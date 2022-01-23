«Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм», который состоится 23 января 2022 года

«Челси»

В стане «аристократов» на данный момент царит не самая лучшая атмосфера, а команда не может выиграть в АПЛ уже несколько матчей подряд. «Челси» опустился на третье место с 44 набранными очками и уже на 13 пунктов отстает от «Манчестер Сити», что отыграть будет практически невозможно. Предстоящее дерби с «Тоттенхемом» в случае потери очков может вовсе поставить крест на чемпионских амбиция команды Тухеля.

18 января «Челси» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1), а 15 января команда минимально проиграла на выезде «Манчестер Сити» (0:1).

«Тоттенхэм»

С приходом Антонио Конте у «шпор» появился характер, что команда доказывает в последних матчах. «Тоттенхэм» давно не проигрывает в АПЛ и вышел уже на текущее шестое место с 36 набранными очками. Поединок с «Челси» также интересен с точки зрения встречи главного тренера команды со своим бывшим клубом. «Тоттенхэм» мало пропускает (22 мяча) и входит в топ-5 клубов по этому показателю.

19 января «Тоттенхэм» на последних секундах сравнял счет и вырвал победу у «Лестера» (3:2), а 12 января проиграл «Челси» (0:1) в Кубке Английской лиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.787

Ничья – 3.85

Победит «Тоттенхэм» – 4.89

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Челси» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Тоттенхэм» проиграл три из десяти последних поединков во всех турнирах

«Челси» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Тоттенхэмом»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.85. Команды обе борются за каждый пункт и предстоящая встреча будет неуступчивой, но интересной. Предполагаем, что игра станет результативной, но клубы поделят очки.