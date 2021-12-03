Радосавлевич: «Договорной матч „Томи“ с „Нальчиком“? В первый раз слышу»

Экс-футболист «Томи» и сборной Словении Александар Радосавлевич прокомментировал слова Валерия Непомнящего о договорном характере матча томского клуба с нальчикским «Спартаком» в ноябре 2008 года.
В первый раз об этом слышу, об этом никогда даже речь не шла, что мы что-то знали или договаривались. На эту тему вообще ничего не могу сказать. Я не знаю, чтобы такое было.
«Томь» договорных матчей не играла и я в договорных матчах не участвовал? Нет. Это могу сказать на сто процентов. Я никогда ничего об этом не знал.
Как тогда расценивать слова Непомнящего? Тренеру, наверное, виднее. Я как футболист полностью отдавался игре и об этом вообще не знаю.