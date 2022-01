Не только «Наташами» едины. Самые нелепые презентации в мировом футболе

Отличились даже украинские и белорусские клубы.

Переходы в трансферное окно дело обычное, но иногда саму сделку может затмить презентация футболистов в новой команде, что недавно показал ЦСКА , «отличившись» скандальным постом в соцсетях по случаю подписания турка Языджи.

Сейчас команды стараются удивить не только своих болельщиков, но и весь мир. Аккаунт «Спартака» в Тик-Токе набрал огромное количество подписчиков. В московском клубе признавались, что многие подписчики даже не болеют за «красно-белых», им просто нравится такой контент – там много юмора и различных «приколов».

Но ведь шутки могут быть специфическими. Представляем вам презентации «категории Б».

Одесситы взорвали накануне мировые соцсети, опубликовав такой пост в Instagram.

Подписали шведского защитника и просто перекрасили его в нужные цвета. Ну и что? Сработало ведь! Об этом написали многие мировые СМИ .

Правый защитник сборной Англии Триппьер стал первым крупным трансфером «сорок» после прихода шейхов.

Впрочем, футболист не смог найти логотип клуба во время презентации. Останутся в АПЛ – забудут, вылетят в Чемпионшип – врежется в памяти надолго.

В 2016 году «Санкт-Паули» представил нападающего на фоне домашней арены.

Ничего странного не заметили? Очень качественная работа. На фото не босс клуба Эвальд Линен, а просто какой-то человек в «нужной» маске. Ну не успел руководитель на презентацию, нужно было выкручиваться.

In case you were wondering where Ewald was .. pic.twitter.com/fMf6dsDLFV

Это уже сугубо для женского пола. Молодой француз снял футболку и продемонстрировал свое красивое тело. Впрочем, форвард был хорош не только на фото – сначала спас «шпор» от вылета, а затем помог выиграть Кубок Лиги.

К нам перешел итальянец? Ну дайте ему спагетти! Еще один итальянец? Говорите, спагетти уже были? Тогда вручите ему пиццу! В наше время такие шуточки могут посчитать даже расизмом...

BBC’s promo for the Sheffield Wednesday game features Paulo Di Canio eating Pizza and Benito Carbone eating some Pasta....the Magic of the Cup #FACup pic.twitter.com/MG6LzXJtVs