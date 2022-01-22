«Лацио» — «Аталанта». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» — «Аталанта», который состоится 22 января 2022 года
«Лацио»
«Лацио» старается стабильно набирать очки в последних матчах и держаться ближе к зоне еврокубков. Перед стартом очередного тура коллектив занимает восьмое место с 35 очками в активе, что не может удовлетворить болельщиков, которые хотят видеть свой клуб на вершине турнирной таблицы. Предстоящий матч с «Аталантой» станет центральным в туре и обещает нести в себе много интересных футбольных противостояний.
18 января «Лацио» только в дополнительное время обыграл «Удинезе» в кубке Италии (1:0), а 15 числа крупно обыграл «Салернитану» (3:0).
«Аталанта»
Клуб из Бергамо держится в первой четверке команда Серии А, но некоторые матчи команда не может записать себе в актив. «Аталанта» занимает четвертое место с набранными 42 очками и имеет отличную разницу забитых и пропущенных мячей (44:26). В матче с «Лацио» существует большая вероятность потерять очки, поэтому тренерскому штабу необходимо подобрать оптимальный состав, который сможет нивелировать все сильный стороны римского клуба.
16 января «Аталанта» сыграла вничью с «Интером» (0:0), а 12 числа команда обыграла в кубке Италии «Венецию» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» – 2.51
- Ничья – 3.66
- Победит «Аталанта» – 2.85
Статистика
- Оба коллектива проиграли по два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Аталанта» забивала в 14 из 15 выездных матчей за последнее время
- «Лацио» не может обыграть «Аталанту» на своем поле уже четыре матча подряд
- Шесть из последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Аталанты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.85. Подопечные Гасперини выступают более стабильно в этом сезоне и постараются с первых минут завладеть преимуществом. Прогнозируем победу гостей в этой встрече.