Радосавлевич: «Договорной матч „Томи“ с „Нальчиком“? В первый раз слышу»

Экс-футболист «Томи» и сборной Словении прокомментировал слова о договорном характере матча томского клуба с нальчикским «Спартаком» в ноябре 2008 года.

В первый раз об этом слышу, об этом никогда даже речь не шла, что мы что-то знали или договаривались. На эту тему вообще ничего не могу сказать. Я не знаю, чтобы такое было.

«Томь» договорных матчей не играла и я в договорных матчах не участвовал? Нет. Это могу сказать на сто процентов. Я никогда ничего об этом не знал.

Как тогда расценивать слова Непомнящего? Тренеру, наверное, виднее. Я как футболист полностью отдавался игре и об этом вообще не знаю.