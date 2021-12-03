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Радосавлевич: «Договорной матч „Томи“ с „Нальчиком“? В первый раз слышу»

вчера, 16:40

Экс-футболист «Томи» и сборной Словении Александар Радосавлевич прокомментировал слова Валерия Непомнящего о договорном характере матча томского клуба с нальчикским «Спартаком» в ноябре 2008 года.

В первый раз об этом слышу, об этом никогда даже речь не шла, что мы что-то знали или договаривались. На эту тему вообще ничего не могу сказать. Я не знаю, чтобы такое было.

«Томь» договорных матчей не играла и я в договорных матчах не участвовал? Нет. Это могу сказать на сто процентов. Я никогда ничего об этом не знал.

Как тогда расценивать слова Непомнящего? Тренеру, наверное, виднее. Я как футболист полностью отдавался игре и об этом вообще не знаю.

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ДСА
ДСА
вчера в 18:59
Кто-то из двоих врёт.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:58
Кто же признается но Непомнящий так просто не скажет, он из непьющих.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:54
Слепоглухонемых даже прокуратура не допрашивает.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 17:35
Там врядли будут всю команду посвящать и делиться, достаточно пару центр дефов и тренера
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:31
Да кто ж признается то???
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:29
Было это в 60-е и в классе Б.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:06
Можно подумать, кто то скажет "О, да, помню это время, сам участвовал в этом матче. Помню, денег обещали по десятке штук зеленью, но дали вдвое меньше.'
beefs
beefs
вчера в 17:04
а тебя просто не посвещали...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:52
Да все верно. В те годы Томь с Нальчиком иногда расписывали игры межлу собой .
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:40, ред.
Ничего удивительного.🙉🙈🙊🤔🤷‍♂️
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