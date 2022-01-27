«Эшторил» — «Арока». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Эшторил» — «Арока», который состоится 27 января 2022 года

«Эшторил»

«Эшторил» заметно сдал в результатах за последний месяц и существенно опустился вниз по турнирной таблице. Клуб занимает седьмое место и набрал 25 очков, но в предстоящем перенесенном матче имеет хорошие шансы набрать три очка и улучшить свое турнирное положение. Коллектив имеет примерно равную статистику забитых и пропущенных мячей (24:22) и постарается улучшить ее во встрече с аутсайдером.

23 января «Эшторил» проиграл на выезде «Гимарайнш» (1:3), а восьмого числа на своем поле уступил «Порту» (2:3).

«Арока»

«Арока» является одним из аутсайдеров нынешнего сезона и редко выигрывает в чемпионате. Коллектив занимает 17 место и набрал всего 14 очков, что вряд ли может удовлетворить болельщиков и руководство. Команда отстает от ближайшего соперника на два пункта и несколько успешных поединков смогут поднять ее на несколько позиций в турнирной таблице. Клуб пропустил 39 мячей, что является вторым снизу результатом в чемпионате.

21 января «Арока» проиграла на своем поле «Бенфике» (0:2), а 9 числа уступила на выезде «Белененсешу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эшторил» – 1.97

Ничья – 3.48

Победит «Арока» – 4.26

Статистика

Оба коллектива выиграли только по два матча из последних десяти во всех турнирах

«Арока» только в одном выездном матче из десяти последних смогла забить больше одного мяча

Три последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Эшторил» выиграл три из пяти последних матчей на своем стадионе с «Арокой»

Прогноз

Поставить на победу «Эшторила», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.97. Коллектив имеет отличный шанс в домашнем матче с аутсайдером набрать три очка и подняться на шестое место в турнирной таблице. Прогнозируем победу хозяев.