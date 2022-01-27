«Эшторил» — «Арока». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Эшторил» — «Арока», который состоится 27 января 2022 года
«Эшторил»
«Эшторил» заметно сдал в результатах за последний месяц и существенно опустился вниз по турнирной таблице. Клуб занимает седьмое место и набрал 25 очков, но в предстоящем перенесенном матче имеет хорошие шансы набрать три очка и улучшить свое турнирное положение. Коллектив имеет примерно равную статистику забитых и пропущенных мячей (24:22) и постарается улучшить ее во встрече с аутсайдером.
23 января «Эшторил» проиграл на выезде «Гимарайнш» (1:3), а восьмого числа на своем поле уступил «Порту» (2:3).
«Арока»
«Арока» является одним из аутсайдеров нынешнего сезона и редко выигрывает в чемпионате. Коллектив занимает 17 место и набрал всего 14 очков, что вряд ли может удовлетворить болельщиков и руководство. Команда отстает от ближайшего соперника на два пункта и несколько успешных поединков смогут поднять ее на несколько позиций в турнирной таблице. Клуб пропустил 39 мячей, что является вторым снизу результатом в чемпионате.
21 января «Арока» проиграла на своем поле «Бенфике» (0:2), а 9 числа уступила на выезде «Белененсешу» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эшторил» – 1.97
- Ничья – 3.48
- Победит «Арока» – 4.26
Статистика
- Оба коллектива выиграли только по два матча из последних десяти во всех турнирах
- «Арока» только в одном выездном матче из десяти последних смогла забить больше одного мяча
- Три последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Эшторил» выиграл три из пяти последних матчей на своем стадионе с «Арокой»
Прогноз
Поставить на победу «Эшторила», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.97. Коллектив имеет отличный шанс в домашнем матче с аутсайдером набрать три очка и подняться на шестое место в турнирной таблице. Прогнозируем победу хозяев.