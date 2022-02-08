«Манчестер Сити» – «Брентфорд». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» – «Брентфорд», который состоится 9 февраля 2022 года

«Манчестер Сити»

Подопечные Гвардиолы обеспечили себе крупный отрыв от ближайших соперников и может проводить свои матчи спокойно и без лишнего давления на результат. «Горожане» лидируют в АПЛ и набрали 57 очков, опережая «Ливерпуль» на девять пунктов. Матч с новичком чемпионата Англии не должен стать проблемой для чемпиона страны, если он не допустит недооценки соперника и сыграет внимательно во всех аспектах игры.

5 февраля «Манчестер Сити» крупно обыграл «Фулхэм» (4:1) в кубке ФА , а 22 января сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1) в чемпионате.

«Брентфорд»

Команда находится в плохой физической форме и проиграла уже несколько матчей подряд в АПЛ . «Брентфорд» опустился уже на 14 позицию, имея в активе 23 очка, и чтобы исправить ситуацию, коллективу нужен мотивационный толчок, который поможет поверить в собственные силы. Клуб имеет отрицательную статистику забитых и пропущенных мячей (26:38) и в игре с «Манчестер Сити» вряд ли по силам ее улучшить.

5 февраля «Брентфорд» крупно проиграл «Эвертону» в кубке ФА (1:4), а 22 января проиграл в чемпионате «Вулверхэмптону» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.124

Ничья – 10.16

Победит «Брентфорд» – 25.77

Статистика

«Брентфорд» проиграл восемь из десяти последних поединков во всех турнирах

«Манчестер Сити» одержал 13 побед в 15 матчах во всех турнирах за последнее время

Семь из десяти последних матчей «Манчестер Сити» на своем стадионе завершились тоталом больше 2.5 мячей

В матче первого круга минимальную победу одержал «Манчестер Сити» (1:0).

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.97. «Брентфорд» испытывает большие проблемы в чемпионате и на данном отрезке не сможет достойно противостоять чемпиону Англии на его стадионе. Прогнозируем уверенную победу хозяев.