«Лацио» — «Аталанта». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» — «Аталанта», который состоится 22 января 2022 года

«Лацио»

«Лацио» старается стабильно набирать очки в последних матчах и держаться ближе к зоне еврокубков. Перед стартом очередного тура коллектив занимает восьмое место с 35 очками в активе, что не может удовлетворить болельщиков, которые хотят видеть свой клуб на вершине турнирной таблицы. Предстоящий матч с «Аталантой» станет центральным в туре и обещает нести в себе много интересных футбольных противостояний.

18 января «Лацио» только в дополнительное время обыграл «Удинезе» в кубке Италии (1:0), а 15 числа крупно обыграл «Салернитану» (3:0).

«Аталанта»

Клуб из Бергамо держится в первой четверке команда Серии А, но некоторые матчи команда не может записать себе в актив. «Аталанта» занимает четвертое место с набранными 42 очками и имеет отличную разницу забитых и пропущенных мячей (44:26). В матче с «Лацио» существует большая вероятность потерять очки, поэтому тренерскому штабу необходимо подобрать оптимальный состав, который сможет нивелировать все сильный стороны римского клуба.

16 января «Аталанта» сыграла вничью с «Интером» (0:0), а 12 числа команда обыграла в кубке Италии «Венецию» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 2.51

Ничья – 3.66

Победит «Аталанта» – 2.85

Статистика

Оба коллектива проиграли по два матча из десяти последних во всех турнирах

«Аталанта» забивала в 14 из 15 выездных матчей за последнее время

«Лацио» не может обыграть «Аталанту» на своем поле уже четыре матча подряд

Шесть из последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.85. Подопечные Гасперини выступают более стабильно в этом сезоне и постараются с первых минут завладеть преимуществом. Прогнозируем победу гостей в этой встрече.