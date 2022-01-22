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Не только «Наташами» едины. Самые нелепые презентации в мировом футболе

вчера, 08:10
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Триппьер Киран
Триппьер Киран
Защитник
Гонсалес Омар
Гонсалес Омар
Защитник
Дукш Марвин
Дукш Марвин
Нападающий
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Отличились даже украинские и белорусские клубы.

Переходы в трансферное окно дело обычное, но иногда саму сделку может затмить презентация футболистов в новой команде, что недавно показал ЦСКА, «отличившись» скандальным постом в соцсетях по случаю подписания турка Языджи.

Сейчас команды стараются удивить не только своих болельщиков, но и весь мир. Аккаунт «Спартака» в Тик-Токе набрал огромное количество подписчиков. В московском клубе признавались, что многие подписчики даже не болеют за «красно-белых», им просто нравится такой контент – там много юмора и различных «приколов».

Но ведь шутки могут быть специфическими. Представляем вам презентации «категории Б».

Дуг Бергквист («Черноморец», Украина)

Одесситы взорвали накануне мировые соцсети, опубликовав такой пост в Instagram.

Подписали шведского защитника и просто перекрасили его в нужные цвета. Ну и что? Сработало ведь! Об этом написали многие мировые СМИ.

Киран Триппьер («Ньюкасл», Англия)

Правый защитник сборной Англии Триппьер стал первым крупным трансфером «сорок» после прихода шейхов.

Впрочем, футболист не смог найти логотип клуба во время презентации. Останутся в АПЛ – забудут, вылетят в Чемпионшип – врежется в памяти надолго.

Не только «Наташами» едины. Самые нелепые презентации в мировом футболе

Марвин Дукш («Санкт-Паули», Германия)

В 2016 году «Санкт-Паули» представил нападающего на фоне домашней арены.

Ничего странного не заметили? Очень качественная работа. На фото не босс клуба Эвальд Линен, а просто какой-то человек в «нужной» маске. Ну не успел руководитель на презентацию, нужно было выкручиваться.

Давид Жинола («Тоттенхэм», Англия)

Это уже сугубо для женского пола. Молодой француз снял футболку и продемонстрировал свое красивое тело. Впрочем, форвард был хорош не только на фото – сначала спас «шпор» от вылета, а затем помог выиграть Кубок Лиги.

Бенито Карбони и Паоло Ди Канио («Шеффилд Уэнсдей»)

К нам перешел итальянец? Ну дайте ему спагетти! Еще один итальянец? Говорите, спагетти уже были? Тогда вручите ему пиццу! В наше время такие шуточки могут посчитать даже расизмом...

Омар Гонсалес («Пачука», Мексика)

Эти ребята просто решили замаскировать новобранца под Дарта Вейдера. Грандиозно! Но не все поняли...

Валерий Горбачик (Торпедо-БелАЗ, Беларусь)

«Тот самый вкус». Какой вкус? Что это было? Но эта презентация явно на первом месте в нашем рейтинге.

Пожелаем клубам смелости, но помните о примере ЦСКА. Не всегда креатив доводит до добра.

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Все комментарии
Jazz-
Jazz-
сегодня в 17:29
Кто-то может объяснить что за «Наташи»?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:13
А что где то прикольно, где то нашли выход их ситуации и пицца с спагетти даже сейчас не будет выглядеть расизмом, это прикольно и уважительно для самих итальянцев.
А вот позор с "Наташами" это зашквар на все времена!!!
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 23:01
PR-щики жгут. Напалмом. Всех без разбора.
kanuni
kanuni
вчера в 21:18
Конифей мог бы попросить своего дружка из ‘’Руки Вверх’’ спеть ‘’Наташу’’ на презентации Языджи.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 18:16
Во бред со вкусом и чайным кандомсом.
старина
старина
вчера в 12:14
А играл тоже в костюме Дарта Вейдера?)
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 09:57
На Вагнера похож...
David Young
David Young ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 09:54
David Young
David Young
вчера в 09:53
David Young
David Young
вчера в 09:50
Больше всего мне понравилась презентация Омара Гонсалеса.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 09:43
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:38
Теперь ЦСКА главное не опускать планку и в случае приобретения африканского нападающего на презентации забабахать нечто подобное:
112910415
112910415
вчера в 09:16
какие времена, такие песни
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:26
Интересная статья
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