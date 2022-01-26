Никлас Зюле покинет «Баварию» и кого возьмут вместо него

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вчера, 20:46

Срок действия текущего контракта сборной Германии с чемпионами Бундеслиги истекает в конце июня, и в последние недели будущее защитника было предметом многочисленных спекуляций.

«Челси» и «Барселона» входят в число клубов, которым приписывают интерес к 26-летнему игроку, и Кан теперь подтвердил, что Суле уйдет в качестве бесплатного трансфера, когда его контракт истечет.

«Переговоры с Никласом тянулись очень долго. Мы сделали ему предложение. Он его не принял. Он хочет покинуть клуб по окончании сезона», — сказал Кан журналистам.

«Мы несем определенную ответственность, когда дело доходит до предложений. Мы должны придерживаться определенных финансовых условий. В этом бизнесе нормально, что вы не всегда можете прийти к соглашению».

Зюле провел 25 матчей за «Баварию» в сезоне 2021/22, а с момента прибытия из «Хоффенхайма» в июле 2017 года он представлял клуб 158 раз во всех турнирах.

Действующим чемпионам Бундеслиги придется изучить трансферный рынок, чтобы подписать замену Никласу Зюле. Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер из «Челси» также могут летом стать свободными агентами. Оба игрока вызывают интерес у Die Roten, поэтому будет интересно посмотреть, сделают ли они свой ход сейчас, после того как Суле ясно дал понять о своих намерениях.

Баварский клуб также интересуется Денисом Закария из менхенгладбахской «Боруссии». Универсальный полузащитник также может играть на позиции центрального защитника, так что он также может стать решением проблемы ухода Суле. Летом Закария также станет свободным агентом. Следующие пару месяцев дадут четкое представление о планах Die Roten заменить Суле.