримся так: вы ко мне не обращаетесь ни с какими просьбами, а я никогда не говорю „нет“». Они сказали: «Хорошо, договорились».

До меня в том сезоне в «Томи» поработали три тренера. Тот сезон заканчивается, начинается новый. И вдруг выясняется, что нам задолжал «Нальчик». Юрий Красножан пришел и говорит: «Мы не можем быть в долгу. Мы играем на выезде и [будет] ничья». Я говорю: «Как я ребятам буду говорить?» Он отвечает: «А им не надо ничего говорить, они и так тысячу раз все знают».

В «Томи» всегда были очень правильные ребята, но один из игроков сказал мне на это, что все зависит не от нас. Игра в итоге закончилась 1:1, хотя должно было быть 0:0. Только один из игроков, воспитанник «Спартака», который был не в теме, потом выступил. Ему сказали: «Ну ты че, Дима [скорее всего, имеется в виду Дмитрий Тарасов ], совсем?» А он говорит: «Да я же не знал!»

«Томь» и «Спартак» Нальчик сыграли вничью со счетом 1:1 в ноябре 2008 года.

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Все комментарии
Absinthe2
Absinthe2
сегодня в 08:06, ред.
    R.Carlos.
    R.Carlos. ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 06:59
    Да Перес там подсуетился бротан !!!!!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 23:15, ред.
    Много таинственного и никакой конкретики. Лично я ничего не понял из слов бывшего тренера. Кто-то пришёл, кто-то что-то сказал, кто-то (Тарасов) не понял, кто-то кому-то должен ( что должен и при каких обстоятельствах - один Непомнящий знает )... напустил тумана бывший тренер, и ум у всех в раскорячку, теперь спать не будут. А раз никакой конкретики нет, пусть эта информация останется на его совести. Вдруг г-н Непомнящий вспомнил многим на радость, что Дзюба в его бытность тренером "Томи" был хамом, интересный человек.
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    вчера в 20:50
    Непомнящий стал помнящим
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 20:26
    Типичный РПЛ. Всё покупается и продаётся.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 18:25
    Да, было такое...Как говорится, почувствуй себя старым)
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 18:08
    Непомнящий старое вспомнил. Чего сейчас это ворошить.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 18:01
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 17:55
        Союзник противников
        Союзник противников
        вчера в 17:40
        Правила шоу.Для этого цирковые борцы сто с лишним лет назад придумали "Гамбургский счёт",честное соревнование борцов без зрителей для выявления действительно сильнейшего борца. У нас,похоже,это ЛЧ и ЛЕ,хотя не всем дано участвовать в этих соревнованиях,зато "лидеры" и "герои" РПЛ ,многократно обос...ся,показывают их истинный уровень игры в футбол.
        ЮГ РОССИИ
        ЮГ РОССИИ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        вчера в 17:28
        Посмотрим сегодня,надеюсь не в записи матч будет.
        112910415
        112910415
        вчера в 17:21
        совершенно обычная практика
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
        вчера в 17:16
        Вы о чём ???
        У Дзюбы 10 голов и лишь 1 с пенальти.....
        Может вам один и тот же матч в записи транслируют ??)))
        Так Вы должны были это заметить....
        Hypnoz
        Hypnoz
        вчера в 17:12
          Конь 666
          Конь 666
          вчера в 17:11
          Да таких матчей полно, особенно в провинциях, и конечно же в РПЛ. Только говорить о них осмеливаются люди за 70, которым ничего терять и не нужно беспокоиться за будущее карьеры. Но ЖАЛЬ, что к таким и не будут прислушиваться.
          Владимир_Спартак
          Владимир_Спартак ответ stromshik (раскрыть)
          вчера в 16:58, ред.
          Я тот матч помню хорошо. Действительно так и было. А , что Красножан доги гонял , как тут пишут это от не знания дел . Красножан ушел из Локо при тети Оле по другим причинам и команда шла тогда во главе таблице. Вот она его кстати и поломала, как тренера.
          А договорниками занимаются не тренеры , а администрация и другие околофутбольные лица
          ЮГ РОССИИ
          ЮГ РОССИИ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
          вчера в 16:57, ред.
          Мы эту благодать почти в каждом матче видим ,когда Артёмка левые пенали шлёпает
          ЮГ РОССИИ
          ЮГ РОССИИ
          вчера в 16:55
          Да ладно Непо,чемпионства покупают и то ни чего
          sash71
          sash71
          вчера в 16:23
          Если капнуть глубже то весь мир футбола погряз в договорняках
          1bear
          1bear
          вчера в 16:20
          ну задним числом сейчас все как начнут "каяться"- только держись !
          Так Себе Аналитик
          Так Себе Аналитик
          вчера в 16:16
          Что интересно, сразу всплыла фамилия Красножана, которого еще тётя Оля обвиняла, что он мастер доги гонять. Видать, не зря.
          нечитайло
          нечитайло
          вчера в 15:58
          Срок давности имеется?
          Leha-ha50
          Leha-ha50
          вчера в 15:55
          Бывают случаи - исключения, когда "лучше никогда, чем поздно".
          протон
          протон
          вчера в 15:54
          Настоящие преступления в футболе никто, конечно, расследовать не будет, зато фэнов на морозе просто так подержат
          memphis
          memphis
          вчера в 15:46
          В Италии бы сразу после этих мемуаров закрыли всех, а у нас норма
          David Young
          David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
          вчера в 15:46
          После добавления в комментарий новых предложений Ваш комментарий стал ещё более таинственным.
          David Young
          David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
          вчера в 15:42
          Вы уверены насчёт последнего?
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          вчера в 15:36, ред.
          Как нельзя быть немножко беременной...так и нельзя иметь слегка договорной чемпионат....)))

          Печальная конечно страница нашей футбоистории....но...
          Хорошо что в нынешние времена это зло искоренено полностью...
          Сильнейший надолго занял трон...
          Нечистые рефери отстранены от судейства и уже не рисуют таблицу...
          В РПЛ пришли мир, справедливость и благодать...
          berda2003
          berda2003
          вчера в 15:10
            stanichnik
            stanichnik
            вчера в 15:00
            Это тянет на уголовную статью по которой еще не прошел срок давности
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