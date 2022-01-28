«Фулхэм» — «Блэкпул». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Фулхэм» — «Блэкпул» который состоится 29 января 2022 года

«Фулхэм»

Команда разобралась со своими проблемами и вышла на победный путь, выиграв несколько матчей подряд. «Фулхэм» уверенно лидирует и набрал 57 очков, опережая ближайшего соперника на пять пунктов. Перед клубом стоит четкая цель выхода в АПЛ и на данный момент футболисты с ней полностью справляются. На своем стадионе в предстоящем матче коллектив имеет хорошие шансы укрепить лидерство.

22 января «Фулхэм» обыграл «Сток Сити» (3:2), а 18 числа команда крупно обыграла на своем поле «Бирмингэм» (6:2).

«Блэкпул»

«Блэкпул» идет в середине турнирной таблицы и очень невзрачно выступал в последних выездных матчах. Коллектив смог набрать 36 очков и находится на текущем 14 месте, что оставляет ему немного шансов на борьбу за плей-офф. «Блекпул» имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей в Чемпионшипе (28:32) и нуждается в более лучшей реализации моментов, над чем следует поработать тренерскому штабу.

22 января «Блэкпул» минимально обыграл на своем поле «Миллуол» (1:0), а 8 числа в кубке ФА команда проиграла «Хартпул Юнайтед» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фулхэм» – 1.307

Ничья – 5.53

Победит «Блэкпул» – 11.61

Статистика

«Фулхэм» выиграл пять последних матчей во всех турнирах

«Блэкпул» не может победить на выезде уже пять поединков

Четыре из пяти последних матчей между клубами в основное завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Фулхем» выиграл два из четырех домашних матча у «Блэкпула»

Прогноз

Поставить на победу «Фулхэма» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.934. Хозяева выиграли последние матчи и обрели уверенность в своих силах. Предполагаем, что в предстоящей игре у «Блэкпула» практически нет шансов набрать очки.