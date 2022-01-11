«Леса» — «Спортинг». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Португалии «Леса» — «Спортинг», который состоится 11 января 2022 года

«Леса»

Команда является лидером третьей лиги Португалии и одним из главных претендентов на повышение в классе. «Леса» провела 11 матчей в чемпионате, где набрала 28 очков. Также коллектив имеет хорошую статистику забитых мячей (23:6) и попытается навязать борьбу чемпиону Португалии, чтобы пройти в полуфинал, что стало бы уже большим достижением для команды такого уровня.

08 января «Леса» обыграла «Альваренгу» (1:0), а 22 декабря прошла в серии прошла «Паредес» (2:1) в серии пенальти кубка Португалии.

«Спортинг»

«Спортинг» идет на втором месте в чемпионате Португалии и отстает на три пункта от лидера «Порту». Команда достигла успеха, выйдя в плей-офф Лиги Чемпионов, поэтому ей предстоит играть сразу на три фронта. Клуб является большим фаворитом на выход в полуфинал, но обязан исключить недооценку соперника, чтобы не допустить сенсацию и вылет из турнира. В последних пяти турах чемпионата «Спортинг» набрал 12 очков и находится в хорошей форме.

07 января «Спортинг» проиграл в чемпионате «Санта-Кларе» (2:3), а 30 декабря обыграл «Портимоненси» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Леса» – 31

Ничья – 11

Победит «Спортинг» – 1.08

Статистика

«Леса» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах

«Спортинг» забивал в 14 из 15 последних выездных матчей

Четыре последних матча «Спортинга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три из пяти последних матчей «Лесы» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Спортинга» и общий тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Чемпион Португалии гораздо сильнее своего соперника из нижнего дивизиона и находится в хорошей форме. Прогнозируем, что у коллектива не будет проблем с проходом в следующую стадию турнира.